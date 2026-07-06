Jurgen Klopp, calon pelatih kepala timnas Jerman yang akan menggantikan Julian Nagelsmann yang mengundurkan diri dan saat ini menjadi komentator Piala Dunia untuk Magenta TV, tidak segan-segan dalam pernyataannya mengenai kasus Balogun, penyerang timnas Amerika Serikat yang telah “dimaafkan” oleh FIFA dan karenanya dapat tampil dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia meskipun sebelumnya ia diusir dari lapangan pada pertandingan terakhir melawan Bosnia.
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Kasus Balogun, Jurgen Klopp tak segan-segan: "Trump dan Infantino adalah orang-orang yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan sepak bola"
BALOGUN, ADA ATURANNYA
“Jika memang Trump dan Infantino benar-benar membicarakan hal ini, ini sungguh gila,” kata mantan pelatih Borussia Dortmund dan Liverpool itu. “Harus diakui bahwa ini adalah permainan kami, bukan mereka. Kedua orang ini tidak tahu apa-apa tentang sepak bola dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan olahraga ini. Kita semua pernah mengambil keputusan yang salah, tetapi seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk menerimanya. Di masa lalu, banyak kartu merah konyol yang diberikan, yang jelas-jelas salah di mata semua orang. Namun, meskipun demikian, kartu merah itu tetap berlaku, karena keputusan sudah diambil. Kartu merah yang diterima Balogun adalah keputusan yang tepat, karena itulah yang diatur dalam peraturan.”
MASA DEPAN KLOPP
Sebuah pernyataan yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menimbulkan kehebohan dan semakin memanaskan perdebatan, mengingat pentingnya Jurgen Klopp sebagai tokoh panutan dalam dunia sepak bola berkat prestasinya saat memimpin Borussia Dortmund dan Liverpool, serta menjelang penunjukannya yang akan segera terjadi sebagai pelatih timnas Jerman setelah kegagalan telak di Piala Dunia kali ini. Kegagalan lolos melalui adu penalti melawan Paraguay di babak 16 besar telah memaksa Federasi Sepak Bola Jerman untuk meminta pelatih Nagelsmann mengundurkan diri meskipun kontraknya masih tersisa dua tahun. Klopp, yang saat ini terikat dengan grup Red Bull sebagai Kepala Sepak Bola Global, telah dihubungi untuk menjadi pelatih timnas Jerman dan memiliki opsi untuk membatalkan kontraknya saat ini melalui klausul tertentu.
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