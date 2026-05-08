Karim Coulibaly: Mengapa Chelsea, Manchester United, dan PSG sama-sama memantau bintang muda Werder Bremen yang dihargai €50 juta

Setahun yang lalu, Karim Coulibaly bahkan belum pernah tampil dalam debutnya bersama tim utama Werder Bremen. Namun, 12 bulan kemudian, bek tengah ini berpotensi pindah dari klub Bundesliga tersebut dengan transfer yang memecahkan rekor pada usia 18 tahun. Pemain timnas junior Jerman ini telah menjalani musim yang gemilang di Weserstadion, menarik perhatian beberapa klub top Eropa, dan Werder tampaknya sudah siap untuk melepasnya demi keuntungan finansial.

Bek tengah kidal kelas atas sangatlah langka, dan mungkin itulah sebabnya Coulibaly yang masih muda telah menarik begitu banyak perhatian sepanjang musim ini. Ia telah menunjukkan ketenangan, kemampuan mengolah bola, dan pemahaman taktik yang jauh melampaui usianya yang masih belia, meskipun Werder sedang berjuang keras untuk menghindari degradasi.

Chelsea, Manchester United, dan Paris Saint-Germain memimpin daftar panjang klub yang dikaitkan dengan kemungkinan transfer bek ini, meskipun kabar tersebut masih samar-samar, namun ada banyak opsi lain yang lebih realistis yang dilaporkan ikut dalam perburuan menjelang akhir musim.

Di bawah ini, GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang pemain yang berpotensi menjadi salah satu properti terpanas di bursa transfer musim panas mendatang...

    Di sinilah semuanya bermula

    Berasal dari Pantai Gading, Coulibaly lahir di kota Oldenburg, Jerman utara, pada Mei 2007, tidak jauh dari Bremen. Ia sebenarnya memulai langkah pertamanya menuju karier profesional di klub Barmbek-Uhlenhorst yang berbasis di Hamburg pada tahun 2016, sebelum kemudian bergabung dengan tim junior HSV—klub raksasa yang kini merosot—dua tahun kemudian.

    Ia menghabiskan enam tahun untuk mengembangkan kemampuannya di akademi Hamburg dan jelas-jelas dipandang sebagai talenta bertahan terbaik, mencapai tim U-19 saat usianya baru 16 tahun karena ia bermain bersama anak-anak yang usianya jauh di atasnya.

    Coulibaly telah membangun reputasi yang menjanjikan saat ia pindah kembali ke dekat kampung halamannya pada tahun 2024, bergabung dengan rival sengit Hamburg dalam Nordderby (atau 'Derby Utara'), Werder Bremen, saat kontraknya habis, meskipun ada minat dari seluruh Eropa dan tekad HSV untuk mempertahankannya.

    "Dia kuat secara atletis, sangat cepat, dan serba bisa di posisi bek tengah dan gelandang bertahan," kata direktur akademi Werder, Bjorn Schierenbeck, saat kedatangan Coulibaly. Pada saat itu, dia juga sudah menjadi pemain timnas Jerman U-17.

    Kesempatan emas

    Penampilan Coulibaly sepanjang musim 2023-24 mungkin turut berperan besar dalam menarik minat tersebut, karena ia membagi waktunya antara tim U-17 dan U-19, sekaligus menjabat sebagai kapten tim U-17. Pada Agustus 2023, ia mencetak hat-trick yang luar biasa dari posisi gelandang bertahan saat melawan Viktoria Berlin, yang ternyata menjadi awal dari lonjakan kariernya yang pesat sepanjang musim tersebut.

    Meskipun ia harus bersabar untuk mendapatkan kesempatan di Werder, Coulibaly menjadi pemain kunci bagi tim U19 mereka pada musim 2024-25, membantu mereka mengangkat trofi DFB-Pokal U19 pada hari ulang tahunnya yang ke-18 setelah mencetak gol di babak semifinal. Penampilannya membuatnya berlatih bersama tim senior dan mendapat panggilan masuk ke skuad pertandingan untuk laga Bundesliga melawan Wolfsburg pada Maret 2025, meskipun ia tidak sempat turun ke lapangan.

