Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan Robin van Persie setelah kembali tampil gemilang di Liga Premier
Fernandes menyamai jumlah kontribusi gol Ronaldo
Kapten United telah mencapai tonggak sejarah penting setelah menyamai rekor legenda klub Ronaldo dalam hal kontribusi gol di Liga Premier. Dalam kemenangan 2-1 United atas Brentford pada Senin lalu, Fernandes memberikan umpan kunci yang diselesaikan Benjamin Sesko untuk menggandakan keunggulan.
Umpan tersebut menandai keterlibatan gol ke-140 Fernandes di kompetisi ini, sehingga ia menyamai rekor yang dicapai oleh mantan rekan setimnya. Yang menarik, sang maestro lini tengah mencapai angka ini dalam 11 pertandingan lebih sedikit daripada Ronaldo, yang mengumpulkan statistiknya selama dua periode berbeda di klub tersebut.
Mencapai keseimbangan statistik di Old Trafford
Karakteristik statistik Fernandes menyoroti perannya yang sangat penting bagi tim, baik sebagai penuntas peluang yang tajam maupun sebagai pengatur serangan yang kreatif. Ia kini telah mencatatkan angka yang sangat seimbang, yakni 70 gol dan 70 assist di Liga Premier. Sebaliknya, rekor Ronaldo dengan 140 kontribusi lebih condong ke arah mencetak gol, yang terdiri dari 103 gol dan 37 assist.
Fernandes juga telah bergabung dengan kelompok elit dalam hal konsistensi. Ia adalah pemain Manchester United pertama yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh atau lebih penampilan beruntun di Liga Premier sejak Van Persie mencatatkan rekor sepuluh pertandingan berturut-turut antara November 2012 dan Januari 2013.
Performa gemilang Fernandes di kandang
Old Trafford telah menjadi benteng bagi sang kapten, yang kini menjadi pemain ketiga Manchester United yang mencetak gol atau memberikan assist dalam delapan pertandingan berturut-turut di Liga Premier di Theatre of Dreams. Ia mengikuti jejak Ronaldo, yang mencatatkan rekor sepuluh pertandingan berturut-turut pada 2008, dan Wayne Rooney, yang mencatatkan delapan pertandingan berturut-turut pada 2010.
Performa kandang yang konsisten ini telah membantu mengantarkan Fernandes ke puncak klasemen individu musim ini. Ia berada di jalur yang tepat untuk memenangkan penghargaan Golden Playmaker, setelah mencatatkan 19 assist sejauh musim ini. Hal ini membuatnya unggul sembilan assist dari pesaing terdekatnya di Liga Premier, Rayan Cherki dari Manchester City (sepuluh) dan penyerang West Ham, Jarrod Bowen (sepuluh).
Mengejar rekor Henry dan De Bruyne
Dengan empat pertandingan tersisa di musim ini, Fernandes berada di ambang memecahkan rekor assist terbanyak sepanjang masa di Premier League dalam satu musim. Ia hanya membutuhkan dua assist lagi untuk melampaui rekor legendaris sebanyak 20 assist, yang saat ini dipegang bersama oleh ikon Arsenal Thierry Henry (2002-03) dan legenda Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20).
Mengingat performa dan frekuensi ciptakan peluangnya saat ini, rekor tersebut tampaknya sudah dalam jangkauan. Jika Fernandes berhasil mencapainya, hal itu akan semakin mengukuhkan posisinya di antara gelandang kreatif terbaik yang pernah menghiasi kasta tertinggi sepak bola Inggris.