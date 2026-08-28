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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Karier singkat di Arsenal? Rekrutan musim panas Arsenal dikaitkan dengan kepergian mengejutkan hanya beberapa PEKAN setelah bergabung dengan skuad Mikel Arteta

Transfers
Arsenal
Marseille
I. Meslier
Premier League
Ligue 1

Arsenal bisa saja menjalani manuver transfer terlambat yang mengejutkan, karena rekrutan musim panas Illan Meslier kini уже dikaitkan dengan kepindahan permanen dari Emirates Stadium. Meski baru bergabung dengan klub pada Juli, kiper itu mungkin akan kembali ke Prancis setelah gagal mendapatkan peran penting dalam rencana Mikel Arteta.

  • Kepergian mengejutkan Meslier bisa terjadi

    Kiper baru Arsenal itu bisa saja menuju pintu keluar hanya beberapa pekan setelah bergabung dengan klub dari Leeds United, setelah hanya mencatatkan 45 menit bermain untuk Arsenal.

    Menurut laporan dari Foot Mercato, Marseille telah menjadikan Meslier sebagai target utama sebelum bursa transfer ditutup. Raksasa Prancis itu sedang mencari penjaga gawang baru setelah kehilangan pilihan nomor satu mereka, Geronimo Rulli, yang baru-baru ini pergi untuk bergabung dengan Manchester City.


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    Perombakan skuad tanpa ampun ala Arteta

    Arteta bergerak proaktif di bursa transfer musim panas ini saat ia berupaya membangun keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Primer dan menjembatani kesenjangan di Eropa setelah kekalahan mereka dari PSG di final Liga Champions musim lalu. Arsenal mengeluarkan dana besar untuk tetap berada di puncak, dengan merekrut gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes seharga £75 juta untuk menggantikan Christian Norgaard yang hengkang.

    Namun, situasi penjaga gawang di Emirates tetap rumit. Meslier saat ini berada sebagai pilihan ketiga di belakang kiper utama David Raya dan mantan pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga. Meski didatangkan untuk memberikan pelapis berkualitas tinggi, tidak adanya jalur yang jelas menuju tim utama telah membuka peluang bagi Marseille untuk bergerak.


  • Menghidupkan kembali karier yang tengah mandek

    Kepindahan ke Marseille bisa memberi Meslier konsistensi yang tak ia dapatkan musim lalu. Pada kampanye Leeds sebelumnya, pemain Prancis itu kehilangan statusnya sebagai nomor satu yang tak terbantahkan dan gagal mencatatkan satu pun penampilan di Premier League. Sebagai gantinya, tugas di bawah mistar dibagi antara Lucas Perri dan Karl Darlow, dengan nama terakhir kini telah pindah ke Manchester United.

    Ketertarikan Marseille datang di tengah masa transisi bagi klub Prancis itu. Meski Jeffrey De Lange menjadi starter pada laga pembuka musim mereka, ada laporan luas bahwa ia juga bisa hengkang sebelum bursa transfer ditutup. Hal itu akan menyisakan satu tempat kosong untuk diisi Meslier, memberinya menit bermain reguler di kasta tertinggi yang kecil kemungkinan ia dapatkan di Arsenal.


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    Hari-hari terakhir bursa transfer

    Seiring waktu terus berjalan menuju tenggat waktu, Arsenal harus memutuskan apakah mereka mampu membiarkan Meslier pergi begitu cepat setelah kedatangannya. Meski mereka punya kedalaman di posisi tersebut, kehilangan seorang kiper senior berpotensi membuat mereka kekurangan jika David Raya atau Kepa mengalami cedera.

    Beberapa hari ke depan akan sangat krusial dalam menentukan masa depan Meslier. Bagi Arsenal, fokusnya tetap pada penyempurnaan skuad yang mampu mempertahankan mahkota domestik mereka dan kembali melancarkan tantangan serius di Liga Champions. Apakah Meslier tetap menjadi bagian dari perjalanan itu atau hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah klub akan bergantung pada seberapa cepat Marseille dapat meresmikan minat mereka.

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