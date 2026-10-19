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“Kapten kami!” Presiden FPF Pedro Proenca mendukung Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri perseteruan dengan Jorge Jesus dan kembali ke Portugal
Kapten yang diskors mendapat dukungan untuk kembali
Presiden FPF Proenca menegaskan Ronaldo tetap penting bagi tim nasional setelah ia secara dramatis meninggalkan skuad. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan pada jeda internasional baru-baru ini setelah berselisih dengan pelatih Jesus akibat minimnya waktu bermain.
FPF menjatuhkan skorsing sementara kepada sang penyerang setelah ia pergi, meski hukuman akhir belum diumumkan secara resmi. Kendati proses disipliner masih berlangsung, Proenca tetap yakin kapten tim itu masih memiliki peran besar di kancah internasional.
- AFP
'Kapten kami'
Ketegangan antara pemain dan pelatih itu bermula dari pertemuan kembali mereka baru-baru ini di level internasional setelah bekerja sama di Arab Saudi. Jesus melatih penyerang veteran itu musim lalu di Al-Nassr, tempat keduanya meraih gelar Liga Pro Saudi bersama sebelum mengambil alih tim nasional. Berbicara dalam acara FPF di Funchal, tempat kelahiran Ronaldo, Proenca secara terbuka menegaskan kembali pentingnya sang pemain veteran bagi sepakbola Portugal.
“Kita berada di tempat kelahiran sosok paling berharga yang pernah dihasilkan sepakbola Portugal: Cristiano Ronaldo, kapten kita,” kata Proenca, seperti dikutip ESPN. “Kapten kita, Cristiano Ronaldo, adalah salah satu sosok kunci bagi kita.”
Ronaldo bersedia menerima penalti
Dalam pernyataan publiknya, Ronaldo menanggapi konsekuensi disipliner langsung dari kepergiannya yang tak terduga dari pemusatan latihan tim nasional. Penyerang itu menegaskan bahwa ia akan menerima hukuman apa pun yang diputuskan FPF setelah peninjauan resmi mereka.
Meski hubungannya dengan Jesus memburuk, penyerang berpengalaman itu menegaskan bahwa komitmennya kepada negaranya tetap utuh. Ia kembali menyatakan keinginannya untuk terus membela Portugal di level internasional kapan pun memungkinkan.
- AFP
Laga-laga internasional November kian dekat
Portugal kini menghadapi periode krusial sementara federasi menentukan keputusan resmi terkait skorsing sementara Ronaldo. Pimpinan federasi akan berupaya menengahi kapten dan pelatih kepala agar keduanya dapat menjalin hubungan kerja yang baik ke depannya.
Portugal akan kembali berlaga dalam pertandingan kompetitif bulan depan, dengan dua laga penting UEFA Nations League menanti. Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan Wales pada November demi membangun momentum.
Perhatian kini tertuju pada pemilihan skuad Jesus berikutnya untuk melihat apakah keretakan hubungan itu dapat dipulihkan tepat waktu. Para pendukung akan mencermati apakah Ronaldo segera kembali membela tim nasional.
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