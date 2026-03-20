Kardinal: "Milan milikku atau milik Elliott? Itu hal paling konyol di dunia. Semua orang menganggap aku sebagai Berlusconi yang baru. San Siro adalah produk Italia, aku ingin menyusun rencana untuk membangkitkan kembali Serie A"

Terdapat beberapa pernyataan penting dari pemilik RedBird dan pemilik AC Milan.

Gerry Cardinale berbagi kisahnya dalam sebuah wawancara panjang yang diberikan—di Milanello, menjelang Derby melawan Inter—kepada Financial Times.

Pemilik RedBird dan pemilik Milan ini membahas masa depan stadion San Siro, hubungannya dengan para pendukung Rossoneri, serta visinya mengenai masa depan klub di Via Aldo Rossi dan sepak bola Italia secara umum.

Selain itu, Cardinale juga menjelaskan dan mengomentari semua kesulitan yang dialaminya sejak kedatangannya di Italia, namun ia juga menegaskan semua ambisi klub untuk masa depan Milan.

  • TANTANGAN DI ITALIA DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN DARI REDBIRD

    Pertama-tama, Cardinale berbicara mengenai kesulitan yang dialaminya sejak kedatangannya di Italia sebagai pemilik klub, serta pertanyaan seputar kepemilikan sebenarnya dari klub Rossoneri: "Apa yang harus saya hadapi selama tiga tahun terakhir di Italia adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya bahkan tidak bisa melangkah sedikit pun di sini tanpa ditanya: apakah saya benar-benar pemilik tim ini, ataukah tim ini milik Elliott? Ini adalah hal paling konyol di dunia."

  • KEPERCAYAAN YANG HARUS DIBANGUN

    Pimpinan RedBird telah menyadari bahwa kepercayaan harus dibangun seiring berjalannya waktu: "Ini membuat frustrasi. Karena yang saya inginkan adalah diberi kesempatan: agar orang-orang percaya bahwa saya dapat diandalkan, bahwa saya peduli pada klub ini, kota ini, dan negara ini, serta bahwa saya adalah pengelola yang baik. Yang telah saya pelajari selama tiga tahun ini adalah bahwa saya harus membuktikannya."

  • PERBANDINGAN

    "Semua orang memandangku dan menganggap aku sebagai presiden, Berlusconi yang baru. Hal terakhir yang akan kulakukan adalah datang ke sini hanya karena aku orang kaya dan ingin menjadi suporter."

  • SAN SIRO

    Perhatian juga tertuju pada pembangunan stadion baru yang akan didirikan di lokasi San Siro: "Saya sedang membangun sebuah stadion dansaya ingin stadion itu menjadi produk Italia. Bank-bank Italia yang mendanainya, perusahaan-perusahaan Italia yang bersaing untuk hak penamaan, serta sektor perdagangan dan perhotelan Italia di sekitarnya. Di Amerika Serikat, saya bisa melakukannya dengan mudah. Di sini, ini bukan lingkungan saya: ada hambatan bahasa, politik, dan budaya."

  • RENCANA UNTUK SERI A

    Terakhir, ia ingin mengusulkan sebuah rencana untuk membangkitkan kembali Serie A: "Saya ingin sampai pada titik di mana, jika saya telah membangun kredibilitas yang cukup, saya bisa pergi ke Roma, duduk bersama Meloni atau siapa pun, dan berkata: 'Lihatlah, mari kita susun rencana untuk membangkitkan kembali Serie A. Mari jadikan Serie A sebagai salah satu ekspor terbesar Italia'."

  • KATA-KATA UNTUK LEAO

    Setelah makan siang, sang jurnalis menceritakan pertemuan antara sang Kardinal dan tim. Pimpinan RedBird menghampiri Leao, menatap matanya, dan berkata, “Kita harus memenangkan derby ini dengan segala cara.”

