Karena ketertarikan Real Madrid? FC Bayern tampaknya berencana mengambil langkah besar terkait Michael Olise segera setelah Piala Dunia

Pasalnya, meskipun Bayern secara terbuka telah menolak penjualan Olise dan menegaskan tidak akan melepas pemain tersebut bahkan dengan tawaran fantastis di atas 200 juta euro, Los Blancos tampaknya tidak mau begitu saja menyerah dan dilaporkan telah menghubungi pihak Olise dalam beberapa hari terakhir. Setidaknya demikian yang dilaporkan oleh Pemimpin Redaksi AS, Jose Felix Diaz.

Menurut L'Equipe, Olise dikabarkan akan memperpanjang kontraknya lebih awal selama dua tahun lagi hingga 2031 setelah Piala Dunia musim panas ini, dan kemudian naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub juara terbanyak itu, bersanding dengan Kane.

Saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut dilaporkan mendapatkan gaji sebesar 12 juta euro per tahun sejak kepindahannya dari Crystal Palace senilai 51 juta euro pada musim panas 2024. Dengan tambahan bonus, jumlahnya bahkan bisa mencapai 16 juta euro. Melalui kontrak barunya, gaji Olise diperkirakan akan setidaknya berlipat ganda. Dengan demikian, ia akan bergabung dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi bersama Kane dan Jamal Musiala (25 juta).

Selain itu, Olise tentu saja akan menerima bonus penandatanganan. Menurut spekulasi Bild, jumlahnya diperkirakan akan setara dengan yang pernah diterima Alphonso Davies saat memperpanjang kontraknya lebih dari setahun yang lalu. Jumlahnya mencapai 22 juta euro, yang hingga saat ini sama sekali belum membuahkan hasil yang memuaskan.