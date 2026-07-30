AFP
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Karim Adeyemi sudah membuat rekan-rekan setimnya di Barcelona terkesan saat seorang bek melihat hubungan yang baik mulai terjalin
Adeyemi mengawali dengan cepat di Barcelona
Kedatangan Adeyemi di Camp Nou telah menimbulkan cukup banyak sorotan, dan tampaknya antusiasme itu juga dirasakan di ruang ganti. Balde, yang saat ini tengah menjalani program latihan khusus untuk mengembalikan kebugaran sepenuhnya, berbincang dalam sesi tanya jawab di kanal YouTube resmi klub untuk membahas rekrutan baru tersebut.
- AFP
Balde memuji kecepatan mengerikan Adeyemi
Balde cepat memuji kepribadian dan kemampuan atletis rekan setim barunya itu, dengan menyatakan bahwa ikatan yang kuat sudah mulai terjalin di antara mereka. Mengenang kesan pertamanya, Balde berkata: "Dia belum lama berada di sini, tetapi dalam waktu singkat sejak dia datang, saya sudah cukup sering berbicara dengannya. Saya pikir kami sudah membangun hubungan yang baik.
"Dia tampak seperti sosok yang tenang. Saya berharap dia bisa banyak membantu kami sepanjang musim, dan saya yakin dia akan melakukannya. Dia sangat cepat. Dia adalah pemain yang sudah saya kenal sejak lama, dan saya terkesan dengan betapa cepatnya dia."
Adeyemi tidak menyembunyikan ambisinya setelah merampungkan kepindahannya dari Borussia Dortmund. Penyerang itu sangat ingin membuktikan dirinya di bawah asuhan Hansi Flick, pelatih yang sudah mengenalnya dengan baik dari kebersamaan mereka di tim nasional Jerman. Dalam konferensi pers perdananya, Adeyemi menegaskan bahwa besarnya nama klub itu menjadi faktor utama dalam keputusannya pindah ke La Liga.
"Ekspektasinya tinggi. Saya bergabung dengan klub terbaik di dunia dan saya berharap bisa menunjukkan kepada pelatih dan para fans bahwa saya adalah pemain untuk Barca... Ini adalah klub yang tidak seperti klub mana pun di dunia," kata Adeyemi.
Balde memasang target ambisius untuk musim ini
Sementara kecepatan Adeyemi menjadi perbincangan di kamp, Balde tetap fokus pada perjalanannya sendiri saat ia melanjutkan program rehabilitasinya. Berbicara mengenai targetnya untuk musim baru, bek kiri berusia 22 tahun itu menjelaskan bahwa ia terus berupaya mengembangkan permainannya.
"Secara individu, saya ingin terus berkembang dan terus belajar," ujarnya dalam wawancara tersebut. "Saya masih pemain yang sangat muda dan saya punya banyak ruang untuk berkembang. Itu adalah target utama saya. Secara tim, saya ingin terus berada di jalur yang sedang kami tempuh ini, atau bahkan meningkatkannya. Jika lebih banyak gelar datang kepada kami, tentu akan lebih baik."
- AFP
Kenangan kejayaan Clasico dan para idola
Menengok kembali kariernya yang masih muda tetapi sudah penuh cerita, Balde mengenang momen-momen yang sejauh ini membentuk perjalanannya di tim utama. Tak mengherankan, sorotan terbaiknya melibatkan rivalitas sengit dengan Real Madrid, termasuk kemenangan dramatis di liga dan kemenangan di final Piala Super Spanyol.
Ketika ditanya tentang pertandingan favoritnya, Balde menyoroti "El Clasico bersama Xavi, ketika Kessie mencetak gol." Bek itu mengenang sensasi dari laga tersebut dengan mengatakan: "Kami menang pada menit terakhir dan saya bisa memberi assist kepada Kessie." Ia juga menyebut gol ke gawang Madrid di final Piala Super Spanyol sebagai favorit pribadinya.
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