Cole Palmer Chelsea GFXGetty/GOAL

Kapten, pemimpin, atau pahlawan di saat krisis? Chelsea kini lebih dari sebelumnya membutuhkan Cole Palmer yang sedang dalam performa buruk untuk menyelamatkan musim mereka

Bahkan ketika Chelsea dengan mudah mengumpulkan trofi demi trofi selama dua dekade pertama abad ke-21, musim-musim mereka tetap menyimpan unsur ketidakpastian. Namun, pada masa itu, hal tersebut biasanya berpusat pada pertanyaan apakah mereka akan menutup tahun dengan sebuah trofi untuk menebus performa yang relatif tidak konsisten dalam kampanye Liga Premier mereka.

Di bawah kepemimpinan Roman Abramovich, Chelsea hanya finis di luar empat besar dalam tiga musim dari total 18 musim, serta berhasil meraih 17 trofi selama periode tersebut. Berkat keberhasilan merebut gelar utama pada 2012, mereka hanya dua kali gagal lolos ke Liga Champions. Dalam tiga musim penuh di bawah kepemimpinan BlueCo, Chelsea finis di peringkat ke-12, keenam, dan keempat, dengan gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub musim panas lalu sebagai satu-satunya prestasi besar mereka.

Masih ada peluang bagi The Blues untuk menutup musim 2025-26 dengan trofi dan tiket ke Liga Champions. Mereka telah lolos ke semifinal Piala FA, di mana mereka akan menghadapi Leeds United, dan saat ini berada di peringkat keenam di Liga Premier, hanya terpaut satu poin dari Liverpool di posisi kelima yang sangat penting, yang cukup untuk lolos berkat aturan koefisien UEFA.

Dulu, Chelsea bisa mengandalkan para pemain bintang mereka untuk keluar dari keterpurukan, terlepas dari siapa manajernya. Hal itu tidak semudah dulu mengingat kepemilikan baru yang berfokus pada proyek pengembangan pemain muda. Dalam diri Cole Palmer, The Blues modern memang memiliki pemain andalan yang telah terbukti di level tertinggi, namun bahkan dia pun tampil kurang maksimal musim ini.

    Kekeringan gol selama tujuh pertandingan

    Performa Palmer baik di level klub maupun tim nasional patut menjadi perhatian. Selama laga internasional bulan Maret, ia tak banyak menunjukkan hal yang meyakinkan manajer Inggris Thomas Tuchel bahwa ia layak masuk skuad Piala Dunia, dengan penampilan yang kurang memuaskan saat melawan Uruguay dan Jepang. Kedua penampilan tersebut merupakan kelanjutan dari penampilannya bersama Chelsea belakangan ini.

    Setelah mencetak hat-trick saat bertandang ke Wolves pada 7 Februari, Palmer hanya mencetak dua gol dan satu assist dalam 11 pertandingan sejak saat itu, sementara kontribusi terakhirnya - gol ketiga Chelsea dalam kemenangan 4-1 atas Aston Villa - terjadi delapan pertandingan yang lalu. Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah ia hampir tidak pernah mendekati mencetak gol.

    Chelsea menghancurkan tim League One Port Vale 7-0 dalam pertandingan perempat final Piala FA Sabtu lalu, tetapi Palmer tidak mencetak gol, juga tidak memberikan assist kepada rekan setimnya. Ia terlibat dalam gol ketiga, meski itu bukanlah hal yang patut dibanggakan, karena tendangan keras Malo Gusto ditepis oleh kiper Joe Gauci, dan Palmer memiliki gawang yang hampir kosong untuk disundul dari jarak sekitar enam yard. Tendangan instingtifnya melenceng dan menuju ke luar hingga dibelokkan kembali ke arah berlawanan oleh bek Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel, yang tercatat sebagai gol bunuh diri.

    Terjadi penurunan performa yang mengkhawatirkan di Liga Premier, khususnya bagi Palmer. Sejak mencetak gol ke-14 dalam musim 2024-25 pada 14 Januari 2025, ia telah mencetak 10 gol, meskipun enam di antaranya berasal dari tendangan penalti.

    Kekhawatiran terkait cedera

    Musim ini memang sudah diprediksi akan menjadi musim yang berat bagi Chelsea. Beban fisik yang ditanggung skuad sejak Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, ditambah dengan rencana penyelenggaraan edisi internasional pada akhir musim 2025-26, berarti para pemain kunci berisiko kelelahan. Kalender sepak bola sebenarnya sudah perlu dipangkas sebelum FIFA menambahkan turnamen baru ini ke dalam jadwal.

    Palmer bermain dalam 52 pertandingan dan mencatatkan 4.247 menit selama musim 2024-25 yang melelahkan namun sukses. Ia hanya pernah absen dalam empat pertandingan untuk Chelsea akibat cedera menjelang musim ini, namun tak mengherankan jika tubuhnya kini kelelahan dan ia terpaksa absen dalam 25 pertandingan untuk The Blues dan Inggris musim ini. Bukan berarti Palmer pernah menjadi pemain yang mengandalkan kecepatannya, tetapi ia jelas lebih mengesankan saat melakukan transisi daripada saat menghadapi pertahanan yang kokoh, dan ia tampak sedikit lebih lambat atau lebih ragu-ragu.

    Berbicara kepada media klub setelah kemenangan atas Port Vale, Palmer mengungkapkan betapa parahnya masalah cedera yang memengaruhi bagian bawah tubuhnya belakangan ini: "Saya merasa baik, merasa sudah melewati titik terendah, akhirnya bisa menendang lagi dan melakukan segalanya sekarang, jadi tinggal terus maju dan tampil."

    Di satu sisi, sungguh tidak masuk akal bahwa Palmer harus terus berjuang melalui rasa sakit seperti itu, tetapi jika dia jujur tentang bagaimana perasaannya sekarang, setidaknya penampilan yang lebih baik seharusnya akan segera datang.

    Bahan yang cocok untuk kapten

    Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Palmer ditunjuk sebagai kapten dalam kemenangan Port Vale. "Bagus, memang sudah lama ditunggu, tapi akhirnya!" katanya sambil tertawa. "Itu adalah momen yang membanggakan bisa menjadi kapten dan saya menikmatinya."

    Pelatih kepala Liam Rosenior menjelaskan alasan keputusan untuk memberikan ban kapten kepada Palmer: "Saya pikir ini adalah langkah alami bagi Cole di tahap kariernya saat ini. Dia menunjukkan kepemimpinan. Ada berbagai jenis kepemimpinan. Ada pemain yang berbicara, yang mengatur.

    "Apa yang dilakukan Cole dan bagaimana dia memimpin adalah dia sangat berani dan dia akan mengambil bola di lapangan. Dan jika dia membuat kesalahan, dia akan mengambil bola dan kembali bersikap positif. Itu mencerminkan apa yang saya inginkan dalam tim ini. Saya merasa Cole memimpin tim dengan luar biasa dalam pertandingan hari ini."

    Kekosongan kepemimpinan

    Dengan Enzo Fernandez yang diskors oleh Chelsea akibat komentarnya terkait kemungkinan transfer ke Real Madrid, Palmer berpotensi kembali ditunjuk sebagai kapten saat menghadapi lawan yang lebih tangguh, yaitu mantan klubnya Manchester City, pada hari Minggu. Sanksi yang dijatuhkan kepada Fernandez mencerminkan kondisi ruang ganti Stamford Bridge saat ini dan betapa mereka sangat membutuhkan sosok-sosok yang mampu menyatukan tim.

    Rosenior menyarankan bahwa Palmer bukanlah pemimpin yang memaksakan diri, melainkan melalui cara bertindaknya. Namun, mengingat performanya, hal ini hanya menjadi alasan lain untuk meragukan kesesuaiannya dalam peran tersebut. Palmer tidak masuk dalam lima besar pemain terbaik Chelsea musim ini, dan ia bahkan mungkin kesulitan masuk dalam daftar 10 besar.

    Keunggulannya adalah ia tetap menjadi pusat perhatian. Apa pun yang dilakukannya, baik atau buruk, selalu menjadi sorotan. Palmer bukanlah permata yang belum teruji yang sedang berusaha membangun reputasi. Dunia sudah mengetahui kualitasnya, dan kini saatnya ia kembali membuktikan diri, menunjukkan jati dirinya di tengah kesulitan.

    Serangan yang ideal

    Untuk kembali menemukan performa terbaiknya, Palmer membutuhkan dukungan rekan-rekan setimnya, namun tahun ini ia kesulitan membangun chemistry dengan para penyerang lainnya. Susunan pemain inti Chelsea yang terus berganti, ditambah pergantian pelatih di bangku cadangan—di mana Rosenior menggantikan Enzo Maresca yang populer—telah berdampak negatif pada kekompakan tim.

    The Sun baru-baru ini melaporkan bahwa Palmer merindukan bermain bersama Nicolas Jackson, yang bergabung dengan Chelsea pada musim panas yang sama dengannya namun dipinjamkan ke Bayern Munich musim ini. Jackson adalah penyerang tradisional nomor 9 dan menjadi pasangan yang sempurna, namun hubungan serupa belum terjalin dengan Joao Pedro sejak kedatangannya dari Brighton.

    Ada alasan untuk percaya bahwa satu-satunya hal yang hilang antara Palmer dan Pedro adalah waktu yang dihabiskan bersama di lapangan, bukan karena mereka tidak cocok sebagai pemain. Palmer, yang mengkhawatirkan, hanya mencetak tiga assist musim ini, tetapi semuanya untuk Pedro selama periode performa gemilangnya segera setelah penunjukan Rosenior.

    Pemain Brasil lain yang menikmati musim debutnya di Chelsea adalah sensasi remaja Estevao Willian, yang seharusnya diberi kesempatan bermain sebagai starter secara beruntun untuk memaksimalkan potensinya, serta Palmer. Ketiga pemain ini memiliki potensi terbesar di antara banyak penyerang klub dan harus menjadi pilar utama serangan Rosenior. Semakin banyak menit yang mereka mainkan bersama, semakin baik mereka akan menjadi.

    Pertikaian antarwarga

    Chelsea menghadapi akhir musim 2025-26 yang menantang dengan jadwal pertandingan sisa yang bisa dengan cepat berubah menjadi sulit, dimulai dengan kedatangan City pada Minggu ini. Tim asuhan Pep Guardiola telah menghidupkan kembali harapan mereka untuk mengejar Arsenal dalam perebutan gelar juara meskipun kehilangan poin pada pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, sejak mengalahkan The Gunners di final Carabao Cup dan menghancurkan Liverpool di Piala FA. Chelsea sangat mungkin akan bertemu mereka di final Piala FA.

    Setelah City, Chelsea kemudian menjamu Manchester United di Stamford Bridge, dengan persiapan pertandingan kemungkinan besar akan didominasi oleh kabar tentang minat Red Devils terhadap Palmer. Hal ini bisa menjadi minggu lain di mana The Blues berusaha menghentikan mimpi buruk hubungan masyarakat.

    Tim asuhan Rosenior masih harus menghadapi laga tandang ke Liverpool dan Sunderland, serta menghadapi kandidat degradasi Nottingham Forest dan musuh bebuyutan Tottenham sebelum musim berakhir. Chelsea sudah menghadapi perjuangan berat untuk lolos ke Liga Champions, namun jadwal mereka lebih berat daripada rival-rivalnya, sehingga menambah tekanan.

    Gagal lolos ke kompetisi klub teratas Eropa bisa membuat Chelsea kehilangan jutaan pound dan hanya akan memperkuat spekulasi tentang para pemain bintang mereka yang hengkang. Tangan panjang undang-undang PSR sudah mengetuk pintu mereka, dan kali ini tidak ada jalan pintas selain menjual aset termahal mereka. Tim utama adalah motor klub, dan saat ini tim tersebut dalam kekacauan.

    Palmer menghadapi tugas sulit untuk mencoba menemukan kembali ketajamannya dalam mencetak gol sambil berjuang melawan cedera dan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan manajer Inggris, Tuchel, bahwa ia layak mendapatkan tempat di Piala Dunia. Ia dan Chelsea sangat membutuhkan dirinya untuk kembali menjadi pemain yang begitu ditakuti saat ia naik daun menuju ketenaran.

