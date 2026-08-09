Manchester United melakukan segala yang mereka bisa untuk menyiapkan kontrak baru bagi Fernandes, yang akan berusia 32 tahun pada September, tetapi mereka sadar akan tiba saatnya dia pergi, mungkin sebagai legenda modern.

Siapa yang akan mengenakan ban kapten pada saat itu? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Sharpe, mantan winger Manchester United peraih gelar Premier League itu, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL: “Kapten? Saya rasa Harry Maguire telah melakukan pekerjaan itu dengan cukup baik pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Saya yakin Anda bisa mengandalkannya. [Lisandro] Martinez di lini belakang, saya rasa dia mungkin punya kapasitas menjadi kapten.

“Saya pikir jika dia bisa tetap bugar dan bermain seperti yang dia lakukan pada musim-musim sebelumnya, Mason Mount, dengan pengalamannya, akan selalu punya peluang. Saya pikir dia belum tentu memimpin dengan rasa takut, tetapi memimpin lewat teladan. Saya rasa ada beberapa nama di sana.

“Saya tidak tahu apakah Kobbie [Mainoo] banyak bicara di ruang ganti, tetapi jelas ada beberapa nama. Saya tidak tahu, mungkin jika Bruno benar-benar pergi dalam beberapa musim ke depan, maka seseorang bisa datang yang juga akan dipandang sebagai kapten.”