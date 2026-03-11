Di masa lalu, para penggemar Real Madrid sering menyanyikan lagu-lagu hinaan terhadap Pep Guardiola saat timnya bertanding melawan tim-tim asuhan Pep Guardiola. Namun, hal itu tidak akan terjadi pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Real Madrid dan Manchester City pada Rabu ini - hal itu dijamin oleh Real Madrid sendiri.
Karena Pep Guardiola: Pihak berwenang Real Madrid tampaknya mengambil tindakan tegas terhadap para pendukungnya sendiri
Seperti dilaporkan oleh surat kabar Spanyol Marca, telah terjadi pertemuan antara seorang pejabat klub Real Madrid dan perwakilan dari berbagai kelompok suporter. Dalam pertemuan tersebut, para suporter diingatkan untuk tidak menyanyikan lagu-lagu hinaan terhadap Guardiola.
Pria berusia 55 tahun itu sangat tidak disukai oleh banyak penggemar Madrid karena pernah menjadi pelatih rival abadi mereka, FC Barcelona. Pada tahun 2025, nyanyian-nyanyian yang menghina Guardiola telah mengakibatkan denda dan ancaman pengusiran sebagian penggemar.
Setelah skandal salam Hitler: Penggemar Real Madrid dalam masa percobaan
Para pendukung Real saat ini menjadi sorotan khusus. Dalam pertandingan melawan Benfica, seorang penggemar beberapa kali melakukan salam Hitler dan menyebabkan skandal. Pria tersebut segera diusir dari stadion dan kehilangan kartu keanggotaannya. Namun, UEFA menjatuhkan denda sebesar 15.000 euro kepada Real dan menetapkan masa percobaan selama satu tahun. Jika terjadi insiden serupa lagi, para pendukung tersebut terancam dikenai sanksi pengucilan sebagian.
Dalam beberapa tahun terakhir, Liga Champions selalu menjadi ajang duel antara Manchester City dan Real Madrid. Pada musim 2024/25, tim asal Madrid itu unggul dalam babak playoff dan menang 6-3 setelah pertandingan leg pertama dan leg kedua. Setahun sebelumnya, City juga gagal mengalahkan Real di perempat final. Namun, di musim ini, Manchester City setidaknya mampu membalas dendam di fase liga dan menang 2-1 berkat gol dari Nico O'Reilly dan Erling Haaland.
Real Madrid vs. Manchester City: Ringkasan pertandingan babak 16 besar
Tanggal Kick-off Tim tuan rumah Tim tamu 11 Maret 21 Real Madrid Manchester City 17 Maret 21 Manchester City Real Madrid
