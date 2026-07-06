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Kasus Balogun, mantan presiden FIFA Sepp Blatter pun menyerang Trump dan Infantino: "Sepak bola jangan sampai menjadi arena pertarungan politik"

USA
World Cup
F. Balogun

Pimpinan FIFA periode 1998–2015 itu mengecam keputusan untuk membebaskan striker Amerika Serikat tersebut beberapa jam menjelang pertandingan melawan Belgia

Hal ini berisiko menjadi sumber skandal dalam edisi Piala Dunia yang sudah diwarnai berbagai kontroversi, misalnya terkait sikap yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap delegasi banyak tim nasional dan para pendukungnya dalam hal pemeriksaan keamanan serta akses masuk ke negara tersebut. Atau karena pengenalan dua jeda hidrasi selama pertandingan yang kontroversial, yang justru menjadi peluang untuk menghadirkan ruang iklan baru bagi para sponsor dan, pada akhirnya, sumber pendapatan bagi FIFA. Keputusan mengejutkan untuk menangguhkan hukuman skorsing penyerang tim tuan rumah Folarin Balogun – yang diusir pada babak 16 besar melawan Bosnia – dan karenanya membuatnya dapat bermain dalam pertandingan malam ini melawan Belgia telah memicu kemarahan umum di kalangan para pelaku Piala Dunia ini dan tidak hanya itu. Terlebih lagi karena di balik keputusan bersejarah Komisi Disiplin FIFA tersebut, konon terdapat campur tangan dan tekanan yang kuat dari Presiden AS Donald Trump.


LUAR BIASA, BALOGUN AKAN BISA BERMAIN MELAWAN BELGIA: APA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH FIFA

  • KASUS GARRINCHA SEBELUMNYA

    Asosiasi Sepak Bola Belgia telah mengumumkan akan mengajukan banding terhadap keputusan yang memang diatur dalam peraturan – tepatnya Pasal 27 yang sebelumnya telah memungkinkan Cristiano Ronaldo untuk tidak menjalani dua dari tiga pertandingan skorsing yang dijatuhkan padanya pada bulan November akibat kartu merah saat melawan Irlandia, sehingga ia dapat ikut serta secara reguler dalam babak penyisihan grup Piala Dunia – namun keputusan ini hanya memiliki satu preseden dalam sejarah Piala Dunia, di Chili pada tahun 1962 ketika, atas desakan federasi Brasil, Garrincha diizinkan bermain di final meskipun telah menerima kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Selain pihak-pihak yang langsung terlibat dalam kasus ini, sejumlah komentator dan pelatih tim nasional lain juga angkat bicara mengenai kasus Balogun. Di antara mereka yang ingin menyuarakan pendapatnya mengenai hal ini adalah mantan presiden FIFA Sepp Blatter, pendahulu Gianni Infantino, yang menggunakan akun X-nya untuk melancarkan serangan.


    PELATIH BELGIA RUDI GARCIA: "APA INI, LELUCON 1 APRIL?"

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  • SERANGAN BLATTER

    Kartu merah tidak boleh dibatalkan melalui panggilan telepon bermotif politik. Kartumerah hanya dapat dicabut berdasarkan aturan, bukti, dan lembaga independen.Jika seorang Presiden Amerika Serikat campur tangan dengan Presiden FIFA — dan seorang pemain tiba-tiba dibebaskan dari sanksi menjelang pertandingan sistem gugur Piala Dunia — pertanyaan ini tak terelakkan: Quo vadis, FIFA? Sepak bola tidak boleh menjadi arena bagi kekuasaan politik,” demikian bunyi serangan keras dari Sepp Blatter, yang menggemakan spekulasi media mengenai proses yang membuat FIFA menangguhkan hukuman larangan bermain yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun selama satu tahun, dengan syarat.


    REKONSTRUKSI THE NEW YORK TIMES: TRUMP MENELEPON INFANTINO

  • KASUS POLITIK

    Hal ini merujuk pada artikel yang sangat mendetail dari New York Times, yang mengungkap latar belakang percakapan telepon langsung antara Donald Trump dan Gianni Infantino hanya beberapa hari setelah pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia, di mana penyerang tengah tim tuan rumah melakukan pelanggaran tak disengaja terhadap Muharemovic yang berujung pada kartu merah setelah wasit meninjau ulang insiden tersebut melalui VAR. Trump dilaporkan meminta penjelasan, sementara pejabat tinggi lainnya dari pemerintahan Amerika Serikat dilaporkan memberikan tekanan untuk mencoba membatalkan skorsing Balogun. Kasus ini telah menjadi isu politik dan meningkatkan ketegangan hanya beberapa jam menjelang pertandingan penentu melawan Belgia yang akan menentukan siapa yang lolos ke perempat final.

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