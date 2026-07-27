Karim Benzema memberikan tanggapannya mengenai kedatangan Zinedine Zidane yang akan segera terjadi sebagai pelatih baru tim nasional Prancis

Benzema secara terbuka menyatakan dukungan penuhnya kepada Zidane seiring Federasi Sepak Bola Prancis bergerak untuk menyelesaikan transisi kepelatihan bersejarah. Berbicara secara terbuka dalam wawancara dengan Konbini untuk segmen populer mereka "In or Out", striker veteran tersebut tak bisa menyembunyikan kegembiraannya terkait perubahan taktis yang akan segera terjadi. Menyusul kegagalan Prancis yang mengecewakan di babak semifinal Piala Dunia 2026, era Didier Deschamps yang telah berlangsung lama kini semakin mendekati akhir, dengan Zidane diprediksi kuat akan secara resmi memimpin tim nasional

"Dia adalah legenda, dia adalah kakak tertua," kata Benzema, mengenang ikatan struktural yang mendalam yang terjalin di antara keduanya saat mereka bersama-sama meraih berbagai gelar Liga Champions di Santiago Bernabeu. "Apakah saya senang dia akan menjadi manajer Les Bleus? Saya tidak tahu pasti apakah itu dia, tetapi jika memang dia, ya, saya sangat senang."