Kapten Juventus itu mengalami cedera tersebut saat bermain imbang sengit melawan rival AC Milan pada hari Minggu di Allianz Stadium. Seusai pertandingan, pemain berusia 28 tahun itu menjalani pemeriksaan medis menyeluruh untuk menentukan tingkat keparahan rasa tidak nyaman pada lututnya. Hasil tes mengonfirmasi kekhawatiran terburuk staf medis Juventus, dengan menunjukkan adanya cedera signifikan pada meniskus eksternalnya yang memerlukan tindakan segera. Untuk memastikan pemulihan penuh, klub memilih prosedur operasi untuk memperbaiki kerusakan tersebut, alih-alih sekadar mengangkat jaringan yang terdampak.

Menurut Tuttosport, solusi medis yang dipilih adalah jahitan meniskus, solusi yang lebih kuat tetapi dengan waktu pemulihan setidaknya tiga bulan. Meski pendekatan ini menawarkan hasil jangka panjang yang lebih tahan lama bagi karier sang pemain, hal itu praktis membuat Locatelli harus menepi hingga jeda musim dingin.