Dalam hal perencanaan transfer, "memang benar-benar ada budaya debat yang sehat," ungkap Hoeneß dalam podcast *Auf eine weiß-blaue Tasse* saat berbincang dengan Perdana Menteri Bavaria Markus Söder. "Terdapat perdebatan yang sangat sengit, karena ada beberapa pihak di antara kami yang masih ingin melakukan pembelian besar-besaran senilai 100 atau 150 juta," lanjut Hoeneß.
"Karena ada yang masih ingin melakukan pembelian besar-besaran senilai 100 atau 150 juta": Uli Hoeneß mengungkap detail perselisihan besar di FC Bayern - dengan fokus pada transfer bintang yang gagal
Meskipun pemilik klub Bayern tidak menyebut nama, ia kemungkinan besar mengacu pada Direktur Olahraga Max Eberl. Eberl dilaporkan semakin menuai kontroversi di internal klub meskipun klub sedang meraih kesuksesan di bidang olahraga; majalah kicker baru-baru ini juga menyebut hubungan Eberl dengan Direktur Olahraga Christoph Freund sebagai "pernikahan paksa".
Terutama Eberl yang musim panas lalu mendesak dewan pengawas di bawah mantan presiden Hoeneß untuk mendatangkan pemain baru dari luar yang mahal - terutama untuk lini serang mengingat kepergian Leroy Sane (Galatasaray) dan Kingsley Coman (Al-Nassr). Namun, "terutama para pemain senior di klub kami yang akhirnya menang, karena kami mengatakan: Jika ingin memberi kesempatan kepada para pemain muda, kita harus memberi ruang. Jika kita membeli dua atau tiga pemain lagi seharga 100 hingga 150 juta euro, tentu saja pelatih harus memainkan mereka juga," kenang Hoeneß.
Eberl tampaknya sangat mendukung perekrutan Xavi Simons. Pemain asal Belanda itu diharapkan dapat menjadi opsi tambahan di lini serang, serta memperkuat kedalaman dan lebar skuad. Namun, Hoeneß dan rekan-rekannya mengambil sikap tegas untuk lebih mengandalkan talenta dari dalam klub daripada merekrut pemain baru yang mahal.
"Kamu boleh makan sepotong kue apel lagi, tapi kamu nggak bakal dapat Xavi"
Hal itu akhirnya juga ditegaskan kembali oleh Hoeneß kepada pelatih Vincent Kompany dalam sebuah pertemuan pribadi: "Saya masih ingat sebuah percakapan saat Vincent Kompany berkunjung ke tempat saya di Tegernsee. Dia sengaja datang bersama Christoph Freund dan berkata: 'Uli, kami butuh Xavi, kami butuh dia,'" ungkap Hoeneß. "Saat itu ada kue apel di atas meja dan saya berkata kepadanya: 'Vincent, kamu boleh makan sepotong kue apel lagi, tapi kamu tidak akan mendapatkan Xavi. Kami ingin kamu memainkan para pemain muda.' Dan dia benar-benar melakukannya seratus persen."
Alih-alih pindah ke Munich, Xavi Simons justru pindah dari RB Leipzig ke Tottenham Hotspur pada akhir Agustus tahun lalu dengan biaya transfer sebesar 65 juta euro. Di sana, pemain berusia 22 tahun itu diketahui mengalami musim yang buruk, di mana Spurs terancam mengalami degradasi pertama mereka dalam waktu yang sangat lama. Enam pekan sebelum akhir musim, Tottenham berada di posisi ke-18 klasemen Premier League, dua poin di bawah zona aman. Simons baru mencetak empat gol dan lima assist dalam 39 penampilan untuk klub London tersebut di semua kompetisi.
Mengembangkan bakat internal: Kompany mengikuti seruan Hoeneß di FC Bayern
Sementara itu, di Bayern, pemain berbakat Lennart Karl mendapat banyak kesempatan bermain musim ini juga karena Simons tidak datang, sehingga tidak ada bintang baru yang mahal yang ditempatkan di depannya. Karl, yang saat ini absen karena cedera otot dan menjadi sorotan karena penampilannya dalam pertandingan melawan Real Madrid baru-baru ini, telah dilatih di FCB sejak 2022 dan berhasil menembus tim utama pada awal musim ini. Kini, pemain berusia 18 tahun ini telah mencetak sembilan gol dan tujuh assist dalam 35 penampilan, bahkan melakukan debutnya untuk tim nasional Jerman pada bulan Maret dan memiliki peluang bagus untuk berpartisipasi di Piala Dunia.
Sementara tiga pemain lain yang sudah mengenakan seragam Bayern sejak di tim junior—Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, dan Jamal Musiala—saat ini memainkan peran penting di klub juara Jerman tersebut, Kompany sesekali memasukkan pemain-pemain binaan klub lainnya. Misalnya, David Santos Daiber (19), Deniz Ofli (19), Maycon Cardozo (17), Cassiano Kiala (17), atau Filip Pavic dan Erblin Osmani yang baru berusia 16 tahun, juga telah merayakan debut profesional mereka.
Dengan memperbanyak penggunaan talenta binaan sendiri, Bayern tidak hanya ingin menghemat biaya, tetapi juga ingin lebih fokus pada kembalinya ke identitas klub. Apakah Eberl akan ikut membentuk arah ini dalam jangka menengah masih dipertanyakan. Sementara masa depan Freund di Bayern tampaknya aman dan sang pelatih asal Austria ini akan lebih fokus pada pengembangan pemain muda di masa depan, posisi Eberl bisa terancam.
Pada akhir Mei, Dewan Pengawas Bayern yang dipimpin oleh Hoeneß, mantan Ketua Eksekutif Karl-Heinz Rummenigge, dan Presiden Herbert Hainer akan mengadakan pertemuan berikutnya. Menurut kicker, salah satu hal yang akan dibahas adalah apakah kontrak Eberl dan Freund yang akan berakhir pada 2027 akan diperpanjang.
