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Karim Benzema ke Lyon? Mantan agen ungkap eks bintang Real Madrid itu 'memikirkannya sejak lama' sebelum kepulangan emosional
Mimpi sejak kecil tertunda
Benzema mempertimbangkan untuk kembali ke klub masa kecilnya, Lyon, setelah kontraknya dengan Al-Hilal diputus pada musim panas ini. Klub asal Prancis itu menjajaki kemungkinan merekrut mantan pemain akademinya, sebagaimana dikonfirmasi oleh direktur umum Matthieu Louis-Jean.
Penyerang berusia 38 tahun itu meniti karier di tim muda Lyon sebelum hengkang ke Real Madrid pada 2009. Kepulangan spektakuler ke klub asal Rhone itu bisa menjadi babak penutup yang puitis bagi karier gemilangnya.
Namun, kewajiban kontraktual yang rumit menghalangi terwujudnya kesepakatan pada bursa transfer musim panas. Mantan agennya, Djaziri, kini mengungkap alasan kepindahan yang sempat dipertimbangkan itu gagal terwujud.
- Getty Images Sport
Kendala kontrak menghalangi kembalinya
Dalam wawancara dengan RMC, Djaziri menjelaskan bahwa kepulangan itu tidak mungkin terwujud meski Benzema telah lama memikirkannya. Komitmen lain sang penyerang di negara Teluk tersebut pada akhirnya membuatnya tidak mungkin meninggalkan negara itu.
"Mustahil baginya untuk kembali musim panas ini karena ia terikat kontrak dengan Kerajaan Arab Saudi," kata Djaziri. "Ia sudah lama memikirkan untuk kembali ke Lyon. Itu kotanya, timnya, klubnya."
Jalur karier yang sungguh unik
Djaziri menyoroti betapa langkanya perjalanan karier Benzema menurut standar sepakbola modern. Sebelum pindah ke Arab Saudi pada 2023, penyerang veteran itu hanya pernah membela dua klub profesional. Benzema memantapkan diri sebagai penyerang kelas dunia di Lyon sebelum menghabiskan 14 musim penuh trofi bersama Madrid.
“Tidak seperti banyak pemain lain, Karim hanya mengenal dua klub,” tambah Djaziri. “Saat ini, sangat jarang ada pemain dengan jalur karier yang begitu konsisten.”
- Getty
Fokus beralih setelah peluang gagal dimanfaatkan
Dengan bursa transfer musim panas kini telah ditutup dan peluang pindah ke Lyon sudah tidak ada, Benzema masih belum memiliki klub. Meski kepulangan bak kisah dongeng itu tidak terwujud musim panas ini, ikatan Benzema dengan klub kota kelahirannya tetap sekuat sebelumnya. Para penggemar tentu akan terus mencermati langkah berikutnya seiring karier legendarisnya mendekati tahap akhir.
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