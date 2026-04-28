Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan Robin van Persie setelah kembali tampil gemilang di Liga Premier

Kapten United telah mencapai tonggak sejarah penting setelah menyamai rekor legenda klub Ronaldo dalam hal kontribusi gol di Liga Premier. Dalam kemenangan 2-1 United atas Brentford pada Senin lalu, Fernandes memberikan umpan kunci yang diselesaikan Benjamin Sesko untuk menggandakan keunggulan.

Umpan tersebut menandai keterlibatan gol ke-140 Fernandes di kompetisi ini, sehingga ia menyamai rekor yang dicapai oleh mantan rekan setimnya. Yang menarik, sang maestro lini tengah mencapai angka ini dalam 11 pertandingan lebih sedikit daripada Ronaldo, yang mengumpulkan statistiknya selama dua periode berbeda di klub tersebut.