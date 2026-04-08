Karena hal itu, ia tiga kali tidak masuk dalam skuad: Kabarnya, di Real Madrid terjadi perselisihan antara Alvaro Arbeola dan seorang bintang muda musim lalu

Marca melaporkan bahwa perselisihan tersebut bermula dari leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City beberapa minggu lalu. Dalam pertandingan tersebut, Arbeola memutuskan untuk mempercayakan lini pertahanan tengah kepada Antonio Rüdiger dan Dean Huijsen. Asencio duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat timnya menang 3-0 di Bernabeu.
Diterjemahkan oleh
Karena hal itu, ia tiga kali tidak masuk dalam skuad:
Menurut laporan tersebut, pemain berusia 23 tahun itu tidak menerima peran tersebut dengan diam, melainkan ia sangat marah dan kemudian menegur Arbeloa.
Pelatih memutuskan untuk menurunkan Asencio sebagai starter dalam pertandingan LaLiga berikutnya melawan Elche. Namun, hal itu tidak terjadi karena sang bek muncul di kantor Arbeloa ditemani seorang dokter dan melaporkan adanya keluhan otot ringan. Dia mengaku tidak merasa cukup fit untuk bermain, demikian katanya, dan hal itu membuatnya menuai kemarahan Arbeloa.
- Getty Images Sport
Raul Asencio seharusnya meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya
Hal yang sama juga terjadi pada Rüdiger, yang seharusnya diistirahatkan saat melawan Elche; pembatalan mendadak tersebut tidak disambut baik, karena pemain timnas Jerman itu memiliki jadwal yang ketat pada hari pertandingan dan akhirnya tetap harus bermain, padahal ia mengira akan duduk di bangku cadangan.
Asencio absen dalam skuad saat melawan Elche, pada pertandingan balasan melawan City, dan pada pertandingan LaLiga berikutnya melawan Atletico, meskipun ia berlatih seperti biasa pada fase tersebut. Alasan Arbeloa menurut Marca: Asencio tidak meminta maaf kepada tim atas kritiknya terhadap posisi bangku cadangan saat melawan City.
Setelah itu, Asencio dilaporkan telah meminta maaf kepada pelatihnya, namun tidak kepada rekan-rekan setimnya. Bahkan ketika Arbeloa mencoba menjembatani situasi di akhir sesi latihan dengan bertanya, "Apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu?"
Baru setelah jeda pertandingan internasional, Asencio akhirnya mengalah dan meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya atas insiden sebelum pertandingan melawan City dan penolakan mendadak untuk bermain melawan Elche. Dalam pertandingan berikutnya melawan Mallorca dan FC Bayern, ia kembali masuk dalam skuad, namun tidak diperbolehkan bermain.
Raul Asencio terikat kontrak dengan Real Madrid hingga tahun 2031
Asencio, pemain jebolan akademi Real, bolak-balik antara starting line-up dan bangku cadangan musim ini. Meskipun ia telah tampil dalam 30 pertandingan resmi, hal itu juga didukung oleh serangkaian cedera yang menimpa barisan pertahanan Real. Belakangan ini, ia sering harus mengantre di belakang Rüdiger dan Huijsen. Selain itu, Eder Militao yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Bayern telah pulih sejak akhir Maret.
Di tim utama Real, Asencio berhasil menembus tim inti pada musim 2024/25, saat ia tampil meyakinkan sebagai bek andalan di bawah asuhan mantan pelatih Carlo Ancelotti, di tengah absennya beberapa pemain inti. Pada musim panas 2025, ia mendapat penghargaan berupa perpanjangan kontrak. Asencio menandatangani kontrak baru dengan Real hingga 2031.
- Getty
Data performa Raul Asencio musim ini
Penampilan 30 Penampilan selama 90 menit 16 Gol 2 Assist 1 Kartu kuning 6 Kartu merah 1