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Kartu merah, lalu ciuman! Roberto De Zerbi membela Rodrigo Bentancur setelah bintang Tottenham itu bentrok dengan Shaw dari Manchester United
De Zerbi bela pemecatan Bentancur
De Zerbi melontarkan pembelaan penuh gairah untuk Bentancur, dengan mengungkapkan bahwa ia mencium gelandang itu di ruang ganti meski kartu merahnya sangat merugikan dalam hasil imbang 1-1, Sabtu, di markas Manchester United. Gelandang internasional Uruguay itu diusir keluar lapangan pada babak kedua setelah terlibat cekcok panas di tepi lapangan dengan bek United, Luke Shaw. Insiden itu terjadi tak lama setelah Tottenham tertinggal, membuat tim tamu menghadapi tugas berat saat memburu kemenangan pertama mereka di Premier League musim baru ini.
"Hari ini kami menunjukkan bahwa kami adalah sebuah tim untuk pertama kalinya musim ini," kata pria Italia itu kepada Sky Sports. "Kami bermain sebagai tim. Kami menderita, kami mendominasi pertandingan. Tetapi dalam setiap situasi, kami tetap berada di dalam pertandingan. Sepakbola memang seperti ini. Saya pikir karakter ini, saya suka situasi dengan Rodrigo [Bentancur] dengan kartu merah itu. Kami membutuhkannya pada momen ini, situasi ini. Bukan untuk mendapatkan kartu merah, tetapi kami tidak menerima kekalahan."
Ia menambahkan: "Kami tidak boleh menerima kebobolan gol. Kami harus bereaksi dengan segala cara yang kami bisa. Itu cara yang buruk, itu bukan cara yang tepat, tetapi saya mencium Bentancur di ruang ganti karena kami membutuhkan reaksi ini, tipe reaksi berkarakter seperti ini. Sepakbola adalah karakter."
- Getty Images Sport
De Zerbi mendukung kapten Solanke
Dominic Solanke mendapat ban kapten untuk laga tersebut, keputusan yang dijelaskan De Zerbi sebagai ganjaran atas etos kerja sang penyerang selama periode paceklik bagi klub. Solanke, yang kini telah mencetak empat gol Premier League ke gawang Manchester United, membuktikan nilainya dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-92.
Manajernya penuh pujian untuk kepemimpinan dan kualitas teknis mantan pemain Bournemouth itu. "Dia pemain bagus untuk Tottenham," kata De Zerbi tentang Solanke. "Tidak banyak penyerang yang lebih baik daripada Solanke. Hari ini dia menjadi kapten karena dia pantas mendapatkannya, terutama pada saat itu karena dia menderita karena Tottenham tidak mencetak gol atau memenangkan pertandingan apa pun. Dia pria hebat, pemain hebat, dan kami mendukungnya. Kami harus percaya pada diri kami sendiri dan cara bermain sepak bola ini. Jika kami percaya, berkembang, dan bermain sebagai tim, kami akan mencetak banyak gol dan memenangkan banyak pertandingan. Jika kami tidak bermain sebagai tim, itu mustahil."
Kesulitan di papan bawah klasemen
Terlepas dari nuansa positif yang mengiringi kebangkitan di pengujung laga, kenyataan bagi Tottenham tetap suram. Klub itu saat ini sedang menjalani start terburuk mereka di musim liga dalam beberapa dekade, setelah gagal memenangkan satu pun dari enam pertandingan pembuka. Ini baru kali keempat dalam sejarah klub mereka mengalami rangkaian seperti itu, menyamai kampanye buruk pada 1912-13, 1955-56, dan 2008-09.
Ketiadaan kemenangan membuat De Zerbi berada dalam sorotan besar. Ia datang ke London Utara dengan reputasi memainkan sepak bola menyerang yang atraktif, tetapi mendapati dasar klasemen Premier League sebagai lingkungan yang sulit untuk menerapkan filosofinya. Satu poin di Old Trafford membuat mereka sedikit lebih dekat dengan zona aman, tetapi mereka tetap berada di zona degradasi dalam periode transisi ini.
- Getty Images Sport
Melanjutkan kebangkitan di Old Trafford
Hasil imbang di Manchester dipandang De Zerbi sebagai titik balik potensial bagi mentalitas skuadnya. Ia menekankan bahwa performa pada babak kedua, khususnya reaksi setelah timnya harus bermain dengan sepuluh orang, adalah pertama kalinya ia benar-benar merasa para pemainnya beroperasi sebagai satu kesatuan yang solid. Gaya kepelatihan sang pelatih asal Italia yang tidak konvensional, yang terlihat dari gestur afeksi fisiknya terhadap pemain yang mendapat kartu merah, ditujukan untuk membangun mentalitas terkepung.
Ia berpendapat bahwa penampilan tim sebelumnya tidak memiliki "karakter" yang dibutuhkan untuk menang di level elite, terlepas dari seberapa besar penguasaan bola yang mereka nikmati. Dengan merayakan penolakan Bentancur untuk menerima situasi pertandingan, De Zerbi memberi sinyal adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih agresif dan tangguh untuk sisa musim ini.
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