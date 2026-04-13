Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol AS, Real Madrid ternyata menentang kepindahan pemain berusia 22 tahun itu ke rival besar mereka dari Katalonia.
Karena justru Real Madrid yang keberatan: Barcelona kabarnya harus mengubur harapan untuk merekrut seorang pemain timnas Spanyol
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sangat sederhana. Klub asal Madrid tersebut memiliki opsi pembelian kembali sebesar delapan juta euro untuk pemain binaan mereka sendiri, yang pada musim panas lalu pindah ke CA Osasuna dengan biaya transfer lima juta euro.
Yang mengejutkan: Munoz bahkan lahir di Barcelona dan berasal dari akademi legendaris "La Masia", yang ia tinggalkan pada 2017 dan melalui CF Damm bergabung dengan tim U19 Real empat tahun kemudian.
Real dapat menggunakan klausul tersebut dalam tiga tahun ke depan, yang nilainya akan meningkat satu juta euro setelah setiap musim - sehingga mereka hanya perlu mengeluarkan biaya yang relatif kecil untuk memulangkan pemain tersebut.
Bukan hanya Barcelona: Sejumlah klub tampaknya tertarik pada Munoz
Jika ada klub lain yang tertarik, maka berdasarkan klausul pelepasan—yang wajib ada di Spanyol—akan dikenakan biaya sebesar 40 juta euro. Selain itu, Real Madrid telah mengamankan hak atas 50 persen hasil penjualan serta hak prioritas pembelian, sehingga Los Blancos dapat bertindak kapan saja. Sederhananya: Jika klausul pelepasan tersebut diaktifkan, mereka dapat ikut campur.
Dan Munoz memang memiliki pasar di Eropa. Selain Barca, pemain sayap cepat ini juga dilaporkan menjadi incaran beberapa klub dari Liga Premier dan Serie A. Dalam 33 pertandingan lintas kompetisi untuk Osasuna, pemain muda Spanyol ini mencetak enam gol dan lima assist, yang berhasil merebut posisi starter segera setelah kedatangannya.
Selain itu, Munoz baru saja melakukan debutnya untuk tim nasional Spanyol pada bulan Maret dan langsung menarik perhatian dengan mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 atas Serbia. Dengan demikian, peluangnya untuk masuk dalam skuad Piala Dunia musim panas ini tampaknya cukup besar.
Victor Munoz: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 33 Gol 6 Assist 5 Menit bermain 2.496