Fullkrug grafica Milan
Kasus aneh Fullkrug: ia tidak bermain untuk Milan, tetapi bisa tampil di Piala Dunia bersama timnas Jerman asuhan Nagelsmann

Penyerang asal Jerman itu mungkin dipanggil untuk Piala Dunia di Amerika.

Sebuah kasus yang aneh, hampir tak pernah terjadi di kancah internasional: bisakah seorang pemain yang bukan pemain inti di klubnya memastikan dirinya masuk dalam skuad timnasmenjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko pada musim panas nanti?

Jika jawaban klasiknya adalah tidak, maka apa yang mungkin terjadi pada Niclas Fullkrug tampaknya bertentangan dengan salah satu prinsip klasik dunia sepak bola: jika kamu bermain dan melakukannya dengan baik, maka tim nasionalmu akan mempertimbangkannya dan mungkin memberimu kesempatan prestisius untuk mengenakan seragamnya.

Namun, mari kita bahas satu per satu kasus menarik seputar pemain nomor 9 Milan ini, yang sedang bersaing untuk dipanggil oleh Pelatih Julian Nagelsmann guna mengisi posisi penyerang tengah timnas Jerman.

    Mari kita mulai dari awal.

    Rekan-rekan kami dari Sky Sports DE melaporkan beberapa rumor mengenai rencana pelatih kepala untuk lini serang timnas Jerman.

    Menjelang PialaDunia, Nagelsmann konon memiliki dua pemain andalan, yaitu Nick Woltemade—yang tampil gemilang bersama Newcastle—dan Kai Havertz—pemain kreatif di Arsenal asuhan Arteta—: pelatih kepala baru-baru ini berbicara dengan penyerang tengah The Magpies, menegaskan kembali kepercayaan penuhnya meskipun periode ini tidak terlalu gemilang di Inggris; sementara itu, pembicaraan yang lebih taktis dilakukan dengan gelandang serang The Gunners, yang dihargai oleh pelatih kepala karena kualitasnya, fleksibilitasnya, dan kemampuannya untuk beradaptasi di lini serang dengan bermain baik sebagai nomor 10 maupun sebagai false 9.

    Selain itu, sebagai opsi penyerang, ada juga Deniz Undav, yang menjadi bintang musim luar biasa dengan 23 gol dan 13 assist dalam 38 penampilan total di Stuttgart.

    Namun, di sinilah Fullkrug berperan.

  • FULLKRUG BISA BERANGKAT KE PIALA DUNIA...

    Meskipun Undav sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya dari segi gol dan performa, pelatih kepala masih menganggapnya harus membuktikan lebih banyak lagi untuk layak mendapatkan tempat di skuad yang akan berlaga di Piala Dunia mendatang. Nagelsmann berpendapat bahwa penyerang tengah Stuttgart itu belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan dan filosofi yang ia rencanakan untuk Jerman di Piala Dunia.

    Tidak mengherankan, penampilan terakhir Undav di tim nasional terjadi pada 8 Juni 2025 - dalam laga Nations League melawan Prancis - dan sebelum itu ia tidak bermain sejak pertandingan Oktober 2024 melawan Bosnia.

    Karena alasan-alasan ini, Nagelsmann (yang telah berbicara dengan keduanya) sedang mempertimbangkan kemungkinan memanggil salah satu dari Tim Kleindienst dari Borussia Monchengladbach atau Niclas Fullkrug, yang bergabung dengan Milan sebagai pemain pinjaman dari West Ham pada Januari. Pelatih tersebut menginginkan penyerang klasik, berfisik kuat, dan unggul dalam duel udara, yang mampu berduel dengan barisan pertahanan lawan dalam kompetisi sekompleks Piala Dunia.

    Keunggulan penyerang Rossonero ini terletak pada fakta bahwa penyerang 'Gladbach tersebut masih absen setelah menjalani operasi lutut pada Desember lalu.

  • ...TAPI DIA TIDAK BERMAIN UNTUK MILAN

    Namun, terkait Fullkrug, kita kembali ke titik awal: bisakah seorang pemain yang tidak bermain, bukan pemain inti, tetap dipertimbangkan untuk tim nasionalnya? Tampaknya, jawabannya pada akhirnya adalah ya, meskipun striker Jerman itu belum benar-benar meninggalkan jejak di AC Milan.

    Tiba dan resmi bergabung pada 2 Januari lalu dalam kesepakatan dengan West Ham berupa pinjaman gratis dengan opsi pembelian sebesar 5 juta euro, Fullkrug, meski telah bermain di semua pertandingan yang tersedia sejak Januari (14 dari 14, meski hanya dua kali sebagai starter melawan Fiorentina dan Torino), hanya mencetak satu gol (yang menentukan dalam kemenangan 1-0 atas Lecce di San Siro).

    Hingga saat ini, itu adalah satu-satunya momen gemilang dari penyerang tengah asal Jerman tersebut, yang kemungkinan besar akan meninggalkan Milan pada akhir musim, karena opsi pembelian tidak dieksekusi dan memicu revolusi baru di lini serang tim asuhan Allegri.

