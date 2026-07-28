Kartu rookie Kaboom one-of-one Lamine Yamal terjual dengan harga lelang pemecah rekor saat bintang Barcelona itu melampaui Pele & Lionel Messi

Yamal menambah tonggak bersejarah lain dalam kiprahnya yang luar biasa pada 2026. Tak lama setelah membantu Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia FIFA 2026, bintang Barcelona itu mendominasi edisi kedua Global Football Auction milik Goldin.

Item utama dalam lelang itu adalah kartu rookie Kaboom hitam one-of-one dari koleksi Donruss FIFA 2023-24 milik Panini. Item yang sangat langka itu terjual dengan nilai fantastis sebesar $707.600 saat harga final dirilis.

Biaya fantastis ini merupakan harga publik tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah kartu koleksi Yamal. Status one-of-one berarti kartu itu adalah satu-satunya salinan dari parallel hitam tersebut yang ada, sehingga menjadi hadiah yang sangat diburu para kolektor.







