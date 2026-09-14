Getty Images Sport
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Kapten Liverpool Virgil van Dijk akan menggelar pertemuan kedua dengan bos baru untuk memutuskan masa depannya di tengah ketidakpastian kontrak di Anfield
Pembicaraan krusial kedua dijadwalkan untuk kapten Belanda
Setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang mengecewakan dan berakhir di babak 32 besar, federasi sepak bola Belanda mengawasi perubahan besar di kursi pelatih. Ronald Koeman telah meninggalkan jabatannya, membuka jalan bagi mantan pelatih kepala Barcelona Xavi untuk mengambil alih tim nasional.
Pergantian ini menimbulkan keraguan atas peran berkelanjutan Van Dijk untuk negaranya. Untuk mendapatkan kejelasan, bek dengan 96 caps itu telah memulai pembicaraan dengan Xavi mengenai posisinya dalam skuad.
The Athletic melaporkan bahwa pertemuan resmi dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Keduanya juga sudah melakukan kontak awal pada pertengahan pekan ketika Liverpool menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Bek keras membidik Euro 2028
Meski sudah berusia 35 tahun, andalan Liverpool itu tetap yakin dengan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi sepakbola internasional. Ia memiliki ambisi jelas untuk membawa Belanda ke Kejuaraan Eropa berikutnya.
"Saya merasa masih bisa berkontribusi dan menjadi sosok penting bagi tim," kata Van Dijk saat membahas prospeknya di level internasional.
Bek tengah itu sepenuhnya siap menghadapi kenyataan bahwa manajer baru mungkin ingin membawa skuad ke arah yang berbeda. Namun, ia berharap visinya sejalan dengan rencana langsung Xavi.
"Jika kami punya pandangan yang sama soal itu, kami punya dua tahun yang baik di depan kami menuju Euro 2028," tambahnya. "Dan jika tidak, ya kita lihat saja nanti."
Ketidakpastian yang meluas hingga Anfield
Pencarian kejelasan oleh Van Dijk tidak terbatas pada level internasional. Bek veteran itu telah memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya saat ini bersama Liverpool, sehingga menimbulkan rasa ambiguitas terkait masa depannya di klub.
Laporan menyebut para petinggi Anfield tidak terburu-buru untuk menuntaskan perpanjangan kontrak. Diyakini bahwa negosiasi formal mengenai kontrak baru akan ditunda hingga tahun depan, memaksa sang kapten untuk fokus sepenuhnya pada penampilannya di lapangan.
Ketidakpastian ganda ini datang pada masa transisi yang sulit bagi Liverpool di bawah manajer Andoni Iraola. Raksasa Premier League itu tersendat pada awal musim ini, dengan tiga kali imbang dalam empat pertandingan pertama mereka setelah hasil seri akhir pekan yang mengecewakan melawan Fulham.
- AFP
Jadwal padat membayangi besar
Sebelum berangkat untuk tugas internasional, Van Dijk harus membantu memandu Liverpool asuhan Iraola yang tersendat melewati dua laga domestik beruntun. Liverpool menjamu Tottenham dalam duel Piala Liga pada Selasa, lalu dilanjutkan dengan pertemuan liga krusial pada Minggu melawan Bournemouth, mantan klub Iraola.
Setelah agenda klub berhenti sejenak, Belanda menghadapi jeda internasional empat pertandingan yang berat. Masa jabatan Xavi dimulai dengan laga pembuka Nations League bergengsi melawan Jerman, sebelum Belanda menjalani dua pertandingan melawan Serbia dan laga terakhir menghadapi Yunani.
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