    Namun, ia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk debutnya di tim utama; setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Werder pada musim panas dan tampil mengesankan selama pramusim, ia melakukan debut seniornya sebagai pemain pengganti dalam kekalahan telak pada laga pembuka melawan Eintracht Frankfurt. Krisis cedera di lini pertahanan membuka peluang baginya, dan ia langsung diturunkan sebagai starter pada pertandingan berikutnya melawan Bayer Leverkusen, mencetak gol penyama kedudukan dramatis pada menit ke-94 saat ia menyambar bola rebound dari mistar gawang dengan tendangan voli dalam momen yang seperti mimpi.

    Bagaimana kabarnya?

    Sejak saat itu, Coulibaly tak pernah menoleh ke belakang, berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti tetap bagi Die Grun-Wiessen berkat ketenangan dan kemampuannya dalam mengolah bola; hingga saat ini di musim 2025-26, ia hanya absen dalam laga-laga Bundesliga akibat skorsing atau cedera. Di level internasional, bek tengah ini telah melakukan debutnya bersama timnas U-21 Jerman.

    Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus, dengan Werder hampir saja terhindar dari ancaman degradasi setelah rentetan tiga bulan tanpa kemenangan yang menyakitkan, yang berlangsung dari November hingga Februari, yang mengakibatkan kepergian mantan pelatih kepala Horst Steffen. Di tengah periode suram tersebut, Coulibaly diusir dari lapangan dalam kekalahan telak melawan Stuttgart akibat dua pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning, dan kemudian absen karena cedera otot paha pada bulan berikutnya.

    Meskipun demikian, ia tetap tampil mengesankan sebagai anggota lini belakang yang selalu tampil, dan ia kembali bugar tepat waktu untuk membantu timnya memulihkan performa pada titik krusial musim ini di bawah pengganti Steffen, Daniel Thioune. Werder kini unggul enam poin dari Wolfsburg di zona play-off degradasi yang menakutkan.

    Kelebihan utama

    Coulibaly tampaknya memang memiliki potensi untuk menjadi bek tengah modern kelas atas. Kami telah menyinggung ketenangannya, dan hal itu membuatnya sangat nyaman saat membangun serangan dari lini belakang, baik dengan umpan pendek maupun dengan mengamati lapangan untuk menemukan rekan setimnya melalui umpan panjang dan akurat menggunakan kaki kirinya. Jika tidak ada opsi yang tersedia, ia akan percaya diri untuk membawa bola ke depan.

    Tubuhnya yang tinggi dan jangkung (6'3") membuatnya mampu mendominasi dalam duel udara, dan ia juga memiliki catatan yang cukup baik di lapangan; ia telah memenangkan 173 tekel di Bundesliga musim ini, memanfaatkan kaki panjangnya untuk memberikan jangkauan ekstra saat melakukan sliding tackle. Kesadaran posisinya yang baik membuatnya sering berada di tempat yang tepat untuk melakukan blok penting. Dia juga tidak lamban, meskipun tingginya, dengan kecepatan tertinggi 33 km/jam pada musim 2025-26.

    "Kami sangat percaya pada Karim," kata mantan manajer Werder, Steffen, sebelum debut penuh sang pemain muda. "Dia bagus dalam situasi satu lawan satu dan memiliki tinggi badan yang memadai. Permainan pembangunannya juga luar biasa. Dia sudah sangat tenang untuk usianya yang masih muda. Dia tidak membiarkan dirinya stres selama pra-musim dan selalu menemukan solusi."

    Meskipun ia hanya bermain sebagai bek tengah musim ini, Coulibaly juga cukup serba bisa untuk bermain di lini tengah jika diperlukan, dengan kemampuannya yang juga cocok untuk posisi No. 6.

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Mungkin tidak mengherankan, Coulibaly belum menjadi pemain yang matang di usia 18 tahun, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan ia mampu mewujudkan potensinya yang jelas terlihat. Sebagai pengikut gaya bertahan modern berisiko tinggi yang memadukan kemampuan mengoper bola dan permainan menyerang, ia telah melakukan beberapa kesalahan fatal musim ini.

