Seperti dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio, penyerang berusia 26 tahun tersebut pada dasarnya telah mencapai kesepakatan dengan klub papan atas Prancis tersebut mengenai kontraknya.
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Karena Karim Adeyemi berasal dari BVB? FC Barcelona tampaknya melepas pemain timnas tersebut
Torres, yang kontraknya dengan klub Catalan tersebut masih berlaku hingga 30 Juni 2027, dilaporkan mendesak agar perubahan segera dilakukan. Menurut Di Marzio, pembahasan akhir mengenai rincian kontrak antara pemain timnas tersebut dan pihak PSG akan dilakukan segera setelah Piala Dunia yang akan datang berakhir.
Perpanjangan kontrak yang ada dengan Torres juga dianggap sangat tidak mungkin di kubu Blaugrana. Mengingat sisa masa kontrak, jendela transfer saat ini merupakan kesempatan terakhir bagi klub tradisional yang sedang terlilit utang tersebut untuk memperoleh nilai transfer yang sesuai dengan pasar untuk pemain serang tersebut.
- Getty Images Sport
Siapa yang akan digantikan oleh Ferran Torres di PSG?
Agar tidak terjadi kekosongan di bidang olahraga, manajemen Barca telah bertindak dan sudah mengincar penggantinya. Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund terkait transfer Karim Adeyemi. Pemain timnas Jerman berusia 24 tahun itu diharapkan mengisi posisi yang ditinggalkan Torres dan memberikan variasi tempo yang lebih dinamis pada lini serang tim Catalan di masa mendatang.
Di Paris, Torres direncanakan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Goncalo Ramos. Penyerang tengah asal Portugal berusia 25 tahun itu baru-baru ini meninggalkan juara Prancis tersebut dan bergabung dengan AC Milan dengan biaya transfer hingga 90 juta euro.
Barcelona pernah membayar 55 juta euro untuk Torres
Belakangan ini, media Spanyol gencar berspekulasi mengenai skenario alternatif, di mana Torres bisa saja ditransfer ke Atlético Madrid sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Sebagai gantinya, Julian Alvarez—penyerang yang sangat diinginkan Barça—akan bergabung ke Camp Nou. Namun, opsi ini telah pupus.
Torres pindah ke Barcelona pada Januari 2022 dengan nilai transfer 55 juta euro setelah dua tahun membela Manchester City. Di sana, ia telah tampil dalam total 207 pertandingan resmi. Selama itu, ia mencetak 65 gol dan memberikan 23 assist.
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