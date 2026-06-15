Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kapten Inggris Harry Kane dijuluki 'ahli taktik' oleh lawan dari Kroasia menjelang laga Piala Dunia
Pujian tinggi untuk kapten timnas Inggris
Kane memasuki turnamen ini berkat penampilan individu yang sensasional bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 61 gol hanya dalam 51 penampilan. Efisiensi yang tak kenal ampun itu tak luput dari perhatian lawan-lawannya yang akan dihadapi, yang sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan pemain berusia 32 tahun itu saat Thomas Tuchel memimpin The Three Lions dalam laga pembuka Grup L di Dallas.
Bek Kroasia, Caleta-Car, mengakui bahwa ia terkesan dengan kemampuan serba bisa sang striker selama pertemuan sebelumnya, meskipun sang penyerang gagal mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut. "Kane membuat saya terkesan dalam pertandingan kami melawan Inggris di Kejuaraan Eropa, meskipun ia tidak mencetak gol," kata Caleta-Car. "Gerakan dan posisinya - Anda bisa dengan jelas melihat bahwa dia adalah ahli dalam permainan ini dan tahu persis apa yang dia lakukan."
- Getty Images Sport
Luka batin dan kekecewaan di turnamen
Meskipun statistik individu Kane tetap tak tertandingi, termasuk statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 79 gol dalam 114 penampilan, karier internasionalnya ditandai oleh kegagalan-kegagalan yang tipis. Ia menanggung beban kekalahan beruntun di final Kejuaraan Eropa melawan Italia dan Spanyol, serta tersingkirnya Inggris secara menyakitkan di semifinal Piala Dunia 2018 di tangan lawan mereka pekan ini.
Terlepas dari kekecewaan tersebut, Kane tampaknya telah beradaptasi dengan cepat di Amerika Serikat, dengan mencetak gol penentu kemenangan dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini melawan Selandia Baru. Namun, persiapan menuju turnamen ini tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena sepatu bola khusus milik sang kapten dilaporkan dicuri dari kendaraan tim setelah kedatangan skuad di Kansas City.
Kroasia bersiap untuk pertarungan bertahan
Tim Kroasia yang berpengalaman, yang finis di posisi ketiga pada Piala Dunia 2022 di Qatar, tidak memiliki ilusi apa pun mengenai tugas yang menanti mereka di Texas. Caleta-Car, mantan bek Southampton, meyakini bahwa kunci untuk menghentikan Inggris terletak pada disiplin tim dan menghalangi Kane mendapatkan ruang yang ia butuhkan untuk beroperasi di antara lini pertahanan.
“Hal terpenting adalah kami menerapkan semua yang telah kami latih selama persiapan ke dalam permainan di lapangan dan berusaha melaksanakan semua ide pelatih,” jelas sang bek. “Tim sudah siap, dan kami akan menghadapi pertandingan yang sulit. Kami tidak boleh memberi mereka terlalu banyak ruang karena mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang bisa menentukan hasil pertandingan dengan satu gerakan saja. Namun, kami sudah siap dan menantikan pertandingan pertama.”
- Getty Images Sport
Sejarah berulang di Texas
Inggris dan Kroasia telah menjalin persaingan sengit di panggung besar selama satu dekade terakhir. Meskipun Vatreni menghancurkan impian Three Lions di Rusia enam tahun lalu, Inggris berhasil membalas dendam dengan kemenangan 1-0 di Wembley pada babak penyisihan grup Euro 2020. Babak terbaru di Dallas ini akan menentukan arah Grup L yang juga dihuni oleh Ghana dan Panama.
Tim asuhan Zlatko Dalic dikenal karena ketangguhan dan kualitas teknisnya di lini tengah, namun mereka akan membutuhkan setiap pengalaman yang mereka miliki untuk menghentikan serangan yang dipimpin Kane yang tampak lebih mematikan dari sebelumnya di bawah asuhan Tuchel.