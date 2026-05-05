Karim Adeyemi diprediksi akan menjadi pemain 'yang benar-benar hebat', sementara pelatih Borussia Dortmund membantah adanya ketegangan dalam hubungannya dengan sang penyerang
Kovac mendorong Adeyemi untuk naik ke level berikutnya
Kovac dengan tegas membantah laporan yang mengisyaratkan adanya ketegangan dalam hubungannya dengan Adeyemi, dan justru memilih untuk menyoroti potensi besar pemain internasional Jerman tersebut, yang telah mencetak 10 gol dan memberikan lima assist dalam 37 pertandingan musim ini.
Pembahasan mengenai masa depan Adeyemi muncul di tengah kabar bahwa klub-klub papan atas Inggris dilaporkan sedang mengincar pemain tersebut, dengan rumor yang menyebutkan bahwa Manchester United dan Newcastle mungkin tertarik untuk melakukan kesepakatan. Namun, diskusi internal di Dortmund saat ini berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan di bawah kepemimpinan Kovac.
"Saya sangat yakin bahwa dia bisa menjadi pesepakbola yang benar-benar hebat jika dia memperbaiki beberapa hal. Namun untuk itu, dia harus lebih mempercayai saya. Dia harus meningkatkan akurasi dan ketelitiannya. Dia telah dikaruniai bakat yang luar biasa, sekarang tinggal soal kerja keras, mengubah detail dan nuansa yang akan membuatnya maju. Untuk melakukannya, dia harus memanfaatkan setiap menit dalam latihan," kata Kovac.
Menanggapi rumor perpanjangan kontrak
Sejak mengambil alih Dortmund, Kovac telah memimpin 70 pertandingan kompetitif dan meraih 41 kemenangan. Rekor gemilang ini memicu spekulasi kuat bahwa jajaran petinggi BVB, yang dipimpin oleh Lars Ricken, sedang bersiap untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada mantan pelatih Bayern Munich tersebut, melampaui kontraknya saat ini yang akan berakhir pada musim panas 2027.
Menanggapi laporan-laporan ini dalam podcast Bild, Kovac mengatakan: "Saya dan saudara saya, Robert, merasa sangat nyaman dan saya pikir kedua belah pihak sangat puas dengan konstelasi yang kami miliki saat ini. Lars yang membawa saya bergabung saat itu. Kontraknya juga berlaku hingga 2027. Saya akan senang jika hal itu terjadi, karena menurut saya Lars adalah orang yang sangat baik yang telah memulai banyak hal di sini."
Membela prestasinya dalam membina talenta muda
Kovac juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas kritik yang menyatakan bahwa ia tidak memberikan cukup kesempatan kepada para pemain muda. Pelatih tersebut menyoroti daftar panjang pemain sukses yang telah ia bina sepanjang kariernya.
"Itu tidak benar! Saat itu saya mengambil alih tim cadangan di Salzburg dan mempromosikan pemain seperti [Martin] Hinteregger atau [Stefan] Ilsanker, yang kemudian bermain di Bundesliga. Sebagai pelatih Kroasia, [Marcelo] Brozovic, [Mateo] Kovacic, dan [Ante] Rebic terlibat. Di Monaco, [Aurelien] Tchouameni. Di Wolfsburg, [Micky] van de Veen, yang pindah ke Tottenham, dan [Felix] Nmecha, yang pindah ke BVB. Banyak yang dilaporkan, tetapi tidak didukung oleh fakta," jelas bos Dortmund tersebut.
Masa depan bintang penyerang BVB
Situasi seputar Adeyemi tetap menjadi sorotan bagi banyak pihak di seluruh Eropa, mengingat kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2027. Meskipun Kovac secara terbuka mendukungnya dan ingin melihat sang pemain meningkatkan permainannya, beredar kabar bahwa kepergiannya pada akhir musim ini bukanlah hal yang mustahil bagi mantan pemain Red Bull Salzburg tersebut.
Penekanan Kovac pada "ketelitian" dan "akurasi" berfungsi sebagai tantangan terbuka bagi sang pemain untuk memperkuat posisinya dalam proyek Dortmund.