Karena hal itu, ia tiga kali tidak masuk dalam skuad: Kabarnya, di Real Madrid terjadi perselisihan antara Alvaro Arbeola dan seorang bintang muda musim lalu

Hal yang sama juga terjadi pada Rüdiger, yang seharusnya diistirahatkan saat melawan Elche; pembatalan mendadak tersebut tidak disambut baik, karena pemain timnas Jerman itu memiliki jadwal yang ketat pada hari pertandingan dan akhirnya tetap harus bermain, padahal ia mengira akan duduk di bangku cadangan.

Asencio absen dalam skuad saat melawan Elche, pada pertandingan balasan melawan City, dan pada pertandingan LaLiga berikutnya melawan Atletico, meskipun ia berlatih seperti biasa pada fase tersebut. Alasan Arbeloa menurut Marca: Asencio tidak meminta maaf kepada tim atas kritiknya terhadap posisi bangku cadangan saat melawan City.

Setelah itu, Asencio dilaporkan telah meminta maaf kepada pelatihnya, namun tidak kepada rekan-rekan setimnya. Bahkan ketika Arbeloa mencoba menjembatani situasi di akhir sesi latihan dengan bertanya, "Apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu?"

Baru setelah jeda pertandingan internasional, Asencio akhirnya mengalah dan meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya atas insiden sebelum pertandingan melawan City dan penolakan mendadak untuk bermain melawan Elche. Dalam pertandingan berikutnya melawan Mallorca dan FC Bayern, ia kembali masuk dalam skuad, namun tidak diperbolehkan bermain.