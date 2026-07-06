Kasus Balogun, Jurgen Klopp tak segan-segan: "Trump dan Infantino adalah orang-orang yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan sepak bola"

“Jika memang Trump dan Infantino benar-benar membicarakan hal ini, ini sungguh gila,” kata mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu. “Harus diakui bahwa ini adalah permainan kami, bukan mereka. Kedua orang ini tidak tahu apa-apa tentang sepak bola dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan olahraga ini. Kita semua pernah mengambil keputusan yang salah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk menerimanya. Di masa lalu, banyak kartu merah konyol yang diberikan, yang jelas-jelas salah di mata semua orang. Namun, meskipun demikian, kartu merah itu tetap berlaku, karena keputusan sudah diambil. Kartu merah yang diterima Balogun adalah keputusan yang tepat, karena itulah yang diatur dalam peraturan.”