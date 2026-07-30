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Karim Adeyemi ‘tidak takut’ pada Lamine Yamal karena rekrutan baru Barcelona itu bertekad berjuang demi tempat di lini serang Hansi Flick
Adeyemi menikmati persaingan di Barcelona
Adeyemi menyatakan bahwa ia siap berjuang untuk mendapatkan tempat di susunan pemain inti Flick, seraya menegaskan bahwa ia tidak takut bersaing dengan Yamal. Berbicara kepada Mundo Deportivo saat pemusatan latihan pramusim Barcelona di Saint George's Park, penyerang Jerman itu mengungkapkan proses adaptasinya dengan lingkungan barunya.
Adeyemi merampungkan transfernya dari Borussia Dortmund untuk menambah opsi serangan raksasa Catalan itu menjelang musim baru. Alih-alih terintimidasi oleh persaingan di lini depan Barcelona, pemain berusia 24 tahun itu menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuannya sendiri.
- Getty Images
"Saya tidak takut kepada pemain mana pun"
Saat ditanya apakah ia khawatir harus bersaing dengan remaja superstar Yamal untuk mendapatkan waktu bermain di sayap, Adeyemi memberikan jawaban yang lugas dan tanpa rasa takut. Penyerang serbabisa itu menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada penampilannya sendiri di lapangan.
"Tidak. Saya tidak takut pada pemain mana pun," kata Adeyemi dengan tegas dalam wawancara tersebut. "Saya tahu bahwa jika saya memberikan yang terbaik, saya akan punya kesempatan untuk bermain."
Rayuan mudah Flick untuk menuntaskan kesepakatan
Adeyemi juga mengungkapkan bahwa Flick sama sekali tidak perlu membujuknya untuk membawanya ke Camp Nou. Keduanya membangun hubungan profesional yang kuat selama kebersamaan mereka di tim nasional Jerman, yang membuat transfer ini menjadi keputusan yang mulus bagi sang penyerang.
"Membujuk bukan kata yang tepat," tambahnya. "Dia hanya menelepon saya dan bertanya apakah saya ingin datang. Saya bilang, tentu saja, karena ini adalah klub terbesar di dunia dan kesempatan seperti ini hanya datang sekali. Dia tidak perlu meyakinkan saya. Saya sudah lama percaya kepadanya, dan saya sangat menghormatinya.
"Saya berharap dia melihat hal-hal dalam diri saya yang bisa saya kontribusikan untuk tim di lapangan. Dia mengenal saya dengan sangat baik dari tim nasional, dan kami sangat dekat."
- AFP
Mempersiapkan diri untuk tes Birmingham
Barcelona tiba di Inggris pada Senin untuk memulai kamp pramusim intensif di basis latihan reguler timnas Inggris di Burton upon Trent. Skuad berisi 30 pemain milik Flick tengah meningkatkan persiapan mereka menjelang laga-laga pramusim yang akan datang.
Raksasa Catalan itu akan menjalani dua sesi latihan sebelum menghadapi tim Championship, Birmingham City, dalam laga persahabatan pada Jumat malam. Adeyemi akan berusaha keras memberi kesan pertama dalam seragam Barca saat ia membidik tempat di susunan pemain inti untuk musim baru.
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