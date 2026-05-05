Karim Adeyemi diprediksi akan menjadi pemain 'yang benar-benar hebat', sementara pelatih Borussia Dortmund membantah adanya ketegangan dalam hubungannya dengan sang penyerang

Kovac dengan tegas membantah laporan yang mengisyaratkan adanya ketegangan dalam hubungannya dengan Adeyemi, dan justru memilih untuk menyoroti potensi besar pemain internasional Jerman tersebut, yang telah mencetak 10 gol dan memberikan lima assist dalam 37 pertandingan musim ini.

Pembahasan mengenai masa depan Adeyemi muncul di tengah kabar bahwa klub-klub papan atas Inggris dilaporkan sedang mengincar pemain tersebut, dengan rumor yang menyebutkan bahwa Manchester United dan Newcastle mungkin tertarik untuk melakukan kesepakatan. Namun, diskusi internal di Dortmund saat ini berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan di bawah kepemimpinan Kovac.

"Saya sangat yakin bahwa dia bisa menjadi pesepakbola yang benar-benar hebat jika dia memperbaiki beberapa hal. Namun untuk itu, dia harus lebih mempercayai saya. Dia harus meningkatkan akurasi dan ketelitiannya. Dia telah dikaruniai bakat yang luar biasa, sekarang tinggal soal kerja keras, mengubah detail dan nuansa yang akan membuatnya maju. Untuk melakukannya, dia harus memanfaatkan setiap menit dalam latihan," kata Kovac.