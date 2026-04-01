AFP
Diterjemahkan oleh
Kapten Polandia Robert Lewandowski menahan air mata setelah Viktor Gyokeres dari Swedia menggagalkan impiannya untuk mengakhiri kariernya di Piala Dunia
Kekecewaan di Stockholm
Upaya Polandia untuk lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut berakhir dengan pilu dalam laga final play-off yang menegangkan melawan Swedia. Pasukan Urban menunjukkan karakter yang luar biasa dengan dua kali menyamakan kedudukan setelah tertinggal dan mempertahankan skor imbang 2-2 hampir sepanjang babak kedua. Namun, penyerang Arsenal, Gyokeres, memanfaatkan bola pantul di menit ke-88 untuk memastikan kemenangan 3-2. Kekalahan ini menandai akhir yang menyedihkan bagi kampanye kualifikasi tim Polandia yang memiliki harapan besar untuk lolos ke turnamen 2026.
Air mata untuk seorang legenda masa kini
Pemandangan Lewandowski, yang masih mengenakan masker pelindung akibat patah tulang orbital pada Februari lalu, saat meminta maaf kepada para pendukung yang datang ke stadion menjadi momen paling berkesan malam itu. Reaksi emosionalnya menggema di media sosial, dengan para penggemar dan pakar sepak bola sama-sama memberikan penghormatan kepada salah satu penyerang terbaik sepanjang masa.
"Sungguh menyedihkan, dia pantas mendapatkan Piala Dunia terakhirnya," tulis seorang pendukung di media sosial, menyuarakan perasaan banyak orang yang menyaksikan keputusasaan bintang Barcelona itu. Seorang lainnya menambahkan: "Salah satu gambar yang benar-benar menyakitkan. Ini adalah momen yang memilukan bagi para penggemar sepak bola di mana pun; kami pasti akan merindukan melihat kualitasnya di panggung dunia."
Kebangkitan Swedia di bawah kepemimpinan Potter
Sementara Polandia berduka atas tersingkirnya mereka, hasil ini menjadi kemenangan bersejarah bagi Graham Potter, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala Swedia pada Oktober 2025 setelah dipecat oleh West Ham hanya enam pertandingan setelah musim dimulai. Sejak itu, Potter berhasil membawa Swedia kembali ke panggung dunia setelah mereka gagal lolos ke edisi 2010, 2014, dan 2022. Kualifikasi ini menjadi momen pembuktian diri bagi sang manajer, yang kini menantikan tantangan di Grup F Piala Dunia yang akan mempertemukan Swedia dengan Belanda, Jepang, dan Tunisia.
- Getty Images Sport
Saatnya mengambil keputusan bagi seorang legenda
Dunia sepak bola kini menanti untuk melihat apakah Lewandowski akan melanjutkan karier internasionalnya, yang telah mencatatkan 165 penampilan dan rekor 89 gol sejak 2008. Di usia 37 tahun, beban fisik dan emosional akibat keputusannya untuk mundur ini mungkin menandai akhir dari masa baktinya yang legendaris bersama tim nasional. Ia juga belum mengonfirmasi apakah akan tetap bertahan di Barcelona setelah kontraknya berakhir, yang dijadwalkan habis masa berlakunya pada musim panas ini.