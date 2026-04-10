Kapten Monaco itu dengan cepat menyoroti dampak yang bisa diberikan Pogba saat klub memasuki pekan-pekan terakhir musim ini. Meskipun musim ini terasa mengecewakan karena sang pemain Prancis terpaksa absen dalam waktu lama, rekan-rekan setimnya tetap sangat menyadari kualitas yang ia bawa ke ruang ganti dan lapangan.

"Paul, menurut saya ini musim yang agak rumit baginya. Antara cedera dan hasil yang buruk, tidak selalu mudah. Dia pasti akan menjadi penting di akhir musim, dalam beberapa pertandingan terakhir ini, untuk memberikan sesuatu yang ekstra dan berusaha melangkah sejauh mungkin. Dia pemain yang luar biasa, kita semua tahu itu, dan dia juga orang yang luar biasa," kata Zakaria tentang rekan setimnya kepada RMC Sport.