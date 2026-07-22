Situasi seputar Rashford semakin rumit setelah musim yang penuh peristiwa bagi pemain internasional Inggris tersebut. Rashford menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, tampil dalam 49 pertandingan di mana ia mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist, membantu tim asal Catalunya itu meraih gelar Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol. Meskipun sebelumnya beredar spekulasi bahwa kepindahan permanen dari Manchester mungkin akan terjadi, perkembangan terkini menunjukkan bahwa ia mungkin akan tetap bertahan, karena Barcelona pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi transfer permanen. Hal ini membuat Rashford siap untuk mengikuti latihan pramusim, yang tentu saja membuat frustrasi mereka yang berharap melihat pergerakan di bursa transfer.

Meskipun United telah aktif di jendela transfer saat ini dengan mendatangkan Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow, dan Tynan Thompson, upaya mereka untuk mendatangkan pemain bintang lainnya masih dalam status menunggu hingga mereka dapat membebaskan gaji besar Rashford dan posisinya di skuad — menyusul penampilannya di Piala Dunia baru-baru ini di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam enam pertandingan untuk membantu Inggris meraih posisi ketiga. Karena berhati-hati agar tidak membengkakkan beban gaji demi mematuhi regulasi keuangan, minat klub terhadap Ndiaye masih berada pada tahap pengaguman, bukan tawaran resmi, sehingga membuat klub-klub rival di Liga Premier tetap waspada.