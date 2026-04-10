Kapten Monaco mendukung Paul Pogba yang 'luar biasa' untuk memainkan peran 'penting' di sisa musim ini, seiring mantan bintang Man Utd itu akhirnya mendekati kondisi kebugaran penuh
Zakaria memuji pengaruh 'luar biasa' Pogba
Kapten Monaco itu dengan cepat menyoroti dampak yang bisa diberikan Pogba saat klub memasuki pekan-pekan terakhir musim ini. Meskipun musim ini terasa mengecewakan karena sang pemain Prancis terpaksa absen dalam waktu lama, rekan-rekan setimnya tetap sangat menyadari kualitas yang ia bawa ke ruang ganti dan lapangan.
"Paul, menurut saya ini musim yang agak rumit baginya. Antara cedera dan hasil yang buruk, tidak selalu mudah. Dia pasti akan menjadi penting di akhir musim, dalam beberapa pertandingan terakhir ini, untuk memberikan sesuatu yang ekstra dan berusaha melangkah sejauh mungkin. Dia pemain yang luar biasa, kita semua tahu itu, dan dia juga orang yang luar biasa," kata Zakaria tentang rekan setimnya kepada RMC Sport.
Kembali ke kondisi prima setelah masa pemulihan yang berat
Perjalanan pemain berusia 33 tahun ini di principality diwarnai dengan masalah kebugaran yang naik-turun. Setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer, ia hanya tampil selama 30 menit dalam tiga penampilan sebagai pemain pengganti musim ini, dengan penampilan terakhirnya pada 5 Desember. Namun, manajer Sebastien Pocognoli menegaskan bahwa gelandang tersebut telah berlatih secara rutin bersama tim sejak jeda internasional.
Pogba masuk dalam skuad pertandingan untuk kemenangan 2-1 baru-baru ini atas Marseille, dan meskipun ia tidak turun ke lapangan, ia terlihat sangat terlibat dari pinggir lapangan. Pocognoli mencatat proses positif tersebut, dengan menyatakan: "Ia hadir setiap hari dalam latihan dan terus menunjukkan peningkatan. Saya harap dia akan berguna bagi kami di lapangan. Kami harus menunggu momen yang tepat. Namun bagaimanapun, dia telah menjalani minggu latihan yang sangat baik lagi, dia berkembang di semua aspek, jadi itu sangat positif."
Sebuah pengingat akan keajaiban Pogba
Meskipun waktu bermainnya di laga resmi masih sangat terbatas, Pogba baru-baru ini membuktikan bahwa kemampuan teknisnya tetap berada di level kelas dunia. Dalam laga persahabatan tengah musim melawan Brentford di La Turbie, ia mencetak gol pembuka melalui tendangan keras kaki kanan dari tepi kotak penalti. Itu adalah gol pertamanya bersama Monaco dan menjadi dorongan moral yang besar baginya.
Berjuang demi masa depannya di Monaco
Meskipun Pogba terikat kontrak hingga 2027, petinggi klub telah menegaskan bahwa masa depannya dalam jangka panjang bergantung pada kemampuannya untuk tetap bugar dan tampil maksimal. Direktur Thiago Scuro sebelumnya mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak akan duduk bersama musim panas ini untuk mengevaluasi situasi, sehingga bulan terakhir musim ini menjadi ujian krusial bagi sang gelandang.
Scuro menjelaskan: "Ada dua kemungkinan: jika berhasil, dia akan kembali ke lapangan dan memberikan dampak bagi tim, atau jika tidak berhasil, tentu saja kedua belah pihak dapat duduk bersama musim panas mendatang untuk melakukan pembicaraan baru." Dengan pertandingan melawan tim-tim seperti Paris FC dan Auxerre yang akan datang, panggung telah siap untuk kebangkitan khas Pogba.