Kulit tebal dibutuhkan untuk berkembang dalam bisnis yang begitu menuntut dan berorientasi hasil, tetapi seperti apa karakter Wilcox? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek Blackburn itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan IvyBet, mengatakan kepada GOAL: “Dia jelas sosok yang sangat cerdas. Dia adalah pesepakbola yang cerdas.

“Jason itu bagus. Jason sangat efektif sebagai pemain sayap, dengan Jason di kiri dan Stuart Ripley di kanan. Dan ketika Anda punya dua striker, Alan Shearer dan Chris Sutton, yang tinggal memanfaatkan apa yang mereka sediakan, itulah mengapa anak-anak ini kurang lebih memenangkan Blackburn di Premiership. Tetapi itu juga karena suplai bolanya.

“Posisi Jason, sejujurnya saya tidak pernah berpikir itu mungkin terjadi, bahwa dia akan berakhir di posisi itu. Tetapi setelah kariernya berakhir dia memang melakukannya dengan baik. Dia menjalankan sebuah bisnis lalu berada di akademi Man City, berkembang di Akademi Man City hingga menjadi kepala akademi, lalu direkrut Southampton dan sejak dari Southampton seterusnya, dia telah melakukannya dengan sangat baik.

“Dan itu tidak mengejutkan saya karena dia adalah pesepakbola yang cerdas. Terkadang pesepakbola bagus, pesepakbola hebat, tidak menjadi pelatih hebat dan manajer hebat. Tetapi Jason menempuh jalur yang berbeda.

“Saya yakin dia punya bisnis pribadi yang bagus dalam hidupnya dan dia akhirnya berada di City lalu berkembang, naik melalui jenjang di akademi Man City sebagai pelatih dan kemudian menjalankan semua hal berbeda ini.

“Namun, dia orang yang lucu. Jason sangat tajam, sangat cepat menangkap sesuatu. Dia sangat bagus menirukan Ray Harford dan Kenny [Dalglish]. Dia melakukan beberapa tiruan yang bagus tentang Gaffer dan Ray, semoga jiwanya beristirahat dengan tenang. Dan Tony Parkes juga, semoga jiwanya beristirahat dengan tenang. Jason itu seorang komedian, kalau saya jujur.”