    Bek tengah ini sebenarnya salah mengoper bola pada debutnya melawan Leverkusen yang pada akhirnya berujung pada gol pembuka yang dicetak Patrik Schick, dan kalah dalam duel penting di garis tengah lapangan saat melawan mantan klubnya, Hamburg, dalam Nordderby baru-baru ini, yang berujung pada gol penyama kedudukan dari Robert Glatzel. Thioune membela pemainnya setelah insiden terakhir tersebut, dengan mengatakan: "Ia kurang mendapat dukungan. Kita sedang membicarakan seorang remaja berusia 18 tahun yang masih berkembang melawan seorang pemain berusia 30 tahun yang tahu persis bagaimana harus bertindak."

    Coulibaly juga telah beberapa kali dilewati lawan saat melakukan dribel dalam musim debutnya di level senior, sementara kartu merah yang diterimanya saat melawan Stuttgart pada bulan Desember lalu menunjukkan bahwa ia memang masih kurang matang dan kurang berpengalaman. Namun, semua ini akan dianggap wajar bagi seorang pemain yang secara konsisten telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi kelas atas.

    Siapa lagi... Gabriel Magalhaes?

    Sebagai bek tengah kidal yang sedang naik daun, perjalanan karier Gabriel Magalhaes—pemain andalan Arsenal—menuju puncak popularitas pasti akan menjadi panutan bagi Coulibaly. Sebagai bek tengah kiri yang bisa dibilang terbaik di dunia, Gabriel unggul dalam aspek-aspek inti perannya dengan sentuhan ketajaman dan agresivitas, mendominasi dalam duel udara maupun darat sambil rela mempertaruhkan tubuhnya untuk melakukan blok dan tekel penyelamat. Tentu saja, ia juga tampil apik saat membangun serangan dari belakang.

    Jelas Coulibaly masih harus menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai level yang mendekati pemain Brasil tersebut, tetapi mengingat kemampuannya, itulah yang harus menjadi tolok ukurnya. Dengan perkembangan yang dialaminya saat ini, tidak ada yang menunjukkan bahwa pemain muda Jerman ini tidak dapat berkembang menjadi bek tengah papan atas dengan profil serupa.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Seiring mendekatnya akhir musim dan dengan status kelangsungan di Bundesliga yang hampir pasti aman, perhatian di dalam Weserstadion milik Werder kini akan beralih ke masa depan Coulibaly. Memang, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan melepas bintang pertahanan barunya ini di akhir musim penampilannya yang gemilang.

    Menurut laporan di Jerman, sejumlah klub besar Eropa telah memantau perkembangan bek tengah ini sepanjang musim 2025-26 melalui jaringan pemandu bakat mereka, dan baik klub maupun pemain dikabarkan mengharapkan transfer terjadi secepatnya pada musim panas ini setelah melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan kepergiannya.

    Menanggapi masa depan Coulibaly baru-baru ini, Kepala Sepak Bola Tim Utama Werder, Peter Niemeyer, dengan tegas mengatakan kepada Kicker: "Kami menyadari ada pergerakan terkait masalah kepegawaian ini, tetapi saat ini tidak ada indikasi mengenai langkah selanjutnya atau apakah ini akan terjadi pada musim panas ini. Tentu saja, jelas bahwa pemain dengan profil seperti ini menarik minat besar dan banyak perhatian."

    Chelsea, Man Utd, PSG, Newcastle, Napoli, dan Marseille termasuk di antara klub yang dikabarkan tertarik pada remaja ini, yang kontraknya masih tersisa tiga tahun. Dengan demikian, Werder berada dalam posisi tawar yang kuat dan dilaporkan dapat meminta hingga €50 juta (£43 juta/$59 juta) untuk jasanya - angka yang akan menjadikannya penjualan rekor klub dengan selisih yang cukup besar. Dia pasti akan menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan musim panas ini.