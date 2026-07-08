Milan era Cardinale mulai terbentuk dengan keterlambatan empat tahun. Sebuah era awal di mana para pendukung Rossoneri hanya melihat seorang pemilik yang jauh dan ketidakpedulian terhadap proyek olahraga, serta fokus semata-mata pada aspek keuangan. Milan dipandang sebagai sarana untuk berbagai spekulasi.
Tiga belas hari terakhir telah membalikkan semua skenario yang semula dianggap paling mungkin. Gerry Cardinale, dengan menepati janji-janji yang ia sampaikan dalam wawancara informal dengan para jurnalis, kini berada di pusat dunia Milan dan tidak berniat mendelegasikan tugasnya. Pimpinan RedBird ini selalu hadir di Milan dan di Casa Milan. Kemarin ia menyambut Ruben Amorim di Milanello dan hari ini, untuk pertama kalinya sejak menjadi pemilik klub Rossoneri, ia menghadiri konferensi pers perkenalan pelatih baru asal Portugal tersebut.