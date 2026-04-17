"Karena ada yang masih ingin melakukan pembelian besar-besaran senilai 100 atau 150 juta": Uli Hoeneß mengungkap detail perselisihan besar di FC Bayern - dengan fokus pada transfer bintang yang gagal

Sementara itu, di Bayern, pemain berbakat Lennart Karl mendapat banyak kesempatan bermain musim ini juga karena Simons tidak datang, sehingga tidak ada bintang baru yang mahal yang ditempatkan di depannya. Karl, yang saat ini absen karena cedera otot dan menjadi sorotan karena penampilannya dalam pertandingan melawan Real Madrid baru-baru ini, telah dilatih di FCB sejak 2022 dan berhasil menembus tim utama pada awal musim ini. Kini, pemain berusia 18 tahun ini telah mencetak sembilan gol dan tujuh assist dalam 35 penampilan, bahkan melakukan debutnya untuk tim nasional Jerman pada bulan Maret dan memiliki peluang bagus untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

Sementara tiga pemain lain yang sudah mengenakan seragam Bayern sejak di tim junior—Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, dan Jamal Musiala—saat ini memainkan peran penting di klub juara Jerman tersebut, Kompany sesekali memasukkan pemain-pemain binaan klub lainnya. Misalnya, David Santos Daiber (19), Deniz Ofli (19), Maycon Cardozo (17), Cassiano Kiala (17), atau Filip Pavic dan Erblin Osmani yang baru berusia 16 tahun, juga telah merayakan debut profesional mereka.

Dengan memperbanyak penggunaan talenta binaan sendiri, Bayern tidak hanya ingin menghemat biaya, tetapi juga ingin lebih fokus pada kembalinya ke identitas klub. Apakah Eberl akan ikut membentuk arah ini dalam jangka menengah masih dipertanyakan. Sementara masa depan Freund di Bayern tampaknya aman dan sang pelatih asal Austria ini akan lebih fokus pada pengembangan pemain muda di masa depan, posisi Eberl bisa terancam.

Pada akhir Mei, Dewan Pengawas Bayern yang dipimpin oleh Hoeneß, mantan Ketua Eksekutif Karl-Heinz Rummenigge, dan Presiden Herbert Hainer akan mengadakan pertemuan berikutnya. Menurut kicker, salah satu hal yang akan dibahas adalah apakah kontrak Eberl dan Freund yang akan berakhir pada 2027 akan diperpanjang.