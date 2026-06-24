Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, menolak untuk menutup kemungkinan bermain di Piala Dunia 2030 setelah memecahkan rekor gol di turnamen tersebut

Meskipun baru saja genap berusia 39 tahun pekan ini, Messi sama sekali tidak menunjukkan minat untuk membicarakan pensiunnya dari panggung internasional. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tampil di Piala Dunia 2030—yang akan merayakan seratus tahun turnamen tersebut—bintang Inter Miami itu tetap mengelak namun tetap optimis mengenai kariernya yang panjang. "Saya tidak tahu. Sebenarnya, saya tidak memikirkan hal itu saat ini. Rasanya masih agak jauh, tapi seperti yang saya katakan, saya menjalani hidup sehari-hari dan fokus pada masa kini," kata Messi kepada para wartawan, seperti dilansir ANI.

Penyerang veteran yang telah mencetak kelima gol Argentina dalam dua pertandingan pembuka fase grup melawan Aljazair dan Austria ini menegaskan bahwa kelanjutan kariernya sepenuhnya bergantung pada kondisi fisiknya. Messi menambahkan: “Ya, ya... Saya akan terus bermain untuk beberapa waktu lagi, selama saya masih bisa berkontribusi, merasa bugar secara fisik, dan membantu rekan-rekan setim saya... Saya akan terus bermain." Komentarnya menunjukkan bahwa impian untuk melihatnya bertanding pada usia 43 tahun masih sangat hidup bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia.



