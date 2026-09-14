Setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang mengecewakan dan berakhir di babak 32 besar, federasi sepak bola Belanda mengawasi perubahan besar di kursi pelatih. Ronald Koeman telah meninggalkan jabatannya, membuka jalan bagi mantan pelatih kepala Barcelona Xavi untuk mengambil alih tim nasional.

Pergantian ini menimbulkan keraguan atas peran berkelanjutan Van Dijk untuk negaranya. Untuk mendapatkan kejelasan, bek dengan 96 caps itu telah memulai pembicaraan dengan Xavi mengenai posisinya dalam skuad.

The Athletic melaporkan bahwa pertemuan resmi dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Keduanya juga sudah melakukan kontak awal pada pertengahan pekan ketika Liverpool menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions.



