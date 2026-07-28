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Kartu rookie Kaboom one-of-one Lamine Yamal terjual dengan harga lelang pemecah rekor saat bintang Barcelona itu melampaui Pele & Lionel Messi
Yamal pecahkan rekor memorabilia
Yamal menambah tonggak bersejarah lain dalam kiprahnya yang luar biasa pada 2026. Tak lama setelah membantu Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia FIFA 2026, bintang Barcelona itu mendominasi edisi kedua Global Football Auction milik Goldin.
Item utama dalam lelang itu adalah kartu rookie Kaboom hitam one-of-one dari koleksi Donruss FIFA 2023-24 milik Panini. Item yang sangat langka itu terjual dengan nilai fantastis sebesar $707.600 saat harga final dirilis.
Biaya fantastis ini merupakan harga publik tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah kartu koleksi Yamal. Status one-of-one berarti kartu itu adalah satu-satunya salinan dari parallel hitam tersebut yang ada, sehingga menjadi hadiah yang sangat diburu para kolektor.
- Getty Images Sport
Melampaui dua legenda sepak bola
Kartu Yamal yang memecahkan rekor bukan hanya mencatatkan capaian terbaik pribadinya. Kartu itu juga benar-benar melampaui item-item termahal milik ikon sepakbola Pele dan Messi dalam lelang yang sama. Sebuah kartu rookie Pele edisi 1958 yang telah diberi penilaian terjual dengan harga mengesankan $610.000, sementara sebuah kartu Messi unik dari koleksi Topps Chrome Sapphire 2023-24 laku seharga $317.200. Yamal mengungguli keduanya dengan selisih yang sangat besar.
Kartu remaja itu melampaui lot Pele dengan selisih hampir $100.000 dan kartu Messi one-of-one dengan margin besar, yakni $390.400. Ini menyoroti besarnya hype yang mengelilingi juara Piala Dunia terbaru sepakbola itu saat ia melampaui dua legenda yang tak terbantahkan.
Harta memorabilia senilai satu juta dolar
Di luar kartu rookie pemecah rekor tersebut, para kolektor juga menggelontorkan dana besar untuk bagian lain dari sejarah Yamal. Item langka lainnya, kartu rookie gold Kaboom bernomor delapan dari 10, terjual dengan nilai fantastis $189.100. Perlengkapan yang dipakai dalam pertandingan juga terbukti sangat diminati di balai lelang. Sebuah jersey kandang Barcelona bertulisan khusus, yang dikenakan Yamal selama kampanye Liga Champions 2023-24, menambahkan lagi $152.500 pada total keseluruhan penampilannya. Secara gabungan, tiga item berbeda ini menghasilkan total besar $1.049.200 untuk rumah lelang tersebut.
- Getty Images
Sejarah lintas generasi
Meski Yamal mencatatkan penjualan individual terbesar, lelang ini merayakan beberapa generasi kehebatan sepakbola. Diego Maradona tampil menonjol, dengan kartu rookie disc 1977 yang mencapai $103.700, bersamaan dengan kartu Kaboom hitam yang terjual seharga $91.500. Sementara itu, talenta kontemporer lain dan item unik juga mencuri perhatian. Cavan Sullivan menghasilkan lebih dari $90.000 untuk kartu patch bertanda tangan, dan replika resmi trofi Piala Dunia 2018 milik Benjamin Mendy terjual seharga $62.220.
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