Torres, yang kontraknya dengan klub Catalan tersebut masih berlaku hingga 30 Juni 2027, dilaporkan mendesak agar perubahan segera dilakukan. Menurut Di Marzio, pembahasan akhir mengenai rincian kontrak antara pemain timnas tersebut dan pihak PSG akan dilakukan segera setelah Piala Dunia yang akan datang berakhir.

Perpanjangan kontrak yang ada dengan Torres juga dianggap sangat tidak mungkin di kubu Blaugrana. Mengingat sisa masa kontrak, jendela transfer saat ini merupakan kesempatan terakhir bagi klub tradisional yang sedang terlilit utang tersebut untuk memperoleh nilai transfer yang sesuai dengan pasar untuk pemain serang tersebut.