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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Karim Benzema ke Bayer Leverkusen? Direktur olahraga Simon Rolfes buka suara soal rumor transfer mengejutkan yang mengaitkannya dengan mantan superstar Real Madrid itu

Transfers
K. Benzema
S. Rolfes
Bayer Leverkusen
Al Hilal
Saudi Pro League
Bundesliga

Direktur olahraga Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, dengan tegas membantah spekulasi sensasional yang mengaitkan klub Jerman itu dengan langkah untuk merekrut striker veteran Karim Benzema. Meski laporan luas menyebut ada kontak langsung antara kedua pihak setelah sang penyerang dilepas di Arab Saudi, petinggi klub Rhineland itu menutup kemungkinan adanya manuver transfer pada saat-saat akhir.

  • Rumor transfer sensasional bermunculan

    Laporan sensasional sempat menyapu bursa transfer setelah jurnalis DZfoot, Ilyes Kaddouri, mengklaim bahwa kontak langsung telah terjadi antara petinggi Leverkusen dan Benzema. Spekulasi seputar penyerang berusia 38 tahun itu menguat setelah pemutusan kontraknya dengan klub Arab Saudi Al-Hilal dilakukan atas kesepakatan bersama. Rumor tersebut kian mendapat perhatian di media sosial setelah mantan bintang Real Madrid itu kedapatan mengikuti akun Instagram resmi Leverkusen.

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    Rolfes menutup kemungkinan kepindahan

    Direktur olahraga Leverkusen, Rolfes, bergerak cepat untuk memperjelas sikap klub di BayArena. Saat ditanya oleh BILDterkait potensi langkah untuk merekrut striker veteran yang berstatus tanpa klub itu, Rolfes menegaskan: "Skuad kami sudah lengkap." Pernyataan tegas itu secara efektif menutup pintu bagi pemenang Ballon d'Or 2022 tersebut untuk bergabung ke kasta tertinggi Jerman.

  • Banyak opsi mengisi lini depan

    Meskipun Benzema dilaporkan telah menjalin kontak dengan duo Leverkusen Lucas Vazquez dan Moussa Diaby, petinggi klub menilai lini serang mereka sudah sangat memadai. Pelatih kepala Carles Martinez memiliki opsi solid di lini depan lewat striker berpengalaman Patrik Schick dan talenta yang sedang berkembang Christian Kofane. Lini depan itu akan semakin kuat setelah Victor Boniface menuntaskan pemulihannya dari cedera lutut parah, sementara kepulangan romantis ke Lyon sudah dikesampingkan pekan lalu.

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    Leverkusen menghadapi jadwal padat

    Leverkusen memulai kampanye Liga Europa mereka dengan menjamu tim Slovenia, Celje, pada Rabu malam. Tim asuhan Martinez kemudian menghadapi laga kandang Bundesliga melawan RB Leipzig empat hari kemudian sebelum sepak bola domestik jeda untuk agenda internasional. Aksi kompetitif akan kembali bergulir pada 10 Oktober dengan laga tandang menghadapi Mainz pada pekan pertandingan kelima.

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