Jika tergantung pada pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk timnas AS, Landon Donovan (44), pemain profesional Bundesliga Noahkai Banks (19, FC Augsburg) tidak akan lagi mengenakan seragam timnas Amerika Serikat. Mantan penyerang FC Bayern dan Bayer Leverkusen ini kesal karena Banks menolak undangan dari pelatih tim nasional AS, Mauricio Pochettino, untuk jeda internasional saat ini yang mencakup pertandingan persahabatan melawan Belgia dan Portugal.
Karena kemungkinan besar ia ingin bermain untuk Jerman: Mantan penyerang Bayern, Landon Donovan, ingin menyingkirkan pemain profesional Bundesliga dari tim nasional AS
Banks telah bermain untuk tim-tim nasional AS selama bertahun-tahun dan saat ini menjadi pemain tim nasional U-20. Pada bulan September, ia masuk dalam skuad tim nasional senior untuk pertama kalinya, namun tidak diturunkan dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang. Setelah itu, Pochettino tidak memanggil remaja tersebut untuk pertandingan uji coba pada bulan September dan Oktober. Namun kali ini, pelatih asal Argentina itu memanggil Banks, yang justru menolak panggilan tersebut.
Donovan kesal dengan hal ini, ia menuntut konsekuensi dalam 'Unfiltered Soccer Podcast' bersama mantan rekan setimnya, Tim Howard: "Dari sudut pandang federasi, terutama Matt Crocker (Direktur Teknis Federasi AS, red.), yang mengambil keputusan ini: Jika ada seseorang yang tidak ingin bermain untuk negaranya - selamat tinggal! Sampai jumpa!"
Lebih lanjut, Donovan yang telah 157 kali membela tim nasional itu mengatakan mengenai Banks: "Saya tidak marah padanya. Dia berhak mengambil keputusannya sendiri. Tapi sekarang saya tidak peduli lagi. Jika dia tidak ingin bermain untuk AS, oke, saya mengerti!"
Banks dianggap sebagai talenta besar di posisi bek tengah. Di FC Augsburg, ia sangat dihargai; kini ia menjadi pemain inti dan telah tampil dalam 22 pertandingan untuk klub asal Augsburg tersebut musim ini. Banks lahir di Honolulu sebagai anak dari seorang ibu berkebangsaan Jerman dan ayah berkebangsaan Amerika Serikat. Pada usia delapan tahun, ia pindah ke Jerman dan pada tahun 2015 bergabung dengan akademi muda FCA dari TSV Dietmannsried.
Penampilannya yang gemilang di Bundesliga membuat Banks menarik bagi timnas AS. Namun, pemain kaki kanan setinggi 1,93 meter ini juga berpotensi membela DFB. Ia masih ragu, dan Piala Dunia yang akan datang—yang di antaranya akan digelar di negaranya—bukan argumen yang paling meyakinkan baginya: "Saya masih mempertimbangkan, tahu bahwa Piala Dunia akan segera digelar. Tapi saya masih punya karier panjang di depan, jadi saya tidak ingin bergantung pada satu turnamen saja."
Belum ada informasi mengenai upaya konkret dari DFB pada saat ini, meskipun majalah kicker menulis beberapa minggu lalu bahwa ia telah muncul "di radar" pelatih tim nasional U-21, Antonio Di Salvo.
Banks menyebutnya sebagai "keputusan penting" yang tidak ingin ia ambil sendirian, melainkan "bersama keluarga saya dan beberapa orang yang berarti bagi saya. Saya tidak ingin menetapkan batas waktu, saya akan mengambil waktu, dan memutuskan dengan tenang."
Namun, menurut Landon Donovan, hal itu sebenarnya tidak perlu lagi: "Jika dia merasa lebih sebagai orang Jerman, tidak apa-apa. Saya selalu mengatakan, dalam keputusan seperti ini, seseorang harus dipandu oleh gairahnya. Akan jelas jika ia ingin menjadi bagian dari tim AS. Ia telah mengikuti banyak pemusatan latihan, termasuk di level junior. Federasi telah berusaha keras untuk mendapatkannya sejak lama. Dan seolah-olah kami memohon padanya agar bermain untuk negara kami. Itu omong kosong."
Statistik penampilan Noahkai Banks sebagai pemain profesional di FC Augsburg:
Penampilan 30 Penampilan selama 90 menit 14 Gol 1 Assist 1 Kartu kuning 10