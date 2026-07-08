Prioritas utama Cardinale adalah menciptakan lingkungan yang unggul mulai dari fondasinya. Sejak 24 Mei lalu dan pemecatan mendadak seluruh staf teknis serta manajemen, Cardinale telah menggelar serangkaian pertemuan dan diskusi internal—suatu proses yang biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Milan kembali menjadi klub yang didukung oleh kerja sama tim di bawah pengawasan terus-menerus dari pemiliknya.





Tim strategi di bursa transfer ingin menyerahkan sebagian besar skuad kepada Ruben Amorim secepat mungkin. Tidak ada lagi negosiasi untuk peluang-peluang klasik di akhir Agustus. Modus operandi ini telah menjadi ciri khas bursa transfer Rossoneri dalam beberapa musim terakhir.





Kedatangan Gonçalo Ramos dan Mario Gila hanyalah tahap awal dari proyek rekonstruksi yang akan berlanjut dalam beberapa minggu ke depan. Tidak ada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau dana yang dialokasikan untuk berbagai operasi. Setiap investasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis tim dan pelatih. Tujuannya hanya satu: membangun tim yang lebih baik melalui kompetensi, organisasi, dan keberlanjutan.