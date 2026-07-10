Sementara itu, Neuer sendiri kabarnya ingin turut menentukan susunan tim kiper Piala Dunia dalam rangka kembalinya ia ke lapangan. Menurut laporan, ia mengajukan syarat agar Jonas Urbig (22), penggantinya di FC Bayern, yang ditunjuk sebagai kiper ketiga di Piala Dunia, menggantikan Alexander Nübel (29). Pada akhirnya, Nagelsmann dan Neuer mencapai kesepakatan kompromi yang tidak biasa, yaitu Urbig akan ikut ke Piala Dunia sebagai "penjaga gawang latihan" tanpa masuk dalam skuad dan tidak berhak bermain. Nübel tetap mempertahankan statusnya sebagai penjaga gawang ketiga.

Nübel sempat melewatkan Kejuaraan Eropa 2024 di kandang sendiri dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Saat itu, Nagelsmann telah memanggil Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen, dan Nübel ke dalam daftar pemanggilan sementara. Awalnya, ia juga berencana membawa keempatnya ke Kejuaraan Eropa. Konon atas desakan Neuer, Nübel akhirnya tetap dicoret.