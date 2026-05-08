Karim Coulibaly: Mengapa Chelsea, Manchester United, dan PSG sama-sama memantau bintang muda Werder Bremen yang dihargai €50 juta

Coulibaly tampaknya memang memiliki potensi untuk menjadi bek tengah modern kelas atas. Kami telah menyinggung ketenangannya, dan hal itu membuatnya sangat nyaman saat membangun serangan dari lini belakang, baik dengan umpan pendek maupun dengan mengamati lapangan untuk menemukan rekan setimnya melalui umpan panjang dan akurat menggunakan kaki kirinya. Jika tidak ada opsi yang tersedia, ia akan percaya diri untuk membawa bola ke depan.

Tubuhnya yang tinggi dan jangkung (6'3") membuatnya mampu mendominasi dalam duel udara, dan ia juga memiliki catatan yang cukup baik di lapangan; ia telah memenangkan 173 tekel di Bundesliga musim ini, memanfaatkan kaki panjangnya untuk memberikan jangkauan ekstra saat melakukan sliding tackle. Kesadaran posisinya yang baik membuatnya sering berada di tempat yang tepat untuk melakukan blok penting. Dia juga tidak lamban, meskipun tingginya, dengan kecepatan tertinggi 33 km/jam pada musim 2025-26.

"Kami sangat percaya pada Karim," kata mantan manajer Werder, Steffen, sebelum debut penuh sang pemain muda. "Dia bagus dalam situasi satu lawan satu dan memiliki tinggi badan yang memadai. Permainan pembangunannya juga luar biasa. Dia sudah sangat tenang untuk usianya yang masih muda. Dia tidak membiarkan dirinya stres selama pra-musim dan selalu menemukan solusi."

Meskipun ia hanya bermain sebagai bek tengah musim ini, Coulibaly juga cukup serba bisa untuk bermain di lini tengah jika diperlukan, dengan kemampuannya yang juga cocok untuk posisi No. 6.