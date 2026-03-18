Karena Sebastian Hoeneß bertentangan dengan perkataannya sendiri! Seorang pahlawan VfB Stuttgart terancam nasib pahit di DFB

Mittelstädt sama sekali tidak menjalani musim yang buruk, namun terlihat adanya tren penurunan ringan dibandingkan dua tahun pertamanya saat mengenakan seragam berlogo lingkaran di dada. Sepuluh kontribusi gol dalam 39 penampilan sejauh ini tentu saja patut dibanggakan dan bahkan sudah melampaui catatan musim perdananya di VfB (tujuh). Namun, empat dari lima golnya dicetak Mittelstädt dari titik penalti. Terlepas dari tugas-tugas murni di lini serang, Hendriks telah mengunggulinya dalam banyak hal. Pemain berusia 24 tahun ini tidak hanya unggul sebagai pemain yang lebih baik dalam duel satu lawan satu (69,2 persen) dan pemberi umpan (87,2 persen), tetapi juga jauh lebih cepat dalam berlari. Melawan Leipzig, meski tingginya 1,89 meter (!), ia kembali menembus batas 35 km/jam, sementara kecepatan tertinggi Mittelstadt hanya sekitar 33 km/jam. Bek tengah yang terlatih ini juga tampil gemilang sebagai pemberi umpan (tiga assist), seperti misalnya saat ia memberikan umpan silang yang sempurna untuk gol penting Ermedin Demirovic yang mengubah skor menjadi 2-1 sementara melawan 1. FC Köln.

Statistik Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Pertandingan (Menit Bermain) 39 (2.836) 39 (2.534) Gol 5 0 Assist 5 3 Dribbling Berhasil (Bundesliga) 64,7 persen (11/17) 100 persen (7/7) Tingkat keberhasilan umpan (Bundesliga) 82,3 persen 87,2 persen Persentase duel (Bundesliga) 64,5 persen 69,2 persen Aksi penyelamatan (Bundesliga) 2,73 per pertandingan 3,22 per pertandingan Penguasaan bola (Bundesliga) 1,89 per pertandingan 0,59 per pertandingan Kecepatan tertinggi ≈ 33 km/jam 35,04 hingga 35,24 km/jam

Oleh karena itu, menurut laporan, pihak yang bertanggung jawab di bawah pimpinan Direktur Olahraga Fabian Wohlgemuth sedang menjajaki pasar transfer untuk mencari alternatif bagi posisi bek kiri. Terkait hal tersebut, belakangan ini sering muncul spekulasi mengenai perekrutan Nazinho dari Cercle Brugge, yang kabarnya akan membutuhkan biaya transfer sekitar sepuluh juta euro. Terlebih lagi, masa depan Hendrik tampaknya masih belum pasti. Pemain asal Belanda tersebut dikabarkan sangat diminati oleh beberapa klub papan atas.

Mittelstädt dilaporkan juga menarik minat klub-klub papan atas. Menurut laporan, SSC Napoli terus memantau situasinya dengan cermat, seperti yang terjadi musim panas lalu, sementara Juventus Turin menjadi klub Italia lain yang menunjukkan minat. Mittelstädt sendiri juga mengisyaratkan sesaat sebelum Natal bahwa meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, perubahan suasana mungkin akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama: "Mungkin suatu saat nanti saya bisa mengambil langkah berikutnya."

Melihat nilai pasar Mittelstädt yang dilaporkan mencapai 18 juta euro, VfB berpotensi mendapatkan keuntungan transfer yang sangat besar jika ia dijual. Pemain tim nasional yang sedang berada di puncak kariernya ini mungkin akan menandatangani kontrak besar terakhirnya. Dari sudut pandang finansial, perpisahan dalam skenario seperti itu dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Namun, berakhirnya masa Mittelstadt di Schwabenland secara mendadak dengan cara seperti itu juga akan meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan.