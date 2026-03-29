AFP
‘Kapten yang luar biasa’ dipilih sebagai penerus Lionel Messi di timnas Argentina, sementara sang GOAT bersiap mengejar gelar Piala Dunia keduanya
Apakah Messi akan masuk dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026?
Diharapkan sang legenda akan masuk dalam skuad Lionel Scaloni, mengingat ia telah kembali beraksi di level kompetitif pada tahun 2026 bersama Inter Miami, juara MLS Cup. Kondisi fisik dan performanya kini semakin membaik menjelang kemungkinan penampilan di level internasional.
Messi turut menginspirasi Argentina meraih gelar juara Piala Dunia di Qatar 2022, sehingga koleksi medali gemilangnya pun lengkap. Kini ia telah mencatatkan 197 penampilan dan 115 gol untuk negaranya, dengan peluang besar bahwa ia—seperti rival abadinya Cristiano Ronaldo—akan mencapai 1.000 gol sepanjang kariernya pada suatu saat nanti.
Siapa yang akan menggantikan Messi sebagai kapten timnas Argentina?
Berpartisipasi dalam turnamen besar lainnya akan mendukung tujuan tersebut, dengan Argentina yang diperkirakan akan tampil baik dalam upaya mempertahankan gelar juara mereka. Namun, suatu saat nanti Messi tidak lagi bisa dipanggil ke tim nasional. Pada saat itu, dibutuhkan kapten baru untuk mengenakan ban kapten yang paling bergengsi.
Beberapa kandidat siap untuk mengajukan klaim mereka masing-masing atas peran tersebut, dengan mantan penyerang Barcelona dan Argentina, Saviola, mengatakan kepada Marca siapa yang akan dia pilih: “[Leandro] Paredes memiliki kepribadian yang kuat. Dia adalah pemain yang telah membuktikan dirinya selama beberapa tahun terakhir dan bisa menjadi kapten yang fantastis.”
Dia menambahkan mengenai pesaing lain yang memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi kapten Argentina: “Julian [Alvarez], [Nicolas] Tagliafico, Dibu [Emi Martinez], saya pikir itulah jenis pemain yang kita cari.”
Argentina siap bersaing dengan Spanyol, Inggris, dan Prancis
Jika dipanggil musim panas ini, Messi akan mengambil alih tugas sebagai kapten. Saviola yakin bahwa tanggung jawab tersebut tidak akan terasa seberat dulu bagi sang pemain nomor 10 yang lincah itu, karena tidak ada lagi yang perlu diraih oleh penyerang ikonik tersebut.
Saviola menambahkan mengenai kehadiran Messi di ajang unggulan FIFA untuk keenam kalinya: “Dia akhirnya terbebas dari beban berat karena tidak bisa memenangkan Piala Dunia. Sekarang dia pasti akan menikmatinya. Dia selalu menginginkan yang terbaik untuk Argentina, dan pemain seperti ini selalu bersaing dan ingin menang.”
Tidak ada negara yang berhasil meraih gelar Piala Dunia secara berturut-turut sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Argentina yakin mereka dapat mematahkan tren tersebut pada 2026, meskipun harus menghadapi persaingan sengit dari negara-negara seperti Spanyol, Prancis, Portugal, Inggris, dan Jerman.
Saviola mengatakan: “Kami adalah pesaing. Karena kami sudah pernah memenangkan Piala Dunia; dan karena kami memiliki pemain terbaik di dunia dan salah satu yang terbaik dalam sejarah.
“Ketika Anda mencapai puncak, Anda harus terus membuktikan diri dan mendapatkan rasa hormat sebagai juara dunia yang sedang berkuasa. Semoga kami bisa bermain melawan Spanyol di babak akhir Piala Dunia.”
Tarian terakhir: Messi, Ronaldo, dan Neymar mungkin akan mengakhiri karier mereka
Argentina semula dijadwalkan akan menghadapi juara Kejuaraan Eropa, Spanyol, dalam ajang Finalissima 2026 — di mana Messi dan Lamine Yamal berpotensi saling berhadapan — namun pertandingan tersebut dibatalkan karena tidak ditemukan tanggal dan tempat yang sesuai.
Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni dan berlangsung hingga 19 Juli. Acara tersebut berpotensi menjadi ajang perpisahan bagi sejumlah tokoh ikonik, dengan pemain seperti Messi, Ronaldo, dan Neymar bersiap untuk penampilan terakhir mereka.