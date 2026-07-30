Balde cepat memuji kepribadian dan kemampuan atletis rekan setim barunya itu, dengan menyatakan bahwa ikatan yang kuat sudah mulai terjalin di antara mereka. Mengenang kesan pertamanya, Balde berkata: "Dia belum lama berada di sini, tetapi dalam waktu singkat sejak dia datang, saya sudah cukup sering berbicara dengannya. Saya pikir kami sudah membangun hubungan yang baik.

"Dia tampak seperti sosok yang tenang. Saya berharap dia bisa banyak membantu kami sepanjang musim, dan saya yakin dia akan melakukannya. Dia sangat cepat. Dia adalah pemain yang sudah saya kenal sejak lama, dan saya terkesan dengan betapa cepatnya dia."

Adeyemi tidak menyembunyikan ambisinya setelah merampungkan kepindahannya dari Borussia Dortmund. Penyerang itu sangat ingin membuktikan dirinya di bawah asuhan Hansi Flick, pelatih yang sudah mengenalnya dengan baik dari kebersamaan mereka di tim nasional Jerman. Dalam konferensi pers perdananya, Adeyemi menegaskan bahwa besarnya nama klub itu menjadi faktor utama dalam keputusannya pindah ke La Liga.

"Ekspektasinya tinggi. Saya bergabung dengan klub terbaik di dunia dan saya berharap bisa menunjukkan kepada pelatih dan para fans bahwa saya adalah pemain untuk Barca... Ini adalah klub yang tidak seperti klub mana pun di dunia," kata Adeyemi.