Kapten Manchester United Bruno Fernandes dan penyerang Manchester City Khadija Shaw dinobatkan sebagai pemenang penghargaan FWA Footballer of the Year
Red Devils dan Cityzens meraih kemenangan
Fernandes menjadi pemain United pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Wayne Rooney pada 2010, berkat penampilan gemilangnya yang mencatatkan delapan gol dan 19 assist di Liga Premier. Ia mengungguli Declan Rice dari Arsenal dan Erling Haaland dari City untuk merebut posisi teratas setelah memastikan kembalinya United ke Liga Champions. Sementara itu, Shaw dinobatkan sebagai Pemain Sepak Bola Wanita Terbaik Tahun Ini setelah membawa City meraih gelar WSL pertama mereka dalam satu dekade dengan 19 gol di liga.
Mengejar rekor legendaris
Penghargaan dari FWA ini menandai musim di mana kedua pemain tersebut nyaris mencapai pencapaian bersejarah. Fernandes, yang kini berusia 31 tahun, saat ini hanya butuh satu assist lagi untuk menyamai rekor sepanjang masa Liga Premier sebanyak 20 assist dalam satu musim, yang dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Di kategori wanita, Shaw mengungguli Alessia Russo dan Lauren James untuk bergabung dengan Sam Kerr dan Fran Kirby sebagai satu-satunya pemain yang memenangkan trofi tersebut pada dua kesempatan terpisah.
Bruno meraih status elite sementara Shaw bersiap hengkang
Dengan meraih penghargaan ini, Fernandes bergabung dalam jajaran legenda Manchester United yang gemilang, termasuk Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, George Best, dan Sir Bobby Charlton. Perannya yang besar menjadi pendorong utama kebangkitan klub musim ini.
Sebaliknya, meskipun berperan penting dalam kesuksesan City meraih gelar, Shaw dipastikan akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir musim panas ini. Dengan 110 gol dalam 133 penampilan, ia dilaporkan menarik minat besar dari Chelsea dan beberapa klub Amerika.
Upaya pemecahan rekor dan kisah-kisah transfer
Fernandes masih memiliki tiga pertandingan tersisa untuk memecahkan rekor assist secara mutlak dan semakin mengokohkan posisi akhir United di klasemen liga. Bagi Shaw, fokusnya tetap pada upaya meraih Sepatu Emas WSL untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sebelum kepergiannya yang diperkirakan pada musim panas dari Joie Stadium. Kemungkinan kepindahannya ke klub rival domestik atau transfer menggiurkan ke Amerika Serikat kemungkinan besar akan mendominasi berita utama jendela transfer mendatang. Sementara itu, kedua klub Manchester tengah menghadapi masa transisi saat mereka berupaya membangun fondasi dari kesuksesan individu ini untuk musim depan.