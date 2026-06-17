Karena ketertarikan Real Madrid? FC Bayern tampaknya berencana mengambil langkah besar terkait Michael Olise segera setelah Piala Dunia

Davies, yang hingga saat itu merupakan pemain inti mutlak di Munich, mengalami robekan ligamen silang tak lama setelah menandatangani kontrak bernilai fantastis tersebut, dan sejak itu terus-menerus mengalami cedera otot satu demi satu. Pada Piala Dunia di negaranya sendiri, ia absen dalam pertandingan pembuka dan statusnya untuk dua pertandingan grup berikutnya pun masih diragukan. Juara terbanyak tersebut kini sedang gencar-gencarnya mengupayakan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt sebagai pengganti Davies. Biayanya: Setidaknya 60 juta euro.
Namun, berbeda dengan Davies, posisi Olise di FC Bayern sudah tak diragukan lagi. Hal ini tidak hanya dibuktikan oleh larangan penjualan yang secara terbuka diucapkan oleh Presiden Kehormatan Uli Hoeneß. Sejak kedatangannya di Munich, ia telah mencetak 42 gol dan 54 assist dalam 107 pertandingan resmi. Di tim nasional Prancis pun, ia sudah lama menjadi pemain yang tak tergantikan, yang sekali lagi ia buktikan pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal dengan assist luar biasa yang berujung pada gol Kylian Mbappé untuk skor 1-0.
Namun, Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis yang akan mengundurkan diri, menampik anggapan bahwa Olise perlu pindah dari FC Bayern untuk terus menarik perhatian dan mengembangkan kemampuannya. “Ia akan tetap tampil sangat baik jika tetap di FC Bayern,” kata Deschamps kepada Sport Bild.
"Pelatih Vincent Kompany memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan pesat yang dialami Michael. Di bawah asuhannya, Michael telah menjalani musim yang luar biasa, dengan efisiensi, karakter, dan kepribadian yang kuat," ujar pelatih Equipe Tricolore tersebut. "Michael Olise telah mengalami perkembangan yang luar biasa," simpulnya.