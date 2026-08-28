Karier singkat di Arsenal? Rekrutan musim panas Arsenal dikaitkan dengan kepergian mengejutkan hanya beberapa PEKAN setelah bergabung dengan skuad Mikel Arteta

Kiper baru Arsenal itu bisa saja menuju pintu keluar hanya beberapa pekan setelah bergabung dengan klub dari Leeds United, setelah hanya mencatatkan 45 menit bermain untuk Arsenal.

Menurut laporan dari Foot Mercato, Marseille telah menjadikan Meslier sebagai target utama sebelum bursa transfer ditutup. Raksasa Prancis itu sedang mencari penjaga gawang baru setelah kehilangan pilihan nomor satu mereka, Geronimo Rulli, yang baru-baru ini pergi untuk bergabung dengan Manchester City.



