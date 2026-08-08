Pelatih legendaris itu kurang terkesan dengan kurangnya organisasi setelah jeda. "Saya lebih menyukai babak pertama. Itu tidak mengejutkan saya karena kami telah bekerja lebih banyak dengan para pemain itu. Kami mengendalikan pertandingan dengan sangat baik," jelas Mourinho. "Di babak kedua, dengan Vini dan Bernardo, yang tidak memiliki banyak menit bermain, dan dengan Endrick yang berganti posisi, kami kehilangan sebagian organisasi kami. Tapi itu bagus."

Mourinho menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan pramusim ini memberikan peluang pembelajaran yang sangat penting bagi skuadnya dalam laga uji coba keduanya sebagai pelatih, setelah hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina. Menatap laga-laga berikutnya melawan Deportivo La Coruna pada 12 Agustus dan Schalke pada 16 Agustus, ia menyoroti kurangnya pengelolaan permainan di akhir laga, dengan menambahkan: "Anda tidak mengakhiri pertandingan dengan menghadiahkan tendangan bebas berbahaya seperti yang kami lakukan. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Kesalahan-kesalahan kecil yang menumpuk dalam pertandingan-pertandingan ini bagus bagi saya."