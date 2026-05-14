Karier Katie McCabe selama 11 tahun di Arsenal akan berakhir setelah The Gunners mengonfirmasi kepergian bintang asal Irlandia itu pada musim panas ini

Arsenal secara resmi mengumumkan bahwa McCabe akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, mengakhiri era penuh gelar yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan The Gunners pada Desember 2015 dari Shelbourne sebagai talenta muda yang menjanjikan dan akan hengkang sebagai ikon sejati, setelah mencatatkan 305 penampilan dan 37 gol untuk tim tersebut.

Direktur sepak bola wanita Clare Wheatley memberikan penghormatan yang luar biasa kepada bintang yang akan hengkang tersebut, dengan menyatakan: “Selama lebih dari satu dekade di Arsenal, Katie telah memberikan kontribusi yang signifikan dan abadi bagi sejarah dan kesuksesan klub sepak bola kami. Katie telah memimpin dengan semangat dan komitmen, memberikan segalanya demi lambang klub dan menjalin ikatan khusus dengan para pendukung kami. Dia pergi sebagai legenda klub dan kami sangat bangga dengan perjalanan yang kami lalui bersama.”