Kapten, pemimpin, atau pahlawan di saat krisis? Chelsea kini lebih dari sebelumnya membutuhkan Cole Palmer yang sedang dalam performa buruk untuk menyelamatkan musim mereka

Di bawah kepemimpinan Roman Abramovich, Chelsea hanya finis di luar empat besar dalam tiga musim dari total 18 musim, serta berhasil meraih 17 trofi selama periode tersebut. Berkat keberhasilan merebut gelar utama pada 2012, mereka hanya dua kali gagal lolos ke Liga Champions. Dalam tiga musim penuh di bawah kepemimpinan BlueCo, Chelsea finis di peringkat ke-12, keenam, dan keempat, dengan gelar Conference League dan Piala Dunia Antarklub musim panas lalu sebagai satu-satunya prestasi besar mereka.

Masih ada peluang bagi The Blues untuk menutup musim 2025-26 dengan trofi dan tiket ke Liga Champions. Mereka telah lolos ke semifinal Piala FA, di mana mereka akan menghadapi Leeds United, dan saat ini berada di peringkat keenam di Liga Premier, hanya terpaut satu poin dari Liverpool di posisi kelima yang sangat penting, yang cukup untuk lolos berkat aturan koefisien UEFA.

Dulu, Chelsea bisa mengandalkan para pemain bintang mereka untuk keluar dari keterpurukan, terlepas dari siapa manajernya. Hal itu tidak semudah dulu mengingat kepemilikan baru yang berfokus pada proyek pengembangan pemain muda. Dalam diri Cole Palmer, The Blues modern memang memiliki pemain andalan yang telah terbukti di level tertinggi, namun bahkan dia pun tampil kurang maksimal musim ini.