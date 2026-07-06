Kasus Balogun, Belgia marah: "FIFA tidak memberikan tanggapan dan menghapus penjelasan mengenai peraturan tersebut"

"Hingga saat ini, federasi belum menerima penjelasan apa pun dari FIFA. Karena itu, federasi terpaksa secara resmi mempertanyakan kelayakan pemain tersebut untuk ikut serta dalam pertandingan berikutnya." Dan pernyataan tersebut diakhiri dengan sikap yang melihat lebih jauh ke depan: "Terlepas dari hasil pertandingan itu sendiri, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas apa yang telah terjadi dan akan terus, dalam beberapa jam, hari, dan bulan mendatang, memperjuangkan prinsip-prinsip dasar etika, kompetisi yang adil, serta kepentingan sepak bola secara keseluruhan".