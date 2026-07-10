Hal ini terungkap dalam sebuah laporan dari Ran. Setelah perdebatan selama berbulan-bulan dan sejumlah bantahan, pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann memanggil kembali Neuer yang berusia 40 tahun itu sesaat sebelum Piala Dunia dimulai. Dengan demikian, ia mendegradasi Oliver Baumann (36) yang telah menjadi andalan selama babak kualifikasi, padahal sebelumnya Nagelsmann dan pelatih kiper Andreas Kronenberg secara serempak telah menjanjikan Baumann posisi starter di Piala Dunia.
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Karena tindakan sepihak Julian Nagelsmann di timnas Jerman: Asisten pelatih dikabarkan sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri menjelang Piala Dunia
Menurut laporan tersebut, Kronenberg tidak dilibatkan dalam pertimbangan Nagelsmann mengenai kembalinya Neuer. Tindakan Nagelsmann yang bertindak sendiri dan cara Nagelsmann menangani Baumann telah membuatnya begitu kesal hingga ia sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Kronenberg bergabung dengan tim nasional pada tahun 2021 di bawah asuhan pelatih kepala Hansi Flick, sehingga ia telah menjabat lebih lama daripada Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer tampaknya mendesak agar Jonas Urbig masuk dalam skuad Piala Dunia
Sementara itu, Neuer sendiri kabarnya ingin turut menentukan susunan tim kiper Piala Dunia dalam rangka kembalinya ia ke lapangan. Menurut laporan, ia mengajukan syarat agar Jonas Urbig (22), penggantinya di FC Bayern, yang ditunjuk sebagai kiper ketiga di Piala Dunia, menggantikan Alexander Nübel (29). Pada akhirnya, Nagelsmann dan Neuer mencapai kesepakatan kompromi yang tidak biasa, yaitu Urbig akan ikut ke Piala Dunia sebagai "penjaga gawang latihan" tanpa masuk dalam skuad dan tidak berhak bermain. Nübel tetap mempertahankan statusnya sebagai penjaga gawang ketiga.
Nübel sempat melewatkan Kejuaraan Eropa 2024 di kandang sendiri dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Saat itu, Nagelsmann telah memanggil Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen, dan Nübel ke dalam daftar pemanggilan sementara. Awalnya, ia juga berencana membawa keempatnya ke Kejuaraan Eropa. Konon atas desakan Neuer, Nübel akhirnya tetap dicoret.
- Getty Images Sport
Alexander Nübel pindah ke Besiktas di Istanbul
Neuer dan Nübel telah menjalin hubungan yang rumit selama bertahun-tahun; Ran bahkan menyebut adanya "perundungan" yang dilakukan oleh Neuer. Nübel, yang saat itu berusia 23 tahun, pindah dari FC Schalke 04 ke Munich pada tahun 2020 tanpa biaya transfer, namun hampir tidak pernah diturunkan meskipun direktur olahraga Hasan Salihamidzic konon telah menjanjikan kesempatan bermain. Setelah hanya tampil empat kali, Nübel hengkang dengan status pinjaman pada tahun 2021. Awalnya selama dua tahun ke AS Monaco, kemudian tiga tahun ke VfB Stuttgart.
Pada hari Rabu, FC Bayern mengakhiri kesalahpahaman besar tersebut dan mengumumkan transfer Nübel ke Besiktas di Istanbul. Kontrak Neuer saat ini masih berlaku hingga 2027, sementara Urbig dianggap sebagai calon penerusnya di Munich dan juga memiliki peluang bagus untuk mengisi posisi kiper utama yang kini kosong di timnas Jerman. Neuer tampil mengecewakan di Piala Dunia. Jerman tersingkir di babak 16 besar melalui adu penalti melawan Paraguay.
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