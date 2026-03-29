‘Kapten yang luar biasa’ dipilih sebagai penerus Lionel Messi di timnas Argentina, sementara sang GOAT bersiap mengejar gelar Piala Dunia keduanya

Jika dipanggil musim panas ini, Messi akan mengambil alih tugas sebagai kapten. Saviola yakin bahwa tanggung jawab tersebut tidak akan terasa seberat dulu bagi sang pemain nomor 10 yang lincah itu, karena tidak ada lagi yang perlu diraih oleh penyerang ikonik tersebut.

Saviola menambahkan mengenai kehadiran Messi di ajang unggulan FIFA untuk keenam kalinya: “Dia akhirnya terbebas dari beban berat karena tidak bisa memenangkan Piala Dunia. Sekarang dia pasti akan menikmatinya. Dia selalu menginginkan yang terbaik untuk Argentina, dan pemain seperti ini selalu bersaing dan ingin menang.”

Tidak ada negara yang berhasil meraih gelar Piala Dunia secara berturut-turut sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Argentina yakin mereka dapat mematahkan tren tersebut pada 2026, meskipun harus menghadapi persaingan sengit dari negara-negara seperti Spanyol, Prancis, Portugal, Inggris, dan Jerman.

Saviola mengatakan: “Kami adalah pesaing. Karena kami sudah pernah memenangkan Piala Dunia; dan karena kami memiliki pemain terbaik di dunia dan salah satu yang terbaik dalam sejarah.

“Ketika Anda mencapai puncak, Anda harus terus membuktikan diri dan mendapatkan rasa hormat sebagai juara dunia yang sedang berkuasa. Semoga kami bisa bermain melawan Spanyol di babak akhir Piala Dunia.”