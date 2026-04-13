Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Karena justru Real Madrid yang keberatan: Barcelona kabarnya harus mengubur harapan untuk merekrut seorang pemain timnas Spanyol

LaLiga
Transfers
Real Madrid
Barcelona
Osasuna
V. Munoz

Dalam upaya merekrut Victor Munoz, FC Barcelona tampaknya harus menelan kekecewaan. Pasalnya, justru Real Madrid yang tampaknya menggagalkan rencana transfer tersebut.

Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol AS, Real Madrid ternyata menentang kepindahan pemain berusia 22 tahun itu ke rival besar mereka dari Katalonia.

  • Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sangat sederhana. Klub asal Madrid tersebut memiliki opsi pembelian kembali sebesar delapan juta euro untuk pemain binaan mereka sendiri, yang pada musim panas lalu pindah ke CA Osasuna dengan biaya transfer lima juta euro. 

    Yang mengejutkan: Munoz bahkan lahir di Barcelona dan berasal dari akademi legendaris "La Masia", yang ia tinggalkan pada 2017 dan melalui CF Damm bergabung dengan tim U19 Real empat tahun kemudian. 

    Real dapat menggunakan klausul tersebut dalam tiga tahun ke depan, yang nilainya akan meningkat satu juta euro setelah setiap musim - sehingga mereka hanya perlu mengeluarkan biaya yang relatif kecil untuk memulangkan pemain tersebut.

  • grafica cm victor munoz osasunaGetty Images

    Bukan hanya Barcelona: Sejumlah klub tampaknya tertarik pada Munoz

    Jika ada klub lain yang tertarik, maka berdasarkan klausul pelepasan—yang wajib ada di Spanyol—akan dikenakan biaya sebesar 40 juta euro. Selain itu, Real Madrid telah mengamankan hak atas 50 persen hasil penjualan serta hak prioritas pembelian, sehingga Los Blancos dapat bertindak kapan saja. Sederhananya: Jika klausul pelepasan tersebut diaktifkan, mereka dapat ikut campur. 

    Dan Munoz memang memiliki pasar di Eropa. Selain Barca, pemain sayap cepat ini juga dilaporkan menjadi incaran beberapa klub dari Liga Premier dan Serie A. Dalam 33 pertandingan lintas kompetisi untuk Osasuna, pemain muda Spanyol ini mencetak enam gol dan lima assist, yang berhasil merebut posisi starter segera setelah kedatangannya. 

    Selain itu, Munoz baru saja melakukan debutnya untuk tim nasional Spanyol pada bulan Maret dan langsung menarik perhatian dengan mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 atas Serbia. Dengan demikian, peluangnya untuk masuk dalam skuad Piala Dunia musim panas ini tampaknya cukup besar. 

  • Victor Munoz: Data performa dan statistik musim ini

    Permainan33
    Gol6
    Assist5
    Menit bermain2.496