Kartu Panini Kaboom edisi 1-of-1 milik Cristiano Ronaldo terjual dengan harga rekor mencapai jutaan dolar

Meskipun identitas pembelinya tetap dirahasiakan, seorang kolektor kelas atas—yang akun Instagram-nya adalah 'cherubcards'—membeli kartu Ronaldo tersebut pada Maret 2024 dan mengonfirmasi kepada The Athletic bahwa mereka adalah penjual dalam transaksi tersebut. Melalui media sosial untuk merayakan sejarah kartu tersebut, penjual tersebut berkomentar: "[TERJUAL] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Saya tak bisa berkata-kata karena bisa mendapatkan kartu ini untuk dipasangkan dengan Kobe Bryant Green Kaboom saya - keduanya adalah atlet luar biasa dengan etos kerja terbaik yang bisa Anda impikan. Keduanya benar-benar mencapai karier impian mereka melalui bakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah dedikasi dan disiplin."

Penjual tersebut lebih lanjut menjelaskan makna kartu tersebut, mencatat upaya yang dilakukan untuk memastikan kondisinya sempurna. "Saya juga sangat bersyukur bahwa teman saya @pats_pulls berhasil menyelesaikan misi mustahil dan meningkatkan kartu ini dari BGS9.5 menjadi gem mint PSA10. Momen yang sangat bermakna karena kartu besar pertama saya adalah 2017 Select CR7 Kaboom yang dibantu Pat untuk menjadi gem. Kartu CR7 1/1 pertama saya, dan salah satu kartu terbaik dalam koleksi saya. Waktu akan membuktikan bahwa kariernya di Juventus layak dihargai setinggi kariernya di Manchester United dan Real Madrid. Seorang pria yang cukup berani untuk mencoba tantangan berbeda dan menaklukkan semua tantangan yang ia tekadkan. Seorang juara sejati dan legenda," tambahnya.



