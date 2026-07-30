Adeyemi juga mengungkapkan bahwa Flick sama sekali tidak perlu membujuknya untuk membawanya ke Camp Nou. Keduanya membangun hubungan profesional yang kuat selama kebersamaan mereka di tim nasional Jerman, yang membuat transfer ini menjadi keputusan yang mulus bagi sang penyerang.

"Membujuk bukan kata yang tepat," tambahnya. "Dia hanya menelepon saya dan bertanya apakah saya ingin datang. Saya bilang, tentu saja, karena ini adalah klub terbesar di dunia dan kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Dia tidak perlu meyakinkan saya. Saya sudah lama percaya kepadanya, dan saya sangat menghormatinya.

"Saya berharap dia melihat hal-hal dalam diri saya yang bisa saya kontribusikan untuk tim di lapangan. Dia mengenal saya dengan sangat baik dari tim nasional, dan kami sangat dekat."