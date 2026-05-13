Brighton baru-baru ini ditolak oleh Köln setelah mengajukan beberapa tawaran untuk El Mala. Menurut kabar yang beredar, Köln meminta biaya transfer sebesar 50 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Di sisi lain, klub asuhan pelatih Fabian Hürzeler tidak ingin melampaui batas maksimal mereka sebesar 35 juta euro dan, menurut informasi dari Kölner Stadt-Anzeiger, kini telah mundur dari negosiasi. Sebelumnya, telah dilaporkan adanya kesepakatan lisan antara El Mala, saudaranya Malek, orang tuanya, dan Brighton terkait transfer musim panas.

Sementara Chelsea FC dan Newcastle United juga dilaporkan tertarik pada El Mala, FC Bayern München dilaporkan "menunggu kesempatan". Namun, langkah dari juara Bundesliga tersebut dianggap tidak mungkin. Menurut laporan media yang serupa, fokus saat ini tertuju pada Anthony Gordon (Newcastle) dan Yan Diomande (RB Leipzig). Untuk kemungkinan perekrutan yang pertama, manajemen tim dilaporkan telah mendapatkan lampu hijau dari dewan yang dipimpin oleh Presiden Kehormatan Uli Hoeneß.