Kapten masa depan? Liverpool mendapat peringatan 'tanda bahaya' terkait Dominik Szoboszlai di tengah pembicaraan kontrak dan rumor transfer ke Real Madrid
The Reds didesak untuk mempertahankan bintang andalan mereka
Szoboszlai telah menjadi sosok kunci di Anfield sejak kedatangannya dari RB Leipzig dengan nilai transfer £60 juta ($81 juta), mencetak 12 gol dan menyumbang sembilan assist dalam 48 penampilannya musim ini. Meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028, pemain berusia 25 tahun ini mendekati titik kritis dua tahun yang sering kali menarik minat klub-klub elit Eropa. Mantan gelandang Liverpool, McAllister, kini mendesak jajaran petinggi klub untuk bertindak proaktif guna menghargai kerja keras dan kemampuan mencetak gol sang pemain asal Hungaria.
McAllister mengidentifikasi sebuah terobosan
Berbicara melalui Grosvenor Casino, mantan peraih treble itu menekankan bahwa klub tidak boleh membiarkan "pengubah permainan" serba bisa seperti itu memasuki fase akhir kontraknya. McAllister menyoroti ketangguhan fisik sang gelandang serta keahliannya dalam situasi bola mati sebagai alasan mengapa ia dengan cepat menjadi idola para pendukung.
Membahas perlunya perjanjian baru dan kontribusi atletik Szoboszlai yang luar biasa, McAllister mengatakan kepada Liverpool Echo: "Saya yakin saat ini, hal itu sedang menjadi perhatian Liverpool. Ketika masa kontrak tinggal kurang dari dua tahun, alarm seharusnya mulai berbunyi sedikit. Tapi saya yakin mereka terus berdiskusi untuk memperpanjangnya karena dia adalah rekrutan yang fantastis, dan dia benar-benar telah tumbuh menjadi pemain yang layak mengenakan seragam itu.
"Dia adalah pembeda. Lagi pula, ketika kita membicarakan situasi bola mati, beberapa tendangan bebas yang bisa dia cetak sungguh luar biasa. Dia telah mencetak gol-gol yang memukau serta memberikan assist. Namun, hal yang menonjol dari Szoboszlai adalah, dia adalah atlet yang luar biasa. Dia mencakup area lapangan yang luas.
"Saran saya untuk setiap pemain di klub mana pun adalah jika Anda berlari sejauh yang Szoboszlai lakukan, Anda akan selalu menjadi favorit para penggemar, karena Anda menunjukkan kepada para penggemar bahwa Anda akan memberikan segalanya. Baik saat dia menyerang maupun saat dia berlari kembali untuk membantu barisan pertahanan, dia adalah atlet yang fenomenal."
Calon pemimpin masa depan
Selain statistik teknisnya, Szoboszlai semakin dipandang sebagai penerus alami jabatan kapten Virgil van Dijk berkat pengalamannya memimpin tim nasional Hongaria. Gaya bermainnya yang tanpa pamrih dan kepemimpinannya melalui tindakan dilaporkan telah membuat para pemain senior di ruang ganti Anfield terkesan.
Menjelaskan mengapa pemain bernomor punggung delapan ini cocok untuk mengenakan ban kapten dan menyampaikan penilaian positif Van Dijk sendiri, McAllister menambahkan: "Kapten memiliki berbagai gaya. Virgil sangat tenang dan sangat kokoh di lini belakang. Dia menunjukkan ketenangan, dan dia bukan tipe yang mengepalkan tinju atau terus-menerus berteriak pada rekan setimnya. Namun, gaya bermain Szoboszlai menjadikannya sosok yang berpotensi menjadi kapten.
"Dia sudah menjadi kapten negaranya, bukan? Dan yang dia tunjukkan adalah kerja kerasnya di samping kemampuannya yang jelas. Cara dia bersikap di lapangan dan kerja kerasnya yang murni seharusnya menjadi inspirasi bagi orang-orang di sampingnya. Itulah yang membuatnya menjadi calon kapten bagi Liverpool."
Bayangan Madrid yang semakin mendekat
Narasi seputar masa depan Szoboszlai telah berubah setelah pengakuan dari manajer timnas Hongaria, Marco Rossi, yang menyatakan bahwa gelandang tersebut telah memandang Madrid sebagai tujuan akhir kariernya sejak kecil. Meskipun Rossi mengakui bahwa kemungkinan Szoboszlai tetap bertahan di Liverpool masih sangat besar, komentarnya dilaporkan telah membuat para petinggi di Bernabeu waspada. Liverpool kini menghadapi musim panas yang penuh tantangan, di mana mereka harus menyeimbangkan keinginan untuk mempertahankan bintang andalan mereka dengan kenyataan mengenai ambisi karier jangka panjang sang pemain di Spanyol.