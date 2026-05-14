Karier Katie McCabe selama 11 tahun di Arsenal akan berakhir setelah The Gunners mengonfirmasi kepergian bintang asal Irlandia itu pada musim panas ini
Sebuah masa jabatan yang legendaris telah berakhir
Arsenal secara resmi mengumumkan bahwa McCabe akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, mengakhiri era penuh gelar yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan The Gunners pada Desember 2015 dari Shelbourne sebagai talenta muda yang menjanjikan dan akan hengkang sebagai ikon sejati, setelah mencatatkan 305 penampilan dan 37 gol untuk tim tersebut.
Direktur sepak bola wanita Clare Wheatley memberikan penghormatan yang luar biasa kepada bintang yang akan hengkang tersebut, dengan menyatakan: “Selama lebih dari satu dekade di Arsenal, Katie telah memberikan kontribusi yang signifikan dan abadi bagi sejarah dan kesuksesan klub sepak bola kami. Katie telah memimpin dengan semangat dan komitmen, memberikan segalanya demi lambang klub dan menjalin ikatan khusus dengan para pendukung kami. Dia pergi sebagai legenda klub dan kami sangat bangga dengan perjalanan yang kami lalui bersama.”
Raih semua gelar
Masa bakti McCabe di Meadow Park dan Emirates Stadium ditandai dengan deretan gelar tim yang luar biasa. Selama 11 tahun bersama klub, bek sayap serba bisa ini berhasil meraih satu gelar Piala FA, satu gelar Liga Super Wanita, tiga gelar Piala Liga, serta mencapai puncak sepak bola Eropa dengan memenangkan Liga Champions Wanita pada Mei 2025.
Musim terakhirnya menandai penyelesaian koleksi gelar yang tersedia, setelah meraih kemenangan di Piala Champions FIFA pada Februari 2026. Trofi terakhir ini memastikan bahwa McCabe meninggalkan The Gunners setelah memenangkan setiap kompetisi klub besar yang mungkin selama masa baktinya, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain paling sukses yang pernah mengenakan seragam merah-putih.
Keunggulan individu dan kedekatan dengan penggemar
Selain kesuksesan tim, McCabe sering mendapat pengakuan atas kualitas individu dan gaya bermainnya yang agresif. Ia dua kali terpilih sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Arsenal, meraih penghargaan tersebut pada musim 2020-21 dan 2022-23. Penampilannya di panggung Eropa tak kalah mengesankan, yang membuatnya masuk dalam Tim Terbaik Musim Ini Liga Champions Wanita setelah melaju jauh di turnamen 2022-23.
Bintang kelahiran Dublin ini menjadi pahlawan kultus di antara para penggemar setia Arsenal, terkenal karena "gaya bermainnya yang bersemangat" dan tendangan kaki kirinya yang berkelas dunia. Dari masa-masa awalnya di bawah berbagai manajer hingga menjadi pemimpin senior dalam skuad, perjalanan McCabe mencakup masa pinjaman yang singkat namun sukses di Glasgow City pada 2017 sebelum dia kembali untuk menjadi bagian yang tak tergantikan dari tim utama.
Kesuksesan internasional bersama Irlandia
Selain mendominasi kancah domestik di Inggris, McCabe juga menjadi ikon bagi Republik Irlandia. Sebagai kapten tim nasional, ia telah mencatatkan 105 penampilan dan mencetak 34 gol, serta berhasil membawa negaranya ke Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada tahun 2023. Pada turnamen tersebut, ia mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan mencetak gol pertama Republik Irlandia di panggung dunia, melepaskan tendangan melengkung yang sensasional langsung dari tendangan sudut melawan Kanada.
Saat masa baktinya di WSL bersama Arsenal berakhir, klub tersebut mengucapkan terima kasih atas kontribusinya, sambil menambahkan: “Semua orang di Arsenal mendoakan yang terbaik untuk Katie di babak baru dalam kariernya.”