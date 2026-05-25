Kartu Panini Kaboom edisi 1-of-1 milik Cristiano Ronaldo terjual dengan harga rekor mencapai jutaan dolar
Penjualan bersejarah senilai jutaan dolar
Kartu Panini Kaboom 2018 berwarna hijau milik Ronaldo—yang bernomor 1 dari 1 dan menampilkan dirinya saat masih membela Juventus—terjual secara privat pada 24 Mei seharga $1,35 juta melalui penjualan privat Fanatics Collect, demikian dikonfirmasi Fanatics kepada ESPN. Transaksi ini menandai momen bersejarah bagi dunia memorabilia sepak bola, yang membuktikan bahwa pasar barang koleksi tingkat elit tetap sama kompetitifnya dengan olahraga itu sendiri.
Ini adalah harga tertinggi yang pernah dibayarkan seseorang untuk sebuah kartu Ronaldo dan harga tertinggi kedua yang pernah dibayarkan untuk sebuah kartu sepak bola, di bawah kartu rookie Lionel Messi seharga $1,5 juta dan tepat di atas kartu rookie Pele seharga $1,33 juta - kartu sepak bola pertama yang bernilai $1 juta. Penjualan ini menunjukkan lonjakan nilai yang sangat besar untuk aset-aset Ronaldo, yang telah mengalami lonjakan minat selama beberapa bulan terakhir.
Memecahkan rekor Ronaldo sebelumnya
Rekor harga tertinggi sebelumnya untuk sebuah kartu Ronaldo adalah $420.000, yang tercatat dalam lelang Fanatics Premier pada 22 Mei untuk kartu Panini Flawless Finishes Black edisi 2015 milik Ronaldo yang bernomor 1-of-1, dengan peringkat 7 dari lembaga penilai kartu Professional Sports Authenticator (PSA) serta peringkat tanda tangan 10. Penjualan terbaru senilai $1,35 juta ini lebih dari tiga kali lipat patokan sebelumnya, yang menyoroti betapa langkanya kartu paralel Green Kaboom tersebut.
Set Panini Kaboom 2018 yang menampilkan 50 pemain dari berbagai cabang olahraga bukanlah kartu yang dirilis secara umum, melainkan bagian dari program Panini Rewards yang dirilis dalam bentuk paket multisport. Kabooms pertama kali diproduksi pada 2013, namun pada 2018, Panini menambahkan varian paralel hijau 1-of-1 yang kini sangat dicari, menjadikannya salah satu desain paling dicari dalam hobi ini.
Kisah di balik kartu tersebut
Meskipun identitas pembelinya tetap dirahasiakan, seorang kolektor kelas atas—yang akun Instagram-nya adalah 'cherubcards'—membeli kartu Ronaldo tersebut pada Maret 2024 dan mengonfirmasi kepada The Athletic bahwa mereka adalah penjual dalam transaksi tersebut. Melalui media sosial untuk merayakan sejarah kartu tersebut, penjual tersebut berkomentar: "[TERJUAL] 2018 Panini Cristiano Ronaldo Green Kaboom 1/1 PSA10. Saya tak bisa berkata-kata karena bisa mendapatkan kartu ini untuk dipasangkan dengan Kobe Bryant Green Kaboom saya - keduanya adalah atlet luar biasa dengan etos kerja terbaik yang bisa Anda impikan. Keduanya benar-benar mencapai karier impian mereka melalui bakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah dedikasi dan disiplin."
Penjual tersebut lebih lanjut menjelaskan makna kartu tersebut, mencatat upaya yang dilakukan untuk memastikan kondisinya sempurna. "Saya juga sangat bersyukur bahwa teman saya @pats_pulls berhasil menyelesaikan misi mustahil dan meningkatkan kartu ini dari BGS9.5 menjadi gem mint PSA10. Momen yang sangat bermakna karena kartu besar pertama saya adalah 2017 Select CR7 Kaboom yang dibantu Pat untuk menjadi gem. Kartu CR7 1/1 pertama saya, dan salah satu kartu terbaik dalam koleksi saya. Waktu akan membuktikan bahwa kariernya di Juventus layak dihargai setinggi kariernya di Manchester United dan Real Madrid. Seorang pria yang cukup berani untuk mencoba tantangan berbeda dan menaklukkan semua tantangan yang ia tekadkan. Seorang juara sejati dan legenda," tambahnya.
Kesuksesan di dalam dan di luar lapangan
Ronaldo baru saja meraih gelar Liga Pro Arab Saudi pertamanya bersama Al Nassr sejak debutnya di klub tersebut pada Januari 2023. Pekan lalu, Ronaldo juga masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia, yang akan menjadi partisipasinya yang keenam di ajang tersebut. Relevansinya yang tetap terjaga di level tertinggi sepak bola, bahkan di usia 39 tahun, terus mendorong nilai komersialnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua sektor.
Meskipun rival lamanya, Messi, telah mencatatkan setidaknya tujuh penjualan kartu dengan harga lebih dari $350.000 sejak Agustus, Ronaldo dengan cepat mengejar ketertinggalannya di pasar kelas atas. Termasuk penjualan ini, baru ada dua kartu Ronaldo yang terjual dengan harga lebih dari $350.000, keduanya terjadi dalam seminggu terakhir, menandakan era baru yang potensial bagi para kolektor CR7 di seluruh dunia.