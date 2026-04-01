Kapten Polandia Robert Lewandowski menahan air mata setelah Viktor Gyokeres dari Swedia menggagalkan impiannya untuk mengakhiri kariernya di Piala Dunia

Pemandangan Lewandowski, yang masih mengenakan masker pelindung akibat patah tulang orbital pada Februari lalu, saat meminta maaf kepada para pendukung yang datang ke stadion menjadi momen paling berkesan malam itu. Reaksi emosionalnya menggema di media sosial, dengan para penggemar dan pakar sepak bola sama-sama memberikan penghormatan kepada salah satu penyerang terbaik sepanjang masa.

"Sungguh menyedihkan, dia pantas mendapatkan Piala Dunia terakhirnya," tulis seorang pendukung di media sosial, menyuarakan perasaan banyak orang yang menyaksikan keputusasaan bintang Barcelona itu. Seorang lainnya menambahkan: "Salah satu gambar yang benar-benar menyakitkan. Ini adalah momen yang memilukan bagi para penggemar sepak bola di mana pun; kami pasti akan merindukan melihat kualitasnya di panggung dunia."



