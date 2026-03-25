Karena kemungkinan besar ia ingin bermain untuk Jerman: Mantan pemain Bayern Munich, Landon Donovan, ingin menyingkirkan pemain Bundesliga dari tim nasional AS

Banks telah bermain untuk tim-tim nasional AS selama bertahun-tahun dan saat ini menjadi pemain tim nasional U-20. Pada bulan September, ia masuk dalam skuad tim nasional senior untuk pertama kalinya, namun tidak diturunkan dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang. Setelah itu, Pochettino tidak memanggil remaja tersebut untuk pertandingan uji coba pada bulan September dan Oktober. Namun kali ini, pelatih asal Argentina itu memanggil Banks, yang justru menolak panggilan tersebut.

Donovan kesal dengan hal ini, ia menuntut konsekuensi dalam 'Unfiltered Soccer Podcast' bersama mantan rekan setimnya, Tim Howard: "Dari sudut pandang federasi, terutama Matt Crocker (Direktur Teknis Federasi AS, red.), yang mengambil keputusan ini: Jika ada seseorang yang tidak ingin bermain untuk negaranya - selamat tinggal! Sampai jumpa!"

Lebih lanjut, Donovan yang telah 157 kali membela tim nasional itu mengatakan mengenai Banks: "Saya tidak marah padanya. Dia berhak mengambil keputusannya sendiri. Tapi sekarang saya tidak peduli lagi. Jika dia tidak ingin bermain untuk AS, oke, saya mengerti!"