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Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, menolak untuk menutup kemungkinan bermain di Piala Dunia 2030 setelah memecahkan rekor gol di turnamen tersebut
GOAT enggan mengucapkan selamat tinggal
Meskipun baru saja genap berusia 39 tahun pekan ini, Messi sama sekali tidak menunjukkan minat untuk membicarakan pensiunnya dari panggung internasional. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tampil di Piala Dunia 2030—yang akan merayakan seratus tahun turnamen tersebut—bintang Inter Miami itu tetap mengelak namun tetap optimis mengenai kariernya yang panjang. "Saya tidak tahu. Sebenarnya, saya tidak memikirkan hal itu saat ini. Rasanya masih agak jauh, tapi seperti yang saya katakan, saya menjalani hidup sehari-hari dan fokus pada masa kini," kata Messi kepada para wartawan, seperti dilansir ANI.
Penyerang veteran yang telah mencetak kelima gol Argentina dalam dua pertandingan pembuka fase grup melawan Aljazair dan Austria ini menegaskan bahwa kelanjutan kariernya sepenuhnya bergantung pada kondisi fisiknya. Messi menambahkan: “Ya, ya... Saya akan terus bermain untuk beberapa waktu lagi, selama saya masih bisa berkontribusi, merasa bugar secara fisik, dan membantu rekan-rekan setim saya... Saya akan terus bermain." Komentarnya menunjukkan bahwa impian untuk melihatnya bertanding pada usia 43 tahun masih sangat hidup bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
- Getty Images Sport
Prestasi yang memecahkan rekor di kancah internasional
Performa Messi saat ini menunjukkan bahwa usia hanyalah sekadar angka bagi pemenang Ballon d'Or delapan kali ini. Dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0 atas Austria, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 16 gol. Ini merupakan awal yang gemilang bagi kampanye 2026, menyusul hat-trick-nya di pertandingan pembuka yang juga menjadikannya pemain tertua yang mencetak tiga gol dalam satu pertandingan dalam sejarah kompetisi tersebut.
Mantan bintang Barcelona ini tetap rendah hati saat menanggapi pencapaiannya, meski sebelumnya ia sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan. “Sejujurnya, cara hal ini terjadi sungguh spektakuler,” aku Messi. “Hari ini saya mendapat tendangan penalti yang bisa saja menambah skor, tapi jika saya mencetak gol dari penalti itu, mungkin saya tidak akan mencetak dua gol lainnya. Kita tidak pernah tahu, tapi saya senang dengan hasilnya.”
Kondisi fisik prima pada usia 39 tahun
Meskipun sebagian besar pemain sudah lama pensiun saat menginjak akhir usia tiga puluhan, Messi terus memukau para pengamat dengan tingkat kebugarannya. Saat merayakan ulang tahun ke-39, kapten tim Argentina ini membagikan video dirinya melakukan pull-up dengan sempurna di markas latihan Albiceleste, yang menunjukkan latihan ketat di gym di balik kesuksesannya di lapangan. Dedikasi fisik ini telah meyakinkan banyak orang bahwa ia bisa mengikuti jejak ikon olahraga lain yang tetap bermain hingga usia empat puluhan.
Para pakar sudah berspekulasi tentang ke mana ia akan pindah klub berikutnya, dengan mantan pemain internasional Inggris Gabby Agbonlahor sependapat bahwa penampilan di Piala Dunia 2030 sudah di depan mata. Agbonlahor bahkan menyarankan bahwa jika Messi melakukan langkah mengejutkan dengan pindah ke Liga Premier bersama Aston Villa, ia akan membawa klub tersebut meraih kejayaan baik di level domestik maupun Eropa.
- AFP
Mempertahankan gelar juara di Amerika Utara
Untuk saat ini, fokus utama tetap pada mempertahankan trofi Piala Dunia. Argentina telah memastikan tempat mereka di babak 32 besar dengan satu pertandingan tersisa, sehingga memungkinkan manajer Lionel Scaloni untuk berpotensi mengistirahatkan para bintang timnya menjelang laga terakhir Grup J melawan Yordania. Scaloni secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjaga kaptennya tetap bahagia dan tampil prima, sambil menyoroti suasana positif di dalam skuad saat mereka mengejar gelar juara dunia dua kali berturut-turut.
"Kami percaya bahwa tim inilah yang mampu melewati momen-momen baik maupun buruk. Kami tahu bahwa berada di samping seorang teman selalu membuat segalanya menjadi lebih baik. Itulah yang kami semua rasakan, dan saya membayangkan Leo merasakan hal yang sama, berdasarkan apa yang dia katakan," kata Scaloni. Dengan babak gugur yang semakin dekat, performa Messi yang memecahkan rekor serta kondisi fisiknya yang prima menunjukkan bahwa Argentina tetap menjadi tim yang harus dikalahkan saat mereka melaju menuju final di New York.