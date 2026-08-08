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'Kasihan orang itu, dia datang dengan level fisik yang rendah!' Jose Mourinho melontarkan penilaian yang sangat jujur soal Bernardo Silva setelah debutnya bersama Real Madrid
Mourinho menganalisis penampilan taktis di Budapest
Real Madrid melanjutkan persiapan pramusim mereka dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Ferencvaros di Ferencvaros Stadion. Mario Rivas membuka skor pada menit ke-41, menanduk masuk umpan silang akurat dari Alexis Ciria setelah situasi sepak pojok. Pada awal babak kedua, Carlos Espi menggandakan keunggulan setelah sebuah pergerakan kolektif yang mulus melibatkan Arda Guler dan Fede Valverde.
Berbicara kepada Real Madrid TV setelah pertandingan, Mourinho mengungkapkan kepuasannya atas sesi tersebut. "Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ferencvaros untuk sesi latihan ini. Itu sangat bagus. Mereka sudah memainkan lima pertandingan Liga Europa, serta laga di liga mereka, dan Anda bisa melihat bahwa mereka memiliki level intensitas yang tinggi. Itu sangat bagus."
- Getty Images Sport
Ulasan beragam untuk performa di babak kedua
Pelatih legendaris itu kurang terkesan dengan kurangnya organisasi setelah jeda. "Saya lebih menyukai babak pertama. Itu tidak mengejutkan saya karena kami telah bekerja lebih banyak dengan para pemain itu. Kami mengendalikan pertandingan dengan sangat baik," jelas Mourinho. "Di babak kedua, dengan Vini dan Bernardo, yang tidak memiliki banyak menit bermain, dan dengan Endrick yang berganti posisi, kami kehilangan sebagian organisasi kami. Tapi itu bagus."
Mourinho menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan pramusim ini memberikan peluang pembelajaran yang sangat penting bagi skuadnya dalam laga uji coba keduanya sebagai pelatih, setelah hasil imbang 2-2 melawan Fiorentina. Menatap laga-laga berikutnya melawan Deportivo La Coruna pada 12 Agustus dan Schalke pada 16 Agustus, ia menyoroti kurangnya pengelolaan permainan di akhir laga, dengan menambahkan: "Anda tidak mengakhiri pertandingan dengan menghadiahkan tendangan bebas berbahaya seperti yang kami lakukan. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Kesalahan-kesalahan kecil yang menumpuk dalam pertandingan-pertandingan ini bagus bagi saya."
Penilaian jujur tentang Bernardo Silva
Sorotan tertuju kuat pada Bernardo Silva setelah kedatangannya dari Manchester City dengan kontrak dua tahun pada musim panas ini, tetapi Mourinho cepat meredam ekspektasi terkait kebugaran sang gelandang. "Dia sangat penting, tetapi kasihan dia adalah salah satu pemain yang secara mental diuntungkan dengan tidak melakukan apa pun selama liburan, dan dia datang untuk pramusim dengan level fisik yang cukup rendah," kata Mourinho. "Dia harus berkembang. Tetapi dia adalah pemain yang luar biasa."
Setelah musim panas yang intens ketika ia membela Portugal di Piala Dunia sebelum tersingkir di babak 16 besar melawan Spanyol, Mourinho menjelaskan bagaimana ia menyesuaikan peran Silva selama pertandingan untuk mengakomodasi kurangnya ketajamannya. "Selama pertandingan, saya menyadari dia sedikit kurang kuat secara fisik, jadi saya memajukannya ke posisi No. 10. Dia juga bisa bermain di sana. Dia bisa bermain di tiga atau empat posisi," tutur sang manajer.
- Getty Images Sport
Pujian untuk perpanjangan kontrak Vinicius Junior
Terkait Vinicius Junior, Mourinho menyoroti kabar positif soal perpanjangan kontrak terbaru pemain Brasil itu hingga 2032, yang mengakhiri berbulan-bulan ketidakpastian seputar masa depannya di klub. "Hal terpenting adalah perpanjangan kontraknya. Itu menjadi kebahagiaan bagi dirinya dan bagi kami semua," ujar sang manajer, saat membahas kondisi fisik langsung sang winger. "Dengan sesi latihan yang sangat sedikit, ini adalah para pemain yang masuk ke pertandingan dengan kaki yang lelah akibat latihan."
Meski sang winger mungkin belum tampil dalam performa eksplosif terbaiknya di Budapest, Mourinho yakin level kebugaran para penyerang kuncinya akan meningkat dengan cepat. Sang pelatih menutup komentarnya setelah pertandingan dengan menatap laga-laga berikutnya dalam jadwal, dengan mencatat: "Saya tidak mengharapkannya berlari 50 meter dengan bola lalu mencetak gol. Dia pasti akan lebih baik pada Rabu, dan bahkan lebih baik lagi pada Minggu."
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