Van Dijk mengakui bahwa ia membutuhkan kejelasan dan keyakinan sebelum berkomitmen untuk melanjutkan tugas internasionalnya. Namun, saat berbicara soal pertukarannya dengan Xavi, bintang Liverpool itu menegaskan bahwa tidak butuh banyak bujukan setelah parameter yang tepat ditetapkan.

"Jelas itu adalah keputusan besar," kata Van Dijk. "Saya harus merasakan kepercayaan diri serta perpaduan antara rasa hormat, kegembiraan, dan semua yang saya inginkan. Dan itu sudah saya rasakan sejak detik pertama, jadi percakapan itu tidak perlu berlangsung terlalu lama."

Sang bek kini antusias memulai babak berikutnya dalam karier internasionalnya. Ia menambahkan: "Itu sangat baik, jadi saya benar-benar menantikan untuk berkumpul lagi demi empat pertandingan penting. Mari jadikan setidaknya dua tahun ke depan sebagai masa yang luar biasa."



