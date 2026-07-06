Pencabutan sanksi terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, membuat Belgia marah, yang kini menyerang FIFA. Menurut laporan Repubblica, federasi sepak bola Belgia telah secara resmi meminta FIFA untuk memberikan salinan keputusan yang mencabut sanksi otomatis tersebut, penjelasan mengenai prosedur yang diikuti, serta klarifikasi mengenai interpretasi peraturan yang diterapkan. Namun, jawaban yang diterima tidak memuaskan: "Sebagai satu-satunya penjelasan, FIFA mengirimkan surat yang menyatakan bahwa surat tersebut dianggap sebagai banding, dan bahwa seorang wasit telah ditunjuk. Tidak ada informasi substansial yang diberikan."
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Kasus Balogun, Belgia marah: "FIFA tidak memberikan tanggapan dan menghapus penjelasan mengenai peraturan tersebut"
TIDAK ADA JAWABAN
Belgia juga menyatakan bahwa FIFA telah mengubah isi rapat koordinasi prapertandingan agar tidak perlu menjelaskan keputusan terkait Balogun. "Selama rapat koordinasi pertandingan," tulis federasi Belgia, "FIFA dengan sengaja menghapus bagian mengenai skorsing otomatis pemain dari presentasi. Ini adalah topik yang selalu dibahas dalam rapat-rapat sebelum empat pertandingan yang telah dimainkan sejauh ini. Kami telah meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak menerima tanggapan apa pun.”
"KEKHAWATIRAN ATAS PERISTIWA TERSEBUT"
"Hingga saat ini, federasi belum menerima penjelasan apa pun dari FIFA. Karena itu, federasi terpaksa secara resmi mempertanyakan kelayakan pemain tersebut untuk ikut serta dalam pertandingan berikutnya." Dan pernyataan tersebut diakhiri dengan sikap yang melihat lebih jauh ke depan: "Terlepas dari hasil pertandingan itu sendiri, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas apa yang telah terjadi dan akan terus, dalam beberapa jam, hari, dan bulan mendatang, memperjuangkan prinsip-prinsip dasar etika, kompetisi yang adil, serta kepentingan sepak bola secara keseluruhan".
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