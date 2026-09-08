AFP
Diterjemahkan oleh
Kapten Juventus Manuel Locatelli terancam absen selama tiga bulan saat krisis lini tengah Luciano Spalletti semakin memburuk
Locatelli menjalani operasi untuk cedera meniskus
Kapten Juventus itu mengalami cedera tersebut saat bermain imbang sengit melawan rival AC Milan pada hari Minggu di Allianz Stadium. Seusai pertandingan, pemain berusia 28 tahun itu menjalani pemeriksaan medis menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan rasa tidak nyaman pada lututnya. Hasil tes mengonfirmasi kekhawatiran terburuk staf medis Juventus, dengan menunjukkan adanya cedera signifikan pada meniskus eksternalnya yang memerlukan tindakan segera. Untuk memastikan pemulihan penuh, klub memilih prosedur operasi untuk memperbaiki kerusakan tersebut, alih-alih sekadar mengangkat jaringan yang terdampak.
Menurut Tuttosport, solusi medis yang dipilih adalah jahitan meniskus, solusi yang lebih kuat tetapi dengan waktu pemulihan setidaknya tiga bulan. Meski pendekatan ini menawarkan hasil jangka panjang yang lebih tahan lama bagi karier sang pemain, hal itu praktis membuat Locatelli harus menepi hingga jeda musim dingin.
- Getty Images
Opsi lini tengah untuk Spalletti kian menipis
Waktu absennya Locatelli tidak bisa lebih buruk bagi Juventus, karena lini tengah mereka sudah beroperasi di titik kritis. Klub saat ini sedang menghadapi krisis jangka panjang tanpa Khephren Thuram, yang terpaksa menjalani operasi untuk menangani sindrom femoro-patellar. Gelandang Prancis itu diperkirakan baru akan kembali tampil kompetitif pada 2027, meninggalkan lubang besar di jantung lini tengah yang sebelumnya ikut diisi oleh Locatelli.
Masalah ini makin rumit dengan perjuangan yang masih berlangsung untuk menjaga personel kunci lain tetap berada di lapangan. Pemain internasional Amerika Serikat Weston McKennie terpaksa absen dalam dua pertandingan terakhir karena kelelahan otot yang berkepanjangan, sementara rekrutan musim panas Pape Sarr masih belum memberi dampak signifikan. Sarr datang dari Tottenham Hotspur dengan masalah otot ringan dan belum memiliki persiapan pramusim yang diperlukan untuk langsung diintegrasikan ke starting XI.
Kekhawatiran cedera yang lebih luas di skuad Juventus
Masalah bagi Juventus jauh melampaui lini tengah, dengan beberapa area lain di lapangan juga terdampak oleh badai cedera yang sedang melanda. Penyerang andalan Kenan Yildiz masih akan absen dalam jangka panjang setelah menjalani operasi pada kakinya, dengan kepulangannya diperkirakan baru terjadi setelah jeda internasional November. Hilangnya kreativitas Yildiz di sepertiga akhir lapangan sudah terasa dalam sejumlah hasil imbang belakangan ini, dan absennya tambahan Manuel Locatelli yang biasanya mendistribusikan bola dari lini dalam hanya makin memperparah kesulitan tim untuk membongkar blok pertahanan disiplin di Serie A.
Di sisi lain, kedalaman lini belakang juga sedang diuji. Jeff Ekhator dan Juan Cabal saat ini sama-sama menepi dan diperkirakan masih akan absen sekitar satu bulan lagi saat mereka memulihkan diri dari masalah masing-masing. Sementara itu, pemain internasional Italia Andrea Cambiaso sedang mengalami keseleo pergelangan kaki ringan, meski ada harapan ia bisa kembali ke dalam skuad lebih cepat daripada rekan-rekannya.
- AFP
Penguatan generasi berikutnya dan peluang bagi pemain muda
Menghadapi minimnya opsi senior, Spalletti kini terpaksa melihat ke dalam jajaran pemain muda klub untuk menutup kekosongan tersebut. Skuad Juventus Next Gen, yang berkompetisi di kasta bawah sepakbola Italia, diperkirakan akan memberikan beberapa tambahan tenaga untuk sesi latihan tim utama dan skuad pada hari pertandingan. Satu nama yang kerap muncul dalam pembahasan teknis adalah Augusto Owusu, pemain muda bertalenta yang telah memukau para pemandu bakat lewat penampilannya bersama tim cadangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami