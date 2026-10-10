Kartu merah, lalu ciuman! Roberto De Zerbi membela Rodrigo Bentancur setelah bintang Tottenham itu bentrok dengan Shaw dari Manchester United

De Zerbi melontarkan pembelaan penuh gairah untuk Bentancur, dengan mengungkapkan bahwa ia mencium gelandang itu di ruang ganti meski kartu merahnya sangat merugikan dalam hasil imbang 1-1, Sabtu, di markas Manchester United. Gelandang internasional Uruguay itu diusir keluar lapangan pada babak kedua setelah terlibat cekcok panas di tepi lapangan dengan bek United, Luke Shaw. Insiden itu terjadi tak lama setelah Tottenham tertinggal, membuat tim tamu menghadapi tugas berat saat memburu kemenangan pertama mereka di Premier League musim baru ini.

"Hari ini kami menunjukkan bahwa kami adalah sebuah tim untuk pertama kalinya musim ini," kata pria Italia itu kepada Sky Sports. "Kami bermain sebagai tim. Kami menderita, kami mendominasi pertandingan. Tetapi dalam setiap situasi, kami tetap berada di dalam pertandingan. Sepakbola memang seperti ini. Saya pikir karakter ini, saya suka situasi dengan Rodrigo [Bentancur] dengan kartu merah itu. Kami membutuhkannya pada momen ini, situasi ini. Bukan untuk mendapatkan kartu merah, tetapi kami tidak menerima kekalahan."

Ia menambahkan: "Kami tidak boleh menerima kebobolan gol. Kami harus bereaksi dengan segala cara yang kami bisa. Itu cara yang buruk, itu bukan cara yang tepat, tetapi saya mencium Bentancur di ruang ganti karena kami membutuhkan reaksi ini, tipe reaksi berkarakter seperti ini. Sepakbola adalah karakter."