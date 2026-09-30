ZUMA Press Wire
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Kapten Inggris Harry Kane membeberkan reaksi di kamp Inggris setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas pelanggaran aturan keuangan
City dinyatakan bersalah sebelum kemenangan Inggris
Premier League menjatuhkan sebuah kejutan besar pada Selasa sore, dengan mengonfirmasi bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran aturan finansial. Komisi independen memutuskan bahwa raksasa Etihad itu menggunakan perjanjian 'palsu' antara 2009 dan 2018 untuk secara keliru mendongkrak pendapatan dan menekan biaya.
Pengumuman besar ini datang hanya beberapa jam sebelum Inggris turun ke lapangan di Praha. Tim asuhan Thomas Tuchel meraih kemenangan 2-0 yang nyaman atas Ceko di Nations League, bangkit dari kekalahan pada laga pembuka melawan juara Piala Dunia, Spanyol.
Meski ada kabar terbaru mengenai klub mereka, dua pemain City, Elliot Anderson dan Marc Guehi, sama-sama menjadi starter dalam pertandingan tersebut. Tim tuan rumah memainkan sebagian besar laga dengan 10 orang setelah Pavel Sulc menerima kartu merah akibat tekel terlambat terhadap Anderson usai tinjauan VAR. Penyerang Barcelona Anthony Gordon membuka skor sesaat setelah jeda, sebelum Kane memastikan hasil pada menit ke-69.
- ZUMA Press Wire
Kane dan Tuchel membahas kabar mengejutkan itu
Saat ditanya apakah putusan soal City menjadi bahan pembicaraan di dalam skuad, Kane mengakui dirinya sama sekali tidak tahu. "Sejujurnya, hari ini saya bahkan benar-benar baru tahu beritanya sampai setelah pertandingan," ujarnya. "Saya seharian tidak melihat ponsel. Saya tidak bisa mengomentarinya sekarang. Saya yakin dalam beberapa hari ke depan ini akan dibicarakan secara santai. Saya selalu bilang ketika kami di sini, kami bersama England."
Striker tajam itu menambahkan bahwa Anderson dan Guehi akan menangani situasi tersebut setelah kembali menjalankan tugas di klub, sembari menilai penampilan tim. "Tugas selesai, itu penampilan yang profesional," kata Kane. "Kami fokus pada England dan mereka tentu akan menanganinya ketika kembali nanti. Dari sudut pandang kami, sekarang semuanya soal Kroasia pada Sabtu."
Sementara itu, Tuchel menegaskan bahwa ia belum mengecek kondisi para pemain Manchester City yang ada di timnya. "Tidak," aku sang manajer ketika ditanya apakah ia perlu menjaga pasangan tersebut. "Sekarang saya jadi merasa bersalah. Saya memang tidak melakukannya karena saya hanya fokus pada semua yang harus kami tangani di sini dan mempersiapkan tim. Saya tidak membicarakan masalah itu dengan mereka dan saya tidak akan mengomentarinya.
"Saya pikir Marc hari ini tampil benar-benar luar biasa setelah pertandingan yang sulit melawan Spanyol. Reaksinya berada di level tertinggi dan Elliot Anderson juga menjalani pertandingan yang bagus."
Manchester City tetap bersikukuh tidak bersalah di tengah ancaman dikeluarkan
Meski kubu Inggris tetap sepenuhnya fokus pada tugas internasional, dampak dari putusan komisi independen itu akan mendominasi lanskap domestik. Premier League menyatakan bahwa potensi sanksi akan ditentukan dalam sidang berikutnya. Degradasi dari kasta tertinggi disebut sebagai kemungkinan nyata bagi klub Manchester tersebut.
City sudah mengeluarkan pernyataan dengan menegaskan bahwa mereka tidak bersalah dan diperkirakan akan mengajukan banding sebelum tenggat waktu 2 Oktober. Untuk saat ini, skuad Tuchel berhasil melindungi diri dari hiruk pikuk tersebut.
- Mark Pain
Inggris mengalihkan fokus ke ujian melawan Kroasia
Inggris harus segera mengalihkan fokus mereka ke laga krusial Nations League melawan Kroasia pada Sabtu malam. Melanjutkan penampilan profesional dan nirbobol di Praha akan sangat penting saat Tuchel berusaha membangun momentum dan benar-benar menaruh kekalahan terbaru dari Spanyol di belakang mereka.
Setelah lawatan ke Kroasia, Inggris akan kembali ke Stadion Wembley Selasa depan untuk laga kandang melawan Ceko, saat Kane dkk. berharap bisa memperkokoh posisi mereka di fase grup.
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