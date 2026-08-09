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Kapten Man Utd berikutnya? Mason Mount jadi satu dari empat nama yang diusulkan mantan bintang Manchester United peraih gelar Premier League ketika masa depan Bruno Fernandes mulai dipertanyakan
Mount senilai £55 juta berharap bisa bersinar bersama Fernandes
Status seperti itu untuk mantan bintang Chelsea dan pemain internasional Inggris tersebut mungkin akan mengejutkan sebagian pihak, mengingat Mount kesulitan menemukan performa terbaik dan menjaga kebugaran sepanjang tiga musim di apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’. Namun, ia memang dibeli dengan biaya £55 juta ($74 juta) dan kini berusia 27 tahun. Mount memenangkan Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub FIFA di Stamford Bridge.
Ia berharap dapat mengisi peran penting bersama Fernandes saat United membidik gelar domestik dan kontinental pada 2026-27. Kapten berpengaruh di Old Trafford itu mencatat sejarah Premier League dalam urusan assist musim lalu, tetapi kontraknya saat ini hanya tersisa satu tahun lagi, dengan opsi perpanjangan 12 bulan.
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Kapten Manchester United berikutnya: Siapa yang akan mewarisi ban kapten dari Fernandes?
Manchester United melakukan segala yang mereka bisa untuk menyiapkan kontrak baru bagi Fernandes, yang akan berusia 32 tahun pada September, tetapi mereka sadar akan tiba saatnya dia pergi, mungkin sebagai legenda modern.
Siapa yang akan mengenakan ban kapten pada saat itu? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Sharpe, mantan winger Manchester United peraih gelar Premier League itu, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL: “Kapten? Saya rasa Harry Maguire telah melakukan pekerjaan itu dengan cukup baik pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Saya yakin Anda bisa mengandalkannya. [Lisandro] Martinez di lini belakang, saya rasa dia mungkin punya kapasitas menjadi kapten.
“Saya pikir jika dia bisa tetap bugar dan bermain seperti yang dia lakukan pada musim-musim sebelumnya, Mason Mount, dengan pengalamannya, akan selalu punya peluang. Saya pikir dia belum tentu memimpin dengan rasa takut, tetapi memimpin lewat teladan. Saya rasa ada beberapa nama di sana.
“Saya tidak tahu apakah Kobbie [Mainoo] banyak bicara di ruang ganti, tetapi jelas ada beberapa nama. Saya tidak tahu, mungkin jika Bruno benar-benar pergi dalam beberapa musim ke depan, maka seseorang bisa datang yang juga akan dipandang sebagai kapten.”
Manchester United sedang mengupayakan kontrak baru untuk Fernandes
United sangat ingin memastikan bahwa hari ketika Fernandes mengucapkan salam perpisahan masih jauh dari sekarang. Ia sebelumnya pernah dikaitkan dengan tim-tim di Liga Pro Saudi, sementara klub-klub papan atas di seluruh Eropa akan dengan senang hati menyambut kesempatan untuk merekrut pemain yang sudah terbukti ke dalam skuad mereka.
Mereka yang berada di Old Trafford didesak untuk melakukan apa pun yang diperlukan demi mempertahankan sosok yang didatangkan dari Sporting pada Januari 2020 itu di lingkungannya saat ini, dengan mantan striker Manchester United Michael Owen baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Jika saya adalah Manchester United, saya benar-benar akan melakukan segalanya.
“Ada aturan dan regulasi serta hal-hal seperti itu. Hal-hal yang membuat Anda berpikir, ‘yah, usianya sudah sekian dan Anda seharusnya tidak membayar ini, Anda seharusnya tidak memberikan kontrak panjang, Anda seharusnya tidak melakukan ini’. Tetapi terkadang, seorang pemain begitu penting, begitu penting, sampai saya pikir kadang-kadang Anda harus melanggar aturan.
“Jika saya adalah Manchester United, saya tidak akan sanggup menjalani musim tanpa dia. Dia memang sepenting itu. Lupakan usianya, lupakan yang lainnya. Dia adalah sosok yang wajib dipertahankan jika Manchester United ingin terus melanjutkan progres mereka.”
- Getty
Bursa transfer dibuka dalam hitung mundur menuju musim 2026-27
Fernandes telah kembali bergabung ke skuad United setelah kiprahnya bersama Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026. Ia sedang berupaya mengembalikan kebugaran penuhnya untuk pertandingan.
Michael Carrick, dengan pembicaraan soal gelar yang kembali menguat di Manchester, akan melihat timnya memulai kampanye 2026-27 mereka melawan Hull City yang baru promosi pada 22 Agustus. Mereka ingin Fernandes sudah terikat kontrak baru pada saat itu, sambil juga berupaya mendatangkan lebih banyak wajah baru selagi jendela transfer musim panas tetap terbuka hingga 1 September.
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