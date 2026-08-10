Kapten timnas Inggris itu telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya saat ini bersama Bayern, tetapi kekhawatiran bahwa ia mungkin sedang mencari jalan keluar dari Allianz Arena segera ditepis oleh laporan terbaru. Kane dikabarkan akan menggelar pembicaraan dengan raksasa Jerman itu pekan ini mengenai perpanjangan kontrak, setibanya kembali untuk latihan pramusim.

Kontrak Kane saat ini, yang disebut-sebut bernilai £21,5 juta per tahun, masih tersisa satu tahun, dan ada keinginan dari semua pihak untuk memperpanjang kesepakatan tersebut. Dengan musim baru di depan mata, klub ingin menghindari gangguan yang tidak perlu terkait status kontrak sang bintang, demi memastikan fokus tetap sepenuhnya tertuju pada upaya merebut kembali dominasi, baik di kompetisi domestik maupun di panggung Eropa.