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'Kasihan dia' - Andy Robertson kecam 'stigma Inggris' terhadap bintang Real Madrid Trent Alexander-Arnold saat ia ungkap kebenaran di balik kritik terhadap pertahanan Liverpool
Perbedaan taktik terungkap
Robertson dan Alexander-Arnold membentuk kemitraan bek sayap yang tangguh di bawah asuhan Jurgen Klopp di Liverpool. Mereka menjuarai Liga Champions pada 2019 dan Premier League setahun kemudian, sambil konsisten bersaing di papan atas daftar assist divisi tersebut sebagai sumber kreativitas utama Liverpool.
Terlepas dari kontribusi menyerang mereka yang sama-sama besar, bek Tottenham saat ini itu menyoroti kontras mencolok dalam cara kontribusi defensif mereka dinilai. Berbicara di The Overlap, Robertson menjelaskan bagaimana pengaturan taktik Liverpool kerap membuat rekan setimnya itu berada dalam situasi terekspos. Sementara Sadio Mane memberikan perlindungan defensif yang agresif di sisi kiri, posisi menyerang Mohamed Salah di sisi kanan membuat Alexander-Arnold beroperasi dengan perlindungan langsung yang lebih minim.
Ketidakseimbangan struktural ini sering membuat sang bek kanan terisolasi, sehingga Robertson mengakui ia merasa simpati kepada rekan duetnya di lini pertahanan. Alexander-Arnold pada akhirnya meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2025, tetapi narasi seputar kemampuan defensifnya terus membayangi dirinya sepanjang karier.
- AFP
Robertson buka suara soal kritik terhadap pertahanan
Robertson menyoroti sorotan ketat yang diarahkan kepada talenta lokal, dan membandingkannya dengan pengalamannya sendiri sebagai pemain internasional Skotlandia. "Sangat berbeda ketika Anda orang Inggris, dibandingkan dengan kebangsaan lain," jelasnya. "Saya selalu berkata kepada Trent, 'Saya tidak akan pernah mendapat pujian setinggi yang Anda dapatkan, tetapi saya juga tidak akan pernah mendapat kritik sebanyak yang Anda dapatkan.'"
Bek berusia 32 tahun itu juga menguraikan realitas taktis yang membuat peran Alexander-Arnold begitu menuntut. "Cara saya bertahan di Liverpool dibandingkan dengan Trent sangat berbeda. Saya punya Sadio yang membantu saya dan dia sedikit lebih agresif, jadi jika saya gagal [melakukan tekel], biasanya dia akan ada di sana," kata Robertson. "Dengan Mo [Salah], kami tidak ingin dia turun kembali ke area kotak penalti kami. Sering kali, Trent menunggu seseorang seperti [Jordan Henderson] untuk bergerak mendekat, jadi, terkadang, saya mulai merasa kasihan kepadanya."
Stigma yang tidak adil dan kesuksesan di Eropa
Meski kerap dituding rapuh dalam bertahan, Alexander-Arnold secara konsisten tampil baik di panggung terbesar pada masa kejayaan Liverpool. Ia mencatat angka pertahanan yang luar biasa dalam perjalanan menuju final Liga Champions 2018, dengan menampilkan performa dominan melawan lawan-lawan elite Eropa.
Robertson dengan tegas membela kemampuan bertahan mantan rekan setimnya itu, seraya menepis narasi yang terus melekat. "Saya pernah melihat dia mematikan [Kylian] Mbappe di PSG. Di final-final Liga Champions, dia luar biasa," ujarnya. "Trent adalah bek yang sangat, sangat bagus... dalam pertandingan-pertandingan terbaiknya, dia adalah bek satu lawan satu yang luar biasa."
Pemain asal Skotlandia itu menilai sang bek kanan telah mendapat cap yang tidak adil sejak musim terobosannya. "Sekarang, kadang-kadang dia mungkin melakukan kesalahan. Tapi kami semua juga begitu," pungkas Robertson. "Tapi seolah-olah [Trent] punya stigma di sekelilingnya, bahwa dia tidak bisa bertahan. Dan dia sudah mendapatkannya sejak usia sangat muda. Seolah-olah dia tidak bisa melepaskannya."
- AFP
Periode krusial di Madrid dan Inggris
Fokus langsung Alexander-Arnold kini beralih ke tugas internasional, setelah mendapat panggilan ke skuad terbaru Inggris racikan Thomas Tuchel. Terlepas dari kesuksesan yang pernah diraihnya, ia secara historis kesulitan mengamankan tempat reguler di susunan starter Inggris, dan pemusatan latihan kali ini menjadi peluang baru untuk mengesankan manajer anyar itu.
Pemain berusia 27 tahun itu juga menghadapi momen krusial di level klub. Setelah kepindahannya ke ibu kota Spanyol pada 2025, kariernya di La Liga tersendat, membuat masa depannya di Real Madrid berada di ujung tanduk saat ia berjuang untuk menemukan kembali performa elite-nya.
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