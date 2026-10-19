Presiden FPF Proenca menegaskan Ronaldo tetap penting bagi tim nasional setelah ia secara dramatis meninggalkan skuad. Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan pada jeda internasional baru-baru ini setelah berselisih dengan pelatih Jesus akibat minimnya waktu bermain.

FPF menjatuhkan skorsing sementara kepada sang penyerang setelah ia pergi, meski hukuman akhir belum diumumkan secara resmi. Kendati proses disipliner masih berlangsung, Proenca tetap yakin kapten tim itu masih memiliki peran besar di kancah internasional.