Leverkusen memulai kampanye Liga Europa mereka dengan menjamu tim Slovenia, Celje, pada Rabu malam. Tim asuhan Martinez kemudian menghadapi laga kandang Bundesliga melawan RB Leipzig empat hari kemudian sebelum sepak bola domestik jeda untuk agenda internasional. Aksi kompetitif akan kembali bergulir pada 10 Oktober dengan laga tandang menghadapi Mainz pada pekan pertandingan kelima.