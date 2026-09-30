Saat ditanya apakah putusan soal City menjadi bahan pembicaraan di dalam skuad, Kane mengakui dirinya sama sekali tidak tahu. "Sejujurnya, hari ini saya bahkan benar-benar baru tahu beritanya sampai setelah pertandingan," ujarnya. "Saya seharian tidak melihat ponsel. Saya tidak bisa mengomentarinya sekarang. Saya yakin dalam beberapa hari ke depan ini akan dibicarakan secara santai. Saya selalu bilang ketika kami di sini, kami bersama England."

Striker tajam itu menambahkan bahwa Anderson dan Guehi akan menangani situasi tersebut setelah kembali menjalankan tugas di klub, sembari menilai penampilan tim. "Tugas selesai, itu penampilan yang profesional," kata Kane. "Kami fokus pada England dan mereka tentu akan menanganinya ketika kembali nanti. Dari sudut pandang kami, sekarang semuanya soal Kroasia pada Sabtu."

Sementara itu, Tuchel menegaskan bahwa ia belum mengecek kondisi para pemain Manchester City yang ada di timnya. "Tidak," aku sang manajer ketika ditanya apakah ia perlu menjaga pasangan tersebut. "Sekarang saya jadi merasa bersalah. Saya memang tidak melakukannya karena saya hanya fokus pada semua yang harus kami tangani di sini dan mempersiapkan tim. Saya tidak membicarakan masalah itu dengan mereka dan saya tidak akan mengomentarinya.

"Saya pikir Marc hari ini tampil benar-benar luar biasa setelah pertandingan yang sulit melawan Spanyol. Reaksinya berada di level tertinggi dan Elliot Anderson juga menjalani pertandingan yang bagus."



