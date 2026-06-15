Kane memasuki turnamen ini berkat penampilan individu yang sensasional bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 61 gol hanya dalam 51 penampilan. Efisiensi yang tak kenal ampun itu tak luput dari perhatian lawan-lawannya yang akan dihadapi, yang sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan pemain berusia 32 tahun itu saat Thomas Tuchel memimpin The Three Lions dalam laga pembuka Grup L di Dallas.

Bek Kroasia, Caleta-Car, mengakui bahwa ia terkesan dengan kemampuan serba bisa sang striker selama pertemuan sebelumnya, meskipun sang penyerang gagal mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut. "Kane membuat saya terkesan dalam pertandingan kami melawan Inggris di Kejuaraan Eropa, meskipun ia tidak mencetak gol," kata Caleta-Car. "Gerakan dan posisinya - Anda bisa dengan jelas melihat bahwa dia adalah ahli dalam permainan ini dan tahu persis apa yang dia lakukan."



