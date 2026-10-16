Benzema mempertimbangkan untuk kembali ke klub masa kecilnya, Lyon, setelah kontraknya dengan Al-Hilal diputus pada musim panas ini. Klub asal Prancis itu menjajaki kemungkinan merekrut mantan pemain akademinya, sebagaimana dikonfirmasi oleh direktur umum Matthieu Louis-Jean.

Penyerang berusia 38 tahun itu meniti karier di tim muda Lyon sebelum hengkang ke Real Madrid pada 2009. Kepulangan spektakuler ke klub asal Rhone itu bisa menjadi babak penutup yang puitis bagi karier gemilangnya.

Namun, kewajiban kontraktual yang rumit menghalangi terwujudnya kesepakatan pada bursa transfer musim panas. Mantan agennya, Djaziri, kini mengungkap alasan kepindahan yang sempat dipertimbangkan itu gagal terwujud.