AFP
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Kapten Inggris Harry Kane siap menolak kembali ke Tottenham demi kontrak baru jangka panjang di Bayern Munich
Kane bersiap untuk bertahan lama di Bavaria
Kapten timnas Inggris itu telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya saat ini bersama Bayern, tetapi kekhawatiran bahwa ia mungkin sedang mencari jalan keluar dari Allianz Arena segera ditepis oleh laporan terbaru. Kane dikabarkan akan menggelar pembicaraan dengan raksasa Jerman itu pekan ini mengenai perpanjangan kontrak, setibanya kembali untuk latihan pramusim.
Kontrak Kane saat ini, yang disebut-sebut bernilai £21,5 juta per tahun, masih tersisa satu tahun, dan ada keinginan dari semua pihak untuk memperpanjang kesepakatan tersebut. Dengan musim baru di depan mata, klub ingin menghindari gangguan yang tidak perlu terkait status kontrak sang bintang, demi memastikan fokus tetap sepenuhnya tertuju pada upaya merebut kembali dominasi, baik di kompetisi domestik maupun di panggung Eropa.
- Getty Images
Kontrak baru berdurasi tiga tahun sudah diajukan
Menurut The Times, Kane akan ditawari kontrak baru berdurasi tiga tahun, yang akan berlaku hingga sebulan sebelum ia genap berusia 36 tahun. Komitmen seperti itu akan menjadi pernyataan niat yang signifikan dari sang pemain maupun klub, yang secara efektif mencakup sisa tahun-tahun puncak dari karier gemilang Kane.
Sebelumnya sempat muncul anggapan di sejumlah pihak bahwa Kane akan mempertimbangkan kembali ke Premier League, dengan mantan klubnya Tottenham Hotspur termasuk di antara peminat, setelah ia memenangi trofi-trofi besar bersama Bayern. Narasi "raja pulang kampung" kerap memikat para penggemar sepakbola, dan banyak yang memperkirakan Kane pada akhirnya akan kembali ke London untuk menuntaskan apa yang ia mulai. Namun, kenyataan kesuksesannya di Jerman telah menggeser prioritas tersebut.
Rekor Shearer dikesampingkan
Kane kini hanya terpaut 47 gol dari rekor sepanjang masa pencetak gol Premier League milik Alan Shearer yang berjumlah 260. Selama bertahun-tahun, upaya mengejar pencapaian bersejarah Shearer dipandang sebagai salah satu pendorong utama karier Kane di Inggris, dan banyak ahli statistik meyakini bahwa itu hanya soal 'kapan', bukan 'apakah', ia akan memecahkannya.
Namun, setelah memenangi dua gelar Bundesliga, Kane kini justru memprioritaskan untuk menjuarai Liga Champions dan meyakini Bayern mampu melakukannya. Trofi bergengsi Eropa itu tetap menjadi tujuan utama bagi Kane, yang sempat nyaris memenanginya bersama Tottenham pada 2019. Ia memandang raksasa Bavaria itu sebagai salah satu dari sedikit klub di sepak bola dunia yang menyediakan platform terjamin untuk bersaing hingga fase penentuan turnamen di setiap musim.
- Getty Images
Ambisi Ballon d'Or di Bavaria
Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi untuk Bayern musim lalu, sehingga total koleksinya menjadi 146 gol dalam tiga tahun di Bavaria. Angka-angka luar biasa ini menempatkannya kuat dalam perbincangan untuk penghargaan individu tertinggi di dunia sepakbola. Pemain berusia 33 tahun itu juga menjadi favorit saat ini untuk memenangkan Ballon d’Or, yang akan diserahkan di London pada Oktober. Kemampuannya untuk mempertahankan level performa setinggi itu di liga dan tim nasional telah membungkam kritik yang menyebut ia mungkin akan kesulitan di luar ekosistem Tottenham Hotspur.
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