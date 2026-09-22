Robertson dan Alexander-Arnold membentuk kemitraan bek sayap yang tangguh di bawah asuhan Jurgen Klopp di Liverpool. Mereka menjuarai Liga Champions pada 2019 dan Premier League setahun kemudian, sambil konsisten bersaing di papan atas daftar assist divisi tersebut sebagai sumber kreativitas utama Liverpool.

Terlepas dari kontribusi menyerang mereka yang sama-sama besar, bek Tottenham saat ini itu menyoroti kontras mencolok dalam cara kontribusi defensif mereka dinilai. Berbicara di The Overlap, Robertson menjelaskan bagaimana pengaturan taktik Liverpool kerap membuat rekan setimnya itu berada dalam situasi terekspos. Sementara Sadio Mane memberikan perlindungan defensif yang agresif di sisi kiri, posisi menyerang Mohamed Salah di sisi kanan membuat Alexander-Arnold beroperasi dengan perlindungan langsung yang lebih minim.

Ketidakseimbangan struktural ini sering membuat sang bek kanan terisolasi, sehingga Robertson mengakui ia merasa simpati kepada rekan duetnya di lini pertahanan. Alexander-Arnold pada akhirnya meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2025, tetapi narasi seputar kemampuan defensifnya terus membayangi dirinya sepanjang karier.



