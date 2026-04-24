Kapten masa depan? Liverpool mendapat peringatan 'tanda bahaya' terkait Dominik Szoboszlai di tengah pembicaraan kontrak dan rumor transfer ke Real Madrid

Berbicara melalui Grosvenor Casino, mantan peraih treble itu menekankan bahwa klub tidak boleh membiarkan "pengubah permainan" serba bisa seperti itu memasuki fase akhir kontraknya. McAllister menyoroti ketangguhan fisik sang gelandang serta keahliannya dalam situasi bola mati sebagai alasan mengapa ia dengan cepat menjadi idola para pendukung.

Membahas perlunya perjanjian baru dan kontribusi atletik Szoboszlai yang luar biasa, McAllister mengatakan kepada Liverpool Echo: "Saya yakin saat ini, hal itu sedang menjadi perhatian Liverpool. Ketika masa kontrak tinggal kurang dari dua tahun, alarm seharusnya mulai berbunyi sedikit. Tapi saya yakin mereka terus berdiskusi untuk memperpanjangnya karena dia adalah rekrutan yang fantastis, dan dia benar-benar telah tumbuh menjadi pemain yang layak mengenakan seragam itu.

"Dia adalah pembeda. Lagi pula, ketika kita membicarakan situasi bola mati, beberapa tendangan bebas yang bisa dia cetak sungguh luar biasa. Dia telah mencetak gol-gol yang memukau serta memberikan assist. Namun, hal yang menonjol dari Szoboszlai adalah, dia adalah atlet yang luar biasa. Dia mencakup area lapangan yang luas.

"Saran saya untuk setiap pemain di klub mana pun adalah jika Anda berlari sejauh yang Szoboszlai lakukan, Anda akan selalu menjadi favorit para penggemar, karena Anda menunjukkan kepada para penggemar bahwa Anda akan memberikan segalanya. Baik saat dia menyerang maupun saat dia berlari kembali untuk membantu barisan pertahanan, dia adalah atlet yang fenomenal."