Getty/GOAL
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Karakter cerdas & sosok yang lucu! Seperti apa sebenarnya direktur sepakbola Manchester United Jason Wilcox, seperti diceritakan rekan setim peraih gelar Premier League di Blackburn
Wilcox sempat bekerja di City, Southampton & Man Utd
Wilcox, yang lahir di Bolton, merupakan lulusan sistem akademi Blackburn dan kemudian menjelma menjadi bintang senior bagi Rovers. Ia mencatatkan lebih dari 270 penampilan dalam periode 10 tahun di tim utama, serta membantu meraih gelar kasta tertinggi Inggris pada 1994-95. Ia juga mengoleksi tiga caps bersama timnas Inggris.
Ia menjauh dari sepakbola setelah pensiun pada 2006, setelah sempat memperkuat Leeds, Leicester, dan Blackpool, tetapi kembali ke lingkungan yang sudah akrab baginya pada 2012 ketika bergabung dengan staf pelatih akademi Manchester City. Ia kemudian menjadi direktur di sana.
Southampton memboyongnya ke St Mary’s pada Januari 2023, dengan reputasinya sebagai direktur sepakbola semakin meningkat di sana. Kini ia mengisi posisi yang sama di Manchester United, setelah awalnya bergabung sebagai direktur teknis pada April 2024.
Pria 55 tahun itu memiliki pengaruh besar dalam keputusan perekrutan penting di lapangan maupun di kursi pelatih, dengan Michael Carrick dipilih untuk menggantikan Ruben Amorim, dan kini bekerja di bawah sorotan yang paling tajam.
- Getty
Seperti apa karakter direktur Manchester United Wilcox?
Kulit tebal dibutuhkan untuk berkembang dalam bisnis yang begitu menuntut dan berorientasi hasil, tetapi seperti apa karakter Wilcox? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hendry, mantan bek Blackburn itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan IvyBet, mengatakan kepada GOAL: “Dia jelas sosok yang sangat cerdas. Dia adalah pesepakbola yang cerdas.
“Jason itu bagus. Jason sangat efektif sebagai pemain sayap, dengan Jason di kiri dan Stuart Ripley di kanan. Dan ketika Anda punya dua striker, Alan Shearer dan Chris Sutton, yang tinggal memanfaatkan apa yang mereka sediakan, itulah mengapa anak-anak ini kurang lebih memenangkan Blackburn di Premiership. Tetapi itu juga karena suplai bolanya.
“Posisi Jason, sejujurnya saya tidak pernah berpikir itu mungkin terjadi, bahwa dia akan berakhir di posisi itu. Tetapi setelah kariernya berakhir dia memang melakukannya dengan baik. Dia menjalankan sebuah bisnis lalu berada di akademi Man City, berkembang di Akademi Man City hingga menjadi kepala akademi, lalu direkrut Southampton dan sejak dari Southampton seterusnya, dia telah melakukannya dengan sangat baik.
“Dan itu tidak mengejutkan saya karena dia adalah pesepakbola yang cerdas. Terkadang pesepakbola bagus, pesepakbola hebat, tidak menjadi pelatih hebat dan manajer hebat. Tetapi Jason menempuh jalur yang berbeda.
“Saya yakin dia punya bisnis pribadi yang bagus dalam hidupnya dan dia akhirnya berada di City lalu berkembang, naik melalui jenjang di akademi Man City sebagai pelatih dan kemudian menjalankan semua hal berbeda ini.
“Namun, dia orang yang lucu. Jason sangat tajam, sangat cepat menangkap sesuatu. Dia sangat bagus menirukan Ray Harford dan Kenny [Dalglish]. Dia melakukan beberapa tiruan yang bagus tentang Gaffer dan Ray, semoga jiwanya beristirahat dengan tenang. Dan Tony Parkes juga, semoga jiwanya beristirahat dengan tenang. Jason itu seorang komedian, kalau saya jujur.”
Haruskah manajer memiliki suara lebih besar dalam urusan transfer?
Wilcox kini ikut membantu menentukan urusan transfer di Old Trafford. Peran seperti itu telah menuai kritik selama bertahun-tahun, seiring semakin lazimnya praktik tersebut, tetapi pendekatan seperti apa yang terbaik?
Dihadapkan pada pertanyaan itu, saat manajer melihat keputusan-keputusan besar dibuat di atas kepala mereka, Hendry menambahkan: “Permainan ini sudah berkembang. Jadi perekrutan, itu adalah pekerjaan tersendiri.
“Bagi orang awam, Anda memikirkan semua hal yang berbeda ini, kriteria yang dimiliki para pemain, dan belakangan ini semuanya masuk ke dalam pertimbangan di level tertinggi, semuanya masuk - mereka membahas aspek sosial mereka, latar belakang mereka, mereka menelusuri hal-hal itu sangat jauh. Dan saya memang mengerti, tetapi saya tidak tahu seberapa besar hal itu benar-benar memengaruhi individu tersebut sebagai pesepakbola.
“Saya memang berpikir bahwa manajer, pelatih, orang, sosok yang memilih tim pada hari Sabtu untuk memainkan pertandingan itu, seharusnya punya masukan mengenai siapa yang ada di dalam skuad mereka. Dan saya tahu itu tidak selalu terjadi karena ada pendanaan dan hal-hal lainnya, ada begitu banyak hal berbeda yang harus dipikirkan.
“Dan yang saya maksud dengan pendanaan adalah berapa anggaran yang mereka miliki untuk dibelanjakan, gaji, dan segala hal lainnya, semua itu akan dipertimbangkan karena klub harus dikelola dengan baik. Saya juga memahami itu, tetapi saya memang berpikir sosok utama seharusnya punya sedikit pengaruh terkait siapa yang ingin dia bawa ke dalam skuadnya.”
- Getty/GOAL
Manchester United berada di bawah tekanan untuk meraih trofi pada 2026-27
Carrick akan rutin berkomunikasi dengan Wilcox dan jajaran direksi United lainnya, dengan pemain seperti Youri Tielemans dan Andrey Santos ditambahkan ke dalam skuadnya pada musim panas ini. Manchester United dikaitkan dengan bek kiri Newcastle Lewis Hall dan beberapa pemain berorientasi menyerang.
Tidak ada trofi mayor yang ditambahkan ke lemari piala Old Trafford dalam dua musim terakhir, dengan mereka yang beroperasi di setiap level kendali, dari salah satu pemilik hingga kiper pelapis, berada di bawah tekanan untuk membantu menghadirkan kesuksesan nyata pada 2026-27.
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