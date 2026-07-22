Getty Images Sport
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‘Karena situasi Marcus Rashford’ - Mengapa Man Utd terhalang untuk secara resmi menyatakan ketertarikannya pada gelandang serang Everton, Iliman Ndiaye, yang dihargai £70 juta
Hambatan Rashford di Old Trafford
Rencana transfer musim panas Manchester United menemui kendala signifikan saat mereka berupaya memperkuat lini serang di bawah struktur olahraga baru di Old Trafford. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, klub tersebut memang sangat mengagumi Ndiaye dari Everton, namun setiap potensi kesepakatan saat ini praktis terhenti. Alasan utama terhambatnya proses ini adalah kehadiran Rashford, yang statusnya di skuad tetap menjadi faktor penentu bagi kedatangan pemain baru di posisi sayap.
Menyikapi situasi terkini, Romano memberikan penjelasan mengapa Setan Merah belum melakukan pendekatan konkret terhadap pemain andalan The Toffees tersebut. Romano menyatakan: “Pemain lain yang diapresiasi oleh Man Utd adalah Iliman Ndiaye dari Everton. Dia adalah pemain lain yang mereka sukai, tetapi prosesnya tidak berlanjut karena situasi Rashford.” Pihak manajemen United saat ini dilaporkan telah memutuskan bahwa mereka tidak akan menyetujui transfer pemain sayap bintang kecuali Rashford hengkang, sehingga menciptakan hambatan dalam strategi perekrutan mereka menjelang dimulainya pramusim.
- Getty Images Sport
Masa depan Rashford masih diselimuti ketidakpastian
Situasi seputar Rashford semakin rumit setelah musim yang penuh peristiwa bagi pemain internasional Inggris tersebut. Rashford menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, tampil dalam 49 pertandingan di mana ia mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist, membantu tim asal Catalunya itu meraih gelar Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol. Meskipun sebelumnya beredar spekulasi bahwa kepindahan permanen dari Manchester mungkin akan terjadi, perkembangan terkini menunjukkan bahwa ia mungkin akan tetap bertahan, karena Barcelona pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi transfer permanen. Hal ini membuat Rashford siap untuk mengikuti latihan pramusim, yang tentu saja membuat frustrasi mereka yang berharap melihat pergerakan di bursa transfer.
Meskipun United telah aktif di jendela transfer saat ini dengan mendatangkan Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow, dan Tynan Thompson, upaya mereka untuk mendatangkan pemain bintang lainnya masih dalam status menunggu hingga mereka dapat membebaskan gaji besar Rashford dan posisinya di skuad — menyusul penampilannya di Piala Dunia baru-baru ini di mana ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam enam pertandingan untuk membantu Inggris meraih posisi ketiga. Karena berhati-hati agar tidak membengkakkan beban gaji demi mematuhi regulasi keuangan, minat klub terhadap Ndiaye masih berada pada tahap pengaguman, bukan tawaran resmi, sehingga membuat klub-klub rival di Liga Premier tetap waspada.
Everton tetap teguh pada penilaian nilai Ndiaye
Bagi Everton, minat terhadap gelandang serang mereka ini tidaklah mengejutkan mengingat kontribusinya yang signifikan sejak bergabung dari Marseille pada musim panas 2024 dengan kontrak lima tahun; sejak itu, ia telah mencetak 17 gol dan tiga assist dalam 71 penampilan di semua kompetisi. The Toffees tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk menjual aset berharga mereka dengan harga murah, sebagaimana ditekankan oleh Romano bahwa Everton memandang pemain tersebut sebagai bagian tak tergantikan dari skema taktis David Moyes: “Penting untuk diingat bahwa Ndiaye akan sangat mahal. Dia adalah pemain yang sangat penting; bagi Everton, dia adalah pemain yang sangat, sangat krusial.”
Nilai Ndiaye justru semakin meningkat berkat penampilannya di panggung internasional, setelah tampil dalam tiga pertandingan Piala Dunia bersama Senegal — mencetak satu gol dan memberikan dua assist — sebelum tersingkir di babak 32 besar melawan Belgia. Meskipun Manchester United tetap menjadi nama terdepan yang dikaitkan dengan kepindahannya, mereka jauh dari menjadi satu-satunya pihak yang tertarik. Romano mengonfirmasi bahwa beberapa klub dari luar negeri telah menghubungi untuk menanyakan ketersediaannya. Selain itu, Aston Villa dilaporkan telah melakukan pembicaraan awal mengenai pemain tersebut beberapa minggu yang lalu, yang menandakan bahwa persaingan untuk mendapatkan pemain berusia 26 tahun ini akan sangat ketat jika Everton memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk.
- Getty Images Sport
Daftar klub-klub Liga Premier yang tertarik semakin bertambah
Persaingan untuk mendapatkan Ndiaye dengan cepat menjadi salah satu topik sampingan yang paling banyak dibicarakan di bursa transfer musim panas ini, menyusul penampilan solidnya di mana ia tampil dalam 34 pertandingan di semua kompetisi bersama Everton, mencetak enam gol, dan memberikan tiga assist. Bersama Manchester United dan Aston Villa, baik Manchester City maupun Tottenham Hotspur diyakini terus memantau dengan cermat situasi sang pemain. Ndiaye saat ini terlibat dalam kebuntuan negosiasi kontrak dengan Everton yang belum terselesaikan, yang justru semakin memicu minat para peminat potensial. Meskipun terjadi ketegangan internal ini, sikap Everton tidak melunak, dan mereka diperkirakan akan meminta biaya transfer sekitar £70 juta.
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