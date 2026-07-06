Hal ini berisiko menjadi sumber skandal dalam edisi Piala Dunia yang sudah diwarnai berbagai kontroversi, misalnya terkait sikap yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap delegasi banyak tim nasional dan para pendukungnya dalam hal pemeriksaan keamanan serta akses masuk ke negara tersebut. Atau karena pengenalan dua jeda hidrasi selama pertandingan yang kontroversial, yang justru menjadi peluang untuk menghadirkan ruang iklan baru bagi para sponsor dan, pada akhirnya, sumber pendapatan bagi FIFA. Keputusan mengejutkan untuk menangguhkan hukuman skorsing penyerang tim tuan rumah Folarin Balogun – yang diusir pada babak 16 besar melawan Bosnia – dan karenanya membuatnya dapat bermain dalam pertandingan malam ini melawan Belgia telah memicu kemarahan umum di kalangan para pelaku Piala Dunia ini dan tidak hanya itu. Terlebih lagi karena di balik keputusan bersejarah Komisi Disiplin FIFA tersebut, konon terdapat campur tangan dan tekanan yang kuat dari Presiden AS Donald Trump.





LUAR BIASA, BALOGUN AKAN BISA BERMAIN MELAWAN BELGIA: APA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH FIFA