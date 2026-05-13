Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, pemain yang dimaksud adalah Bazoumana Toure dari TSG Hoffenheim. Menurut laporan tersebut, klub Bundesliga tersebut telah menerima permintaan pada awal Mei untuk menjajaki kemungkinan transfer.
Karena Köln bersikeras menolak Said El Mala: Brighton & Hove Albion tampaknya mengincar pemain Bundesliga lain yang sedang naik daun
Brighton baru-baru ini ditolak oleh Köln setelah mengajukan beberapa tawaran untuk El Mala. Menurut kabar yang beredar, Köln meminta biaya transfer sebesar 50 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Di sisi lain, klub asuhan pelatih Fabian Hürzeler tidak ingin melampaui batas maksimal mereka sebesar 35 juta euro dan, menurut informasi dari Kölner Stadt-Anzeiger, kini telah mundur dari negosiasi. Sebelumnya, telah dilaporkan adanya kesepakatan lisan antara El Mala, saudaranya Malek, orang tuanya, dan Brighton terkait transfer musim panas.
Sementara Chelsea FC dan Newcastle United juga dilaporkan tertarik pada El Mala, FC Bayern München dilaporkan "menunggu kesempatan". Namun, langkah dari juara Bundesliga tersebut dianggap tidak mungkin. Menurut laporan media yang serupa, fokus saat ini tertuju pada Anthony Gordon (Newcastle) dan Yan Diomande (RB Leipzig). Untuk kemungkinan perekrutan yang pertama, manajemen tim dilaporkan telah mendapatkan lampu hijau dari dewan yang dipimpin oleh Presiden Kehormatan Uli Hoeneß.
FC Liverpool juga dikabarkan tertarik pada Toure
Sementara itu, Toure juga telah cukup lama dikaitkan dengan Liverpool FC sebagai calon pengganti Mohamed Salah, yang kontraknya yang akan berakhir tidak akan diperpanjang. Dengan 17 kontribusi gol dalam 29 pertandingan Bundesliga, pemain berusia 20 tahun ini berperan besar dalam memastikan TSG masih memiliki peluang untuk lolos ke Liga Champions pada pekan terakhir. Pemain asal Pantai Gading ini, yang pindah ke Sinsheim dari klub Swedia Hammarby IF pada awal 2025 dengan nilai transfer yang dikabarkan mencapai sepuluh juta euro, masih terikat kontrak hingga 2029. Tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya.
Hoffenheim berada di peringkat kelima dengan poin yang sama dengan VfB Stuttgart, namun harus mengandalkan bantuan dari Eintracht Frankfurt. Jika tim asal Swabia itu kehilangan poin, TSG masih bisa menyalip mereka. Tim asal Kraichgau itu akan menghadapi Gladbach. Selisih gol VfB lebih baik lima gol.
Statistik: Perbandingan antara Said El Mala dan Bazoumana Toure
Statistik Said El Mala Bazoumana Toure Pertandingan 35 31 Gol 12 5 Assist 5 12 Menit bermain 1.958 2.449