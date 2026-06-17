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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

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Karena ketertarikan Real Madrid? FC Bayern tampaknya berencana mengambil langkah besar terkait Michael Olise segera setelah Piala Dunia

World Cup
Transfers
Bundesliga
LaLiga
Bayern Munich
M. Olise
Real Madrid
France

Mungkin juga untuk menangkis tawaran dari luar negeri, FC Bayern ingin segera mengambil langkah konkret terkait Michael Olise setelah Piala Dunia.

Beberapa hari yang lalu, L'Equipe telah melaporkan bahwa juara terbanyak Jerman itu berencana mengajukan tawaran kontrak XXL baru kepada bintang Prancis tersebut dan ingin mengumumkan penyelesaiannya paling lambat pada musim gugur. 

Namun, seperti yang dilaporkan jurnalis transfer Nicolo Schira, proses tersebut kini akan dipercepat lagi dan dimulai segera setelah Piala Dunia. Menurut laporan Bild, prioritas klub sejauh ini sebenarnya adalah perpanjangan kontrak Harry Kane (yang saat ini berlaku hingga 2027), namun tampaknya hal itu kini telah berubah. Kemungkinan hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi pendekatan, terutama dari Real Madrid. 

  • Pasalnya, meskipun Bayern secara terbuka telah menolak penjualan Olise dan menegaskan tidak akan melepas pemain tersebut bahkan dengan tawaran fantastis di atas 200 juta euro, Los Blancos tampaknya tidak mau begitu saja menyerah dan dilaporkan telah menghubungi pihak Olise dalam beberapa hari terakhir. Setidaknya demikian yang dilaporkan oleh Pemimpin Redaksi AS, Jose Felix Diaz.

    Menurut L'Equipe, Olise dikabarkan akan memperpanjang kontraknya lebih awal selama dua tahun lagi hingga 2031 setelah Piala Dunia musim panas ini, dan kemudian naik menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub juara terbanyak itu, bersanding dengan Kane. 

    Saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut dilaporkan mendapatkan gaji sebesar 12 juta euro per tahun sejak kepindahannya dari Crystal Palace senilai 51 juta euro pada musim panas 2024. Dengan tambahan bonus, jumlahnya bahkan bisa mencapai 16 juta euro. Melalui kontrak barunya, gaji Olise diperkirakan akan setidaknya berlipat ganda. Dengan demikian, ia akan bergabung dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi bersama Kane dan Jamal Musiala (25 juta).

    Selain itu, Olise tentu saja akan menerima bonus penandatanganan. Menurut spekulasi Bild, jumlahnya diperkirakan akan setara dengan yang pernah diterima Alphonso Davies saat memperpanjang kontraknya lebih dari setahun yang lalu. Jumlahnya mencapai 22 juta euro, yang hingga saat ini sama sekali belum membuahkan hasil yang memuaskan.

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    Apakah Michael Olise harus pindah klub? "Dia akan tetap tampil sangat baik jika tetap di FC Bayern"

    Davies, yang hingga saat itu merupakan pemain inti mutlak di Munich, mengalami robekan ligamen silang tak lama setelah menandatangani kontrak bernilai fantastis tersebut, dan sejak itu terus-menerus mengalami cedera otot satu demi satu. Pada Piala Dunia di negaranya sendiri, ia absen dalam pertandingan pembuka dan statusnya untuk dua pertandingan grup berikutnya pun masih diragukan. Juara terbanyak tersebut kini sedang gencar-gencarnya mengupayakan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt sebagai pengganti Davies. Biayanya: Setidaknya 60 juta euro.

    Namun, berbeda dengan Davies, posisi Olise di FC Bayern sudah tak diragukan lagi. Hal ini tidak hanya dibuktikan oleh larangan penjualan yang secara terbuka diucapkan oleh Presiden Kehormatan Uli Hoeneß. Sejak kedatangannya di Munich, ia telah mencetak 42 gol dan 54 assist dalam 107 pertandingan resmi. Di tim nasional Prancis pun, ia sudah lama menjadi pemain yang tak tergantikan, yang sekali lagi ia buktikan pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal dengan assist luar biasa yang berujung pada gol Kylian Mbappé untuk skor 1-0.

    Namun, Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis yang akan mengundurkan diri, menampik anggapan bahwa Olise perlu pindah dari FC Bayern untuk terus menarik perhatian dan mengembangkan kemampuannya. “Ia akan tetap tampil sangat baik jika tetap di FC Bayern,” kata Deschamps kepada Sport Bild.

     "Pelatih Vincent Kompany memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan pesat yang dialami Michael. Di bawah asuhannya, Michael telah menjalani musim yang luar biasa, dengan efisiensi, karakter, dan kepribadian yang kuat," ujar pelatih Equipe Tricolore tersebut. "Michael Olise telah mengalami perkembangan yang luar biasa," simpulnya.