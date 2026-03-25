"Karena itu menyenangkan": Saat ini, Pelatih Manchester City Pep Guardiola sangat menikmati menonton penampilan salah satu tim

Pendekatan Flick pun menuai kritik setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan pada musim gugur. Di antara lain, mantan gelandang Real Madrid Toni Kroos menduga bahwa dengan gaya bermain seperti itu, Barcelona tidak akan mampu memenangkan Liga Champions. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh mantan anak didik Guardiola, Thierry Henry.

Namun, pemain asal Prancis itu menarik kembali pernyataannya pekan lalu setelah pesta gol 7-2 di leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Newcastle United dan memuji di CBS Sports: "Selamat, Barcelona. Eropa mulai merasakan ancaman. Jika sebuah tim sedang dalam performa terbaiknya, maka tidak ada yang pasti. Itu bukan hanya sebuah kemenangan, itu adalah gempa bumi global."

Yang paling mengesankan bagi Henry: bagaimana Barca mengelola 45 menit kedua setelah keunggulan 3-2 yang goyah di babak pertama. "Babak kedua seperti apa itu?" tanyanya: "Itu adalah transformasi total, tim itu bermain dengan kepribadian yang berbeda. Itulah Barcelona yang sesungguhnya. Jika mereka mau, mereka bisa melakukan apa saja. Ini adalah tim yang luar biasa."

Henry bahkan teringat pada Dream Team legendaris Johan Cruyff di awal tahun 1990-an saat melihat serangan gencar dari Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan rekan-rekan mereka, dan merasa kasihan pada lawan mereka, Newcastle: "Newcastle runtuh menghadapi gelombang serangan ini. Jika Barcelona bermain seperti ini, hampir mustahil untuk menghentikannya."