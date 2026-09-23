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Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengungkap alasan dia menolak pensiun dari timnas Belanda setelah pembicaraan 'besar' dengan Xavi
Masa depan Belanda terjamin
Pemain internasional dengan 96 caps itu sempat mempertimbangkan untuk mundur dari tim nasional setelah tersingkir memalukan dari Piala Dunia. Ronald Koeman meninggalkan jabatannya setelah kekalahan mengejutkan di babak 32 besar dari Maroko pada Juni, yang membuat bek tengah itu merenungkan masa depannya di level internasional.
Namun, penunjukan mantan pelatih Barcelona Xavi sebagai pelatih kepala baru tim nasional mengubah situasi. Pertukaran yang sangat produktif antara keduanya meyakinkan sang bek untuk berkomitmen pada siklus mendatang dan tetap tersedia untuk dipilih.
- AFP
Percakapan yang lugas
Van Dijk mengakui bahwa ia membutuhkan kejelasan dan keyakinan sebelum berkomitmen untuk melanjutkan tugas internasionalnya. Namun, saat berbicara soal pertukarannya dengan Xavi, bintang Liverpool itu menegaskan bahwa tidak butuh banyak bujukan setelah parameter yang tepat ditetapkan.
"Jelas itu adalah keputusan besar," kata Van Dijk. "Saya harus merasakan kepercayaan diri serta perpaduan antara rasa hormat, kegembiraan, dan semua yang saya inginkan. Dan itu sudah saya rasakan sejak detik pertama, jadi percakapan itu tidak perlu berlangsung terlalu lama."
Sang bek kini antusias memulai babak berikutnya dalam karier internasionalnya. Ia menambahkan: "Itu sangat baik, jadi saya benar-benar menantikan untuk berkumpul lagi demi empat pertandingan penting. Mari jadikan setidaknya dua tahun ke depan sebagai masa yang luar biasa."
Membangun fondasi pertahanan
Di luar panggung internasional, Van Dijk terus menjadi jangkar lini belakang Liverpool yang tangguh. Liverpool baru-baru ini meraih kemenangan 1-0 atas Bournemouth di Premier League pada Minggu, yang menandai clean sheet ketiga mereka secara beruntun di kompetisi domestik. Ini adalah pencapaian yang belum terulang sejak tiga laga pembuka Arne Slot pada musim 2024-25.
Sang kapten juga cepat memberikan kredit kepada seluruh tim atas soliditas pertahanan mereka. "Clean sheet selalu menjadi pertanda bagus," jelas Van Dijk. "Para pemain di depan dan para gelandang bekerja keras, dan itu menjadi fondasi yang sangat bagus untuk dibangun."
Van Dijk juga menyoroti kemitraannya yang terus berkembang dengan rekrutan musim panas berusia 21 tahun, Jeremy Jacquet, sambil meminta sang pemain muda untuk tetap membumi meski mendapat pujian di awal. Ia berkata: "Dia sangat menjanjikan, tetapi semuanya bergantung padanya untuk terus bekerja keras dan tetap tenang. Masih ada hal-hal yang bisa kami tingkatkan, tetapi Anda belajar dengan memainkan pertandingan."
- DeFodi Images
Ujian Nations League menanti
Belanda akan langsung menghadapi ujian berat di bawah kepemimpinan baru Xavi. Belanda memulai jadwal UEFA Nations League mereka pada Kamis dengan laga besar melawan Jerman, yang kini dilatih mantan bos Liverpool Jurgen Klopp.
Bagi Van Dijk, ini menghadirkan peluang unik untuk berhadapan dengan mantan manajernya di level internasional. Ini juga menjadi titik awal krusial bagi skuad Belanda untuk bangkit dari kekecewaan mereka di Piala Dunia dan meletakkan fondasi bagi era Xavi.